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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6529653065316532
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 23:00

  budivelnik написав:
  Shram написав:
  budivelnik написав:1 Не ордло/кримчанам з території педерації цікавитись національними пріорітетами України
2 В 100% країн ,на території яких були бази США- життя краще ніж в країнах де були бази педерації.
Ну вот и супер.
Так что летали американцы над своею территорией.
Над Украиной.
Какие ко мне претензии не понятно....
Дурень як чогось не знає - обовязково збреше....
1 Є фізична територія України

2 Те що американці літали коло України не = літали над Україною....
Пролетіти на Румунією і по акваторії Чорного моря.де територіальні води України за пару км від берега. а все інше- це вільна зона
3 Друге питання.що в промоскалених мізках - істерика


Истерика у тебя, бомбит чего-то, над Украиной американцы (твои любимые) летают, а тебе москалики везде мерещатся.

Скажи как можно подлететь к Крыму с севера и не быть при этом над украинской территорией?

Как минимум два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress пересекли воздушное пространство Украины и приблизились к Крыму. Об этом свидетельствуют данные сайта RadarBox.

Американские бомбардировщики вошли в воздушное пространство Украины над Волынской областью со стороны Польши. Затем маршрут их полета пролегал над Ровненской, Житомирской областями и Киевом. После этого самолеты легли курсом на юг, пролетев над Херсонской областью Оба борта подлетели к Крыму с севера и сделали несколько кругов под Мелитополем, при этом ближайшая к Крыму точка, в которой находились самолеты, расположена примерно в 25 км от границ Крыма
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 00:22

  Renee написав:
  unicdima написав:Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
----------------------------------------------
О як, коли був президентом то навіть обладнання ліпецької фабрики допомагали вивезти, а тут санкції :D
зовсім не палєвно :D

Врете! Никто не вывозил.Докажите!

Против Пороха - санкциии. Но никого из Слуг народа или ОПЗЖ нет!

Так всьо давно доказано, в митній базі все є і Рошен підтвердив :D
Жовтень 2015, березень 2016, січень 2018,через митницю пройшли чотири партії обладнання з "арештованої" фабрики.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 07:54

  unicdima написав:
  Renee написав:
  unicdima написав:Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
----------------------------------------------
О як, коли був президентом то навіть обладнання ліпецької фабрики допомагали вивезти, а тут санкції :D
зовсім не палєвно :D

Врете! Никто не вывозил.Докажите!

Против Пороха - санкциии. Но никого из Слуг народа или ОПЗЖ нет!

Так всьо давно доказано, в митній базі все є і Рошен підтвердив :D
Жовтень 2015, березень 2016, січень 2018,через митницю пройшли чотири партії обладнання з "арештованої" фабрики.

Що ти за Рошен спереживався? він з наших кишень грошей не витягує, на відміну від суркісів-коломойських з мовчазної згоди преЗедента.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 08:52

  pesikot написав:
"Почему он должен страдать, что кто-то скажет, что недостойно президенту назначать стипендию своему отцу?" - интересуются коллеги отца Зеленского


Еще не все потеряно.
Вон Коболев, выписал себе премию за выигрыш в Стокгольме, и отослал долярчиков маме в Майами.
Вполне рабочая схема. :roll:
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 12:08

  lapay написав:
  Тракторист написав:я в немцах не сомневаюсь - здравый смысл победит

А я в силі американських санкцій не сумніваюсь. Американці, санкціями, можуть зупинити прокачку навіть побудованого газогону.
В такому випадку Газпрому вигідніше не добудований потік, як це не парадоксально.

Він більше тре Німеччині та ЄС
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 12:38

  unicdima написав:
  Renee написав:
  unicdima написав:Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
----------------------------------------------
О як, коли був президентом то навіть обладнання ліпецької фабрики допомагали вивезти, а тут санкції :D
зовсім не палєвно :D

Врете! Никто не вывозил.Докажите!

Против Пороха - санкциии. Но никого из Слуг народа или ОПЗЖ нет!

Так всьо давно доказано, в митній базі все є і Рошен підтвердив :D
Жовтень 2015, березень 2016, січень 2018,через митницю пройшли чотири партії обладнання з "арештованої" фабрики.



Спустя два года в липецком «Рошене» заверяют, что все оборудование в отличном состоянии, но тут же оговариваются: удастся ли восстановить работу на нем, можно будет выяснить только опытным путем. При этом в головном офисе в Киеве на вопрос НВ, собирается ли корпорация в принципе возобновлять производство в Липецке, ответили: «Кондитерська корпорація "Рошен" не планує запуск виробництва в Липецьку».
Гендиректор липецкой фабрики Олег Казаков в разговоре с НВ подтвердил, что с липецких площадок кое-что вывезли, но уточнил, что речь не идет о масштабной переброске оборудования из России в Украину.
«Вывезли то, что было необходимо на украинских фабриках. Там реально было несколько единиц оборудования и часть запчастей, но не линии целиком», – утверждает менеджер.
https://www.currenttime.tv/a/29873338.html

Главное - плебса подзадорить на выборах. А народ у нас все-таки тяжелый ...Маємо, що маємо.
Renee
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 12:39

  Schmit написав:Що ти за Рошен спереживався? він з наших кишень грошей не витягує, на відміну від суркісів-коломойських з мовчазної згоди преЗедента.

:shock:
Предлагаю выдержать всё это дерьмо - но в нём содержаться реальные ссылки на процессы происходящие в Украине, в чью логику вкладывается усё, на сегодняшний день.

https://player.obozrevatel.com/video/fi ... 6/240p.mp4

Отдельно укажу: в нём содержится довольное количество цифр, выгодополучателей, лиц, механизм, реализация обналичивания, перспективы, ...
- Каждое мнение может иметь своё существование, но есть ссылки - кто знает эти первоисточники?
В реестре США?
С юридической стороны трактовка Конституции Украины 2011 года - в полном объёме этому соответствует.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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