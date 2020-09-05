RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6529653065316532
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 23:00

  budivelnik написав:
  Shram написав:
  budivelnik написав:1 Не ордло/кримчанам з території педерації цікавитись національними пріорітетами України
2 В 100% країн ,на території яких були бази США- життя краще ніж в країнах де були бази педерації.
Ну вот и супер.
Так что летали американцы над своею территорией.
Над Украиной.
Какие ко мне претензии не понятно....
Дурень як чогось не знає - обовязково збреше....
1 Є фізична територія України

2 Те що американці літали коло України не = літали над Україною....
Пролетіти на Румунією і по акваторії Чорного моря.де територіальні води України за пару км від берега. а все інше- це вільна зона
3 Друге питання.що в промоскалених мізках - істерика


Истерика у тебя, бомбит чего-то, над Украиной американцы (твои любимые) летают, а тебе москалики везде мерещатся.

Скажи как можно подлететь к Крыму с севера и не быть при этом над украинской территорией?

Как минимум два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress пересекли воздушное пространство Украины и приблизились к Крыму. Об этом свидетельствуют данные сайта RadarBox.

Американские бомбардировщики вошли в воздушное пространство Украины над Волынской областью со стороны Польши. Затем маршрут их полета пролегал над Ровненской, Житомирской областями и Киевом. После этого самолеты легли курсом на юг, пролетев над Херсонской областью Оба борта подлетели к Крыму с севера и сделали несколько кругов под Мелитополем, при этом ближайшая к Крыму точка, в которой находились самолеты, расположена примерно в 25 км от границ Крыма
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 3131
З нами з: 26.03.16
Подякував: 165 раз.
Подякували: 958 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 00:22

  Renee написав:
  unicdima написав:Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
----------------------------------------------
О як, коли був президентом то навіть обладнання ліпецької фабрики допомагали вивезти, а тут санкції :D
зовсім не палєвно :D

Врете! Никто не вывозил.Докажите!

Против Пороха - санкциии. Но никого из Слуг народа или ОПЗЖ нет!

Так всьо давно доказано, в митній базі все є і Рошен підтвердив :D
Жовтень 2015, березень 2016, січень 2018,через митницю пройшли чотири партії обладнання з "арештованої" фабрики.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 764
З нами з: 10.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6529653065316532
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.