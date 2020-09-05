Додано: Нед 06 вер, 2020 13:19

На сегодня, в Белоруссии - новые протестные мероприятия.Цель их - уже непонятна, уже не влазит в любую перспективу, разве, что превращение населения в оболваненные растения, и постановки их на учёт(как пушечное мясо).Что имеем?1. До 5го ноября - реально создание ТС2. Лукашенко, как Президент Белоруссии уже перестал существовать.(ибо перестала, как независимое государство существовать Белорусь )3.Но что самое интересное - интереса ни Белоруссии, ни Украины в этом нет!4. Развёртывание ВС Белоруссии - а мы помним, что не далее, как пару лет назад РФ в Белоруссии обновило всю технику и провели слаживание боевых подразделений.5. "Кавказ 2020" - а не сростаются ли даты к окончательному перевариванию РФ?- Получаем с юга(Кавказ 2020) с Востока(Пушила финский уже объявил о возобновлении агрессии), с севера неспокойна Белорусь и развёрнутые ВС РБ под протекторатом РФ.6. Активно лицедеями уложенные новые ништяшки для ВС Украины, да и сами ВС Украины. Самое главное клоуны уничтожили реальный сектор экономики в самом понимании(закончили дела папередников) - да бы даже не думали!7. Доступ стратегической авиации США на территорию Украины, в срочном порядке, это там, где по инициативе тех же США была уничтожена своя более совершенная стратегическая авиация.Ваше мнение о развитии событий к новому году?