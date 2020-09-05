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коллекционер и фалерист Андрей Боечко уточнил, что звезды на груди Порошенко не имеют отношения к СССР. “Я детально разбирался в 14-м году относительно этой награды. Это звезда героя казачества. Это такой себе значок, похожий на Героя СССР”, – написал Боечко в комментариях. В сети также можно найти протокол заседания так называемой “24-й Верховной казацкой Рады МГО “Казачество Запорожское”, в котором говорится: “Перед началом работы ВКР, маршал Сагайдак предоставил слово Почетному казаку МОО КЗ, генерал-командору Алексею Порошенко, который дал исторический очерк своей рабочей деятельности на ниве сельскохозяйственной отрасли. Алексей Иванович был награжден орденом Байды Вишневецкого III степени за активное участие в возрождении и развитии казачества Запорожского в Украине”.
Ой+ Понятно. Значит он оказался в хорошей компании:
Харьковский городской голова Геннадий Кернес награжден Золотой звездой «Герой казацкого народа». ... Этим почетным званием, отмечает пресс-служба, ранее также были награждены Президент Украины Виктор Янукович, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, экс-президент Виктор Ющенко, премьер-министр Украины Николай Азаров, директор Национального банка Украины Сергей Арбузов, а также ряд других выдающихся украинских и зарубежных деятелей. ...