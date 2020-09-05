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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 05 вер, 2020 23:00
budivelnik написав: Shram написав: budivelnik написав:
1 Не ордло/кримчанам з території педерації цікавитись національними пріорітетами України
2 В 100% країн ,на території яких були бази США- життя краще ніж в країнах де були бази педерації.
Ну вот и супер.
Так что летали американцы над своею территорией.
Над Украиной.
Какие ко мне претензии не понятно....
Дурень як чогось не знає - обовязково збреше....
1 Є фізична територія України
2 Те що американці літали коло України не = літали над Україною....
Пролетіти на Румунією і по акваторії Чорного моря.де територіальні води України за пару км від берега. а все інше- це вільна зона
3 Друге питання.що в промоскалених мізках - істерика
Истерика у тебя, бомбит чего-то, над Украиной американцы (твои любимые) летают, а тебе москалики везде мерещатся.
Скажи как можно подлететь к Крыму с севера и не быть при этом над украинской территорией?
Как минимум два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress пересекли воздушное пространство Украины и приблизились к Крыму. Об этом свидетельствуют данные сайта RadarBox.
Американские бомбардировщики вошли в воздушное пространство Украины над Волынской областью со стороны Польши. Затем маршрут их полета пролегал над Ровненской, Житомирской областями и Киевом. После этого самолеты легли курсом на юг, пролетев над Херсонской областью Оба борта подлетели к Крыму с севера и сделали несколько кругов под Мелитополем, при этом ближайшая к Крыму точка, в которой находились самолеты, расположена примерно в 25 км от границ Крыма
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Нед 06 вер, 2020 00:22
Renee написав: unicdima написав:
Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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О як, коли був президентом то навіть обладнання ліпецької фабрики допомагали вивезти, а тут санкції
зовсім не палєвно
Врете! Никто не вывозил.Докажите!
Против Пороха - санкциии. Но никого из Слуг народа или ОПЗЖ нет!
Так всьо давно доказано, в митній базі все є і Рошен підтвердив
Жовтень 2015, березень 2016, січень 2018,через митницю пройшли чотири партії обладнання з "арештованої" фабрики.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 07:54
unicdima написав: Renee написав: unicdima написав:
Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
----------------------------------------------
О як, коли був президентом то навіть обладнання ліпецької фабрики допомагали вивезти, а тут санкції
зовсім не палєвно
Врете! Никто не вывозил.Докажите!
Против Пороха - санкциии. Но никого из Слуг народа или ОПЗЖ нет!
Так всьо давно доказано, в митній базі все є і Рошен підтвердив
Жовтень 2015, березень 2016, січень 2018,через митницю пройшли чотири партії обладнання з "арештованої" фабрики.
Що ти за Рошен спереживався? він з наших кишень грошей не витягує, на відміну від суркісів-коломойських з мовчазної згоди преЗедента.
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