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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6529653065316532 Додано: Суб 05 вер, 2020 23:00 budivelnik написав: Shram написав: budivelnik написав: 1 Не ордло/кримчанам з території педерації цікавитись національними пріорітетами України

2 В 100% країн ,на території яких були бази США- життя краще ніж в країнах де були бази педерації. 1 Не ордло/кримчанам з території педерації цікавитись національними пріорітетами України2 В 100% країн ,на території яких були бази США- життя краще ніж в країнах де були бази педерації. Ну вот и супер.

Так что летали американцы над своею территорией.

Над Украиной.

Какие ко мне претензии не понятно.... Ну вот и супер.Так что летали американцы над своею территорией.Над Украиной.Какие ко мне претензии не понятно.... Дурень як чогось не знає - обовязково збреше....

1 Є фізична територія України



2 Те що американці літали коло України не = літали над Україною....

Пролетіти на Румунією і по акваторії Чорного моря.де територіальні води України за пару км від берега. а все інше- це вільна зона

3 Друге питання.що в промоскалених мізках - істерика

Дурень як чогось не знає - обовязково збреше....1 Є фізична територія України2 Те що американці літали коло України не = літали над Україною....Пролетіти на Румунією і по акваторії Чорного моря.де територіальні води України за пару км від берега. а все інше- це вільна зона3 Друге питання.що в промоскалених мізках - істерика



Истерика у тебя, бомбит чего-то, над Украиной американцы (твои любимые) летают, а тебе москалики везде мерещатся.



Скажи как можно подлететь к Крыму с севера и не быть при этом над украинской территорией?



Как минимум два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress пересекли воздушное пространство Украины и приблизились к Крыму. Об этом свидетельствуют данные сайта RadarBox.



Американские бомбардировщики вошли в воздушное пространство Украины над Волынской областью со стороны Польши. Затем маршрут их полета пролегал над Ровненской, Житомирской областями и Киевом. После этого самолеты легли курсом на юг, пролетев над Херсонской областью Оба борта подлетели к Крыму с севера и сделали несколько кругов под Мелитополем, при этом ближайшая к Крыму точка, в которой находились самолеты, расположена примерно в 25 км от границ Крыма Истерика у тебя, бомбит чего-то, над Украиной американцы (твои любимые) летают, а тебе москалики везде мерещатся.Скажи как можно подлететь к Крыму с севера и не быть при этом над украинской территорией? Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3131 З нами з: 26.03.16 Подякував: 165 раз. Подякували: 958 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 вер, 2020 00:22 Renee написав: unicdima написав: Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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О як, коли був президентом то навіть обладнання ліпецької фабрики допомагали вивезти, а тут санкції

зовсім не палєвно Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.----------------------------------------------О як, коли був президентом то навіть обладнання ліпецької фабрики допомагали вивезти, а тут санкціїзовсім не палєвно

Врете! Никто не вывозил.Докажите!



Против Пороха - санкциии. Но никого из Слуг народа или ОПЗЖ нет! Врете! Никто не вывозил.Докажите!Против Пороха - санкциии. Но никого из Слуг народа или ОПЗЖ нет!

Так всьо давно доказано, в митній базі все є і Рошен підтвердив

Жовтень 2015, березень 2016, січень 2018,через митницю пройшли чотири партії обладнання з "арештованої" фабрики. Так всьо давно доказано, в митній базі все є і Рошен підтвердивЖовтень 2015, березень 2016, січень 2018,через митницю пройшли чотири партії обладнання з "арештованої" фабрики. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 764 З нами з: 10.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 вер, 2020 07:54 unicdima написав: Renee написав: unicdima написав: Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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О як, коли був президентом то навіть обладнання ліпецької фабрики допомагали вивезти, а тут санкції

зовсім не палєвно Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.----------------------------------------------О як, коли був президентом то навіть обладнання ліпецької фабрики допомагали вивезти, а тут санкціїзовсім не палєвно

Врете! Никто не вывозил.Докажите!



Против Пороха - санкциии. Но никого из Слуг народа или ОПЗЖ нет! Врете! Никто не вывозил.Докажите!Против Пороха - санкциии. Но никого из Слуг народа или ОПЗЖ нет!

Так всьо давно доказано, в митній базі все є і Рошен підтвердив

Жовтень 2015, березень 2016, січень 2018,через митницю пройшли чотири партії обладнання з "арештованої" фабрики. Так всьо давно доказано, в митній базі все є і Рошен підтвердивЖовтень 2015, березень 2016, січень 2018,через митницю пройшли чотири партії обладнання з "арештованої" фабрики.

Що ти за Рошен спереживався? він з наших кишень грошей не витягує, на відміну від суркісів-коломойських з мовчазної згоди преЗедента. Що ти за Рошен спереживався? він з наших кишень грошей не витягує, на відміну від суркісів-коломойських з мовчазної згоди преЗедента. Schmit

Повідомлень: 1596 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6529653065316532 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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