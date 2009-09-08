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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6529653065316532 Додано: Суб 05 вер, 2020 23:00 budivelnik написав: Shram написав: budivelnik написав: 1 Не ордло/кримчанам з території педерації цікавитись національними пріорітетами України

2 В 100% країн ,на території яких були бази США- життя краще ніж в країнах де були бази педерації. 1 Не ордло/кримчанам з території педерації цікавитись національними пріорітетами України2 В 100% країн ,на території яких були бази США- життя краще ніж в країнах де були бази педерації. Ну вот и супер.

Так что летали американцы над своею территорией.

Над Украиной.

Какие ко мне претензии не понятно.... Ну вот и супер.Так что летали американцы над своею территорией.Над Украиной.Какие ко мне претензии не понятно.... Дурень як чогось не знає - обовязково збреше....

1 Є фізична територія України



2 Те що американці літали коло України не = літали над Україною....

Пролетіти на Румунією і по акваторії Чорного моря.де територіальні води України за пару км від берега. а все інше- це вільна зона

3 Друге питання.що в промоскалених мізках - істерика

Дурень як чогось не знає - обовязково збреше....1 Є фізична територія України2 Те що американці літали коло України не = літали над Україною....Пролетіти на Румунією і по акваторії Чорного моря.де територіальні води України за пару км від берега. а все інше- це вільна зона3 Друге питання.що в промоскалених мізках - істерика



Истерика у тебя, бомбит чего-то, над Украиной американцы (твои любимые) летают, а тебе москалики везде мерещатся.



Скажи как можно подлететь к Крыму с севера и не быть при этом над украинской территорией?



Как минимум два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress пересекли воздушное пространство Украины и приблизились к Крыму. Об этом свидетельствуют данные сайта RadarBox.



Американские бомбардировщики вошли в воздушное пространство Украины над Волынской областью со стороны Польши. Затем маршрут их полета пролегал над Ровненской, Житомирской областями и Киевом. После этого самолеты легли курсом на юг, пролетев над Херсонской областью Оба борта подлетели к Крыму с севера и сделали несколько кругов под Мелитополем, при этом ближайшая к Крыму точка, в которой находились самолеты, расположена примерно в 25 км от границ Крыма Истерика у тебя, бомбит чего-то, над Украиной американцы (твои любимые) летают, а тебе москалики везде мерещатся.Скажи как можно подлететь к Крыму с севера и не быть при этом над украинской территорией? Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3132 З нами з: 26.03.16 Подякував: 165 раз. Подякували: 958 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 вер, 2020 00:22 Renee написав: unicdima написав: Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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О як, коли був президентом то навіть обладнання ліпецької фабрики допомагали вивезти, а тут санкції

зовсім не палєвно Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.----------------------------------------------О як, коли був президентом то навіть обладнання ліпецької фабрики допомагали вивезти, а тут санкціїзовсім не палєвно

Врете! Никто не вывозил.Докажите!



Против Пороха - санкциии. Но никого из Слуг народа или ОПЗЖ нет! Врете! Никто не вывозил.Докажите!Против Пороха - санкциии. Но никого из Слуг народа или ОПЗЖ нет!

Так всьо давно доказано, в митній базі все є і Рошен підтвердив

Жовтень 2015, березень 2016, січень 2018,через митницю пройшли чотири партії обладнання з "арештованої" фабрики. Так всьо давно доказано, в митній базі все є і Рошен підтвердивЖовтень 2015, березень 2016, січень 2018,через митницю пройшли чотири партії обладнання з "арештованої" фабрики. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 764 З нами з: 10.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 вер, 2020 07:54 unicdima написав: Renee написав: unicdima написав: Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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О як, коли був президентом то навіть обладнання ліпецької фабрики допомагали вивезти, а тут санкції

зовсім не палєвно Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.----------------------------------------------О як, коли був президентом то навіть обладнання ліпецької фабрики допомагали вивезти, а тут санкціїзовсім не палєвно

Врете! Никто не вывозил.Докажите!



Против Пороха - санкциии. Но никого из Слуг народа или ОПЗЖ нет! Врете! Никто не вывозил.Докажите!Против Пороха - санкциии. Но никого из Слуг народа или ОПЗЖ нет!

Так всьо давно доказано, в митній базі все є і Рошен підтвердив

Жовтень 2015, березень 2016, січень 2018,через митницю пройшли чотири партії обладнання з "арештованої" фабрики. Так всьо давно доказано, в митній базі все є і Рошен підтвердивЖовтень 2015, березень 2016, січень 2018,через митницю пройшли чотири партії обладнання з "арештованої" фабрики.

Що ти за Рошен спереживався? він з наших кишень грошей не витягує, на відміну від суркісів-коломойських з мовчазної згоди преЗедента. Що ти за Рошен спереживався? він з наших кишень грошей не витягує, на відміну від суркісів-коломойських з мовчазної згоди преЗедента. Schmit

Повідомлень: 1596 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 вер, 2020 08:52 pesikot написав: "Почему он должен страдать, что кто-то скажет, что недостойно президенту назначать стипендию своему отцу?" - интересуются коллеги отца Зеленского



Еще не все потеряно.

Вон Коболев, выписал себе премию за выигрыш в Стокгольме, и отослал долярчиков маме в Майами.

Вполне рабочая схема. Еще не все потеряно.Вон Коболев, выписал себе премию за выигрыш в Стокгольме, и отослал долярчиков маме в Майами.Вполне рабочая схема. AlexxK Повідомлень: 252 З нами з: 23.07.19 Подякував: 5 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 вер, 2020 12:08 lapay написав: Тракторист написав: я в немцах не сомневаюсь - здравый смысл победит я в немцах не сомневаюсь - здравый смысл победит

А я в силі американських санкцій не сумніваюсь. Американці, санкціями, можуть зупинити прокачку навіть побудованого газогону.

В такому випадку Газпрому вигідніше не добудований потік, як це не парадоксально. А я в силі американських санкцій не сумніваюсь. Американці, санкціями, можуть зупинити прокачку навіть побудованого газогону.В такому випадку Газпрому вигідніше не добудований потік, як це не парадоксально.

Він більше тре Німеччині та ЄС Він більше тре Німеччині та ЄС https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21382 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1163 раз. Подякували: 1548 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 вер, 2020 12:38 unicdima написав: Renee написав: unicdima написав: Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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О як, коли був президентом то навіть обладнання ліпецької фабрики допомагали вивезти, а тут санкції

зовсім не палєвно Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.----------------------------------------------О як, коли був президентом то навіть обладнання ліпецької фабрики допомагали вивезти, а тут санкціїзовсім не палєвно

Врете! Никто не вывозил.Докажите!



Против Пороха - санкциии. Но никого из Слуг народа или ОПЗЖ нет! Врете! Никто не вывозил.Докажите!Против Пороха - санкциии. Но никого из Слуг народа или ОПЗЖ нет!

Так всьо давно доказано, в митній базі все є і Рошен підтвердив

Жовтень 2015, березень 2016, січень 2018,через митницю пройшли чотири партії обладнання з "арештованої" фабрики. Так всьо давно доказано, в митній базі все є і Рошен підтвердивЖовтень 2015, березень 2016, січень 2018,через митницю пройшли чотири партії обладнання з "арештованої" фабрики.





Спустя два года в липецком «Рошене» заверяют, что все оборудование в отличном состоянии, но тут же оговариваются: удастся ли восстановить работу на нем, можно будет выяснить только опытным путем. При этом в головном офисе в Киеве на вопрос НВ, собирается ли корпорация в принципе возобновлять производство в Липецке, ответили: «Кондитерська корпорація "Рошен" не планує запуск виробництва в Липецьку».

Генди Спустя два года в липецком «Рошене» заверяют, что все оборудование в отличном состоянии, но тут же оговариваются: удастся ли восстановить работу на нем, можно будет выяснить только опытным путем. При этом в головном офисе в Киеве на вопрос НВ, собирается ли корпорация в принципе возобновлять производство в Липецке, ответили: «Кондитерська корпорація "Рошен" не планує запуск виробництва в Липецьку».Генди