Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:1 Не ордло/кримчанам з території педерації цікавитись національними пріорітетами України 2 В 100% країн ,на території яких були бази США- життя краще ніж в країнах де були бази педерації.
Ну вот и супер. Так что летали американцы над своею территорией. Над Украиной. Какие ко мне претензии не понятно....
Дурень як чогось не знає - обовязково збреше.... 1 Є фізична територія України
2 Те що американці літали коло України не = літали над Україною.... Пролетіти на Румунією і по акваторії Чорного моря.де територіальні води України за пару км від берега. а все інше- це вільна зона 3 Друге питання.що в промоскалених мізках - істерика
Истерика у тебя, бомбит чего-то, над Украиной американцы (твои любимые) летают, а тебе москалики везде мерещатся.
Скажи как можно подлететь к Крыму с севера и не быть при этом над украинской территорией?
Как минимум два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress пересекли воздушное пространство Украины и приблизились к Крыму. Об этом свидетельствуют данные сайта RadarBox.
Американские бомбардировщики вошли в воздушное пространство Украины над Волынской областью со стороны Польши. Затем маршрут их полета пролегал над Ровненской, Житомирской областями и Киевом. После этого самолеты легли курсом на юг, пролетев над Херсонской областью Оба борта подлетели к Крыму с севера и сделали несколько кругов под Мелитополем, при этом ближайшая к Крыму точка, в которой находились самолеты, расположена примерно в 25 км от границ Крыма
unicdima написав:Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. ---------------------------------------------- О як, коли був президентом то навіть обладнання ліпецької фабрики допомагали вивезти, а тут санкції зовсім не палєвно
Врете! Никто не вывозил.Докажите!
Против Пороха - санкциии. Но никого из Слуг народа или ОПЗЖ нет!
Так всьо давно доказано, в митній базі все є і Рошен підтвердив Жовтень 2015, березень 2016, січень 2018,через митницю пройшли чотири партії обладнання з "арештованої" фабрики.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima написав:Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. ---------------------------------------------- О як, коли був президентом то навіть обладнання ліпецької фабрики допомагали вивезти, а тут санкції зовсім не палєвно
Врете! Никто не вывозил.Докажите!
Против Пороха - санкциии. Но никого из Слуг народа или ОПЗЖ нет!
Так всьо давно доказано, в митній базі все є і Рошен підтвердив Жовтень 2015, березень 2016, січень 2018,через митницю пройшли чотири партії обладнання з "арештованої" фабрики.
Що ти за Рошен спереживався? він з наших кишень грошей не витягує, на відміну від суркісів-коломойських з мовчазної згоди преЗедента.
Тракторист написав:я в немцах не сомневаюсь - здравый смысл победит
А я в силі американських санкцій не сумніваюсь. Американці, санкціями, можуть зупинити прокачку навіть побудованого газогону. В такому випадку Газпрому вигідніше не добудований потік, як це не парадоксально.
unicdima написав:Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. ---------------------------------------------- О як, коли був президентом то навіть обладнання ліпецької фабрики допомагали вивезти, а тут санкції зовсім не палєвно
Врете! Никто не вывозил.Докажите!
Против Пороха - санкциии. Но никого из Слуг народа или ОПЗЖ нет!
Так всьо давно доказано, в митній базі все є і Рошен підтвердив Жовтень 2015, березень 2016, січень 2018,через митницю пройшли чотири партії обладнання з "арештованої" фабрики.
Спустя два года в липецком «Рошене» заверяют, что все оборудование в отличном состоянии, но тут же оговариваются: удастся ли восстановить работу на нем, можно будет выяснить только опытным путем. При этом в головном офисе в Киеве на вопрос НВ, собирается ли корпорация в принципе возобновлять производство в Липецке, ответили: «Кондитерська корпорація "Рошен" не планує запуск виробництва в Липецьку». Гендиректор липецкой фабрики Олег Казаков в разговоре с НВ подтвердил, что с липецких площадок кое-что вывезли, но уточнил, что речь не идет о масштабной переброске оборудования из России в Украину. «Вывезли то, что было необходимо на украинских фабриках. Там реально было несколько единиц оборудования и часть запчастей, но не линии целиком», – утверждает менеджер. https://www.currenttime.tv/a/29873338.html
Главное - плебса подзадорить на выборах. А народ у нас все-таки тяжелый ...Маємо, що маємо.
Отдельно укажу: в нём содержится довольное количество цифр, выгодополучателей, лиц, механизм, реализация обналичивания, перспективы, ... - Каждое мнение может иметь своё существование, но есть ссылки - кто знает эти первоисточники? В реестре США? С юридической стороны трактовка Конституции Украины 2011 года - в полном объёме этому соответствует.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.