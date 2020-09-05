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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6530653165326533
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 17:50

Re: Політичні дискусії

И по "вагнеровцам". Молчание.

Никто ничего не обсуждает, когда появились факты, что операция, в той или иной мере, была. И что, операция была слита из ОП

Это государственная измена.

Но молчит Бубочка, молчит весь ОП, молчит СН в ВР, молчат на этом форуме.
Хотя, обычно, "как дышут, как дышут" :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:42

Re: Політичні дискусії

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:00

Букмекеры дают одинаковые шансы на победу Байдена и Трампа. Похоже, что интрига будет сохранена до самих выборов...

Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:01

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Если бы Порошенко захотел своему папе оформить нечто подобное, вой стоял бы до небес

Вопрос - когда Алексею Ивановичу Порошенко (отцу Петра Алексеевича) было присвоено звание Герой Советского Cоюза?

Фото с сайта hvylya.net, (точнее - https://hvylya.net/news/209506-umer-aleksey-poroshenko) :
Зображення

А это фото с glavcom.ua (https://glavcom.ua/ru/news/umer-otec-py ... 87239.html) :
Зображення
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:12

Re: Політичні дискусії

Цей блискучий предмет:
Нагорода “Золота зірка “Герой козацького народу” https://photo.unian.ua/photo/351050-nag ... ogo-narodu
Зображення
коллекционер и фалерист Андрей Боечко уточнил, что звезды на груди Порошенко не имеют отношения к СССР. “Я детально разбирался в 14-м году относительно этой награды. Это звезда героя казачества. Это такой себе значок, похожий на Героя СССР”, – написал Боечко в комментариях. В сети также можно найти протокол заседания так называемой “24-й Верховной казацкой Рады МГО “Казачество Запорожское”, в котором говорится: “Перед началом работы ВКР, маршал Сагайдак предоставил слово Почетному казаку МОО КЗ, генерал-командору Алексею Порошенко, который дал исторический очерк своей рабочей деятельности на ниве сельскохозяйственной отрасли. Алексей Иванович был награжден орденом Байды Вишневецкого III степени за активное участие в возрождении и развитии казачества Запорожского в Украине”.

Источник: https://fishki.net/anti/2539825-uveshan ... cseti.html © Fishki.net
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Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:21

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Вопрос - когда Алексею Ивановичу Порошенко (отцу Петра Алексеевича) было присвоено звание Герой Советского Cоюза?

А хто тобі сказав що в нього є герой совка? Аби ляпнути?
Менше читай кацапські форуми і припини тягнути звідти сюди усе лайно.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:23

Ой+
Понятно. Значит он оказался в хорошей компании:
Харьковский городской голова Геннадий Кернес награжден Золотой звездой «Герой казацкого народа».
...
Этим почетным званием, отмечает пресс-служба, ранее также были награждены Президент Украины Виктор Янукович, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, экс-президент Виктор Ющенко, премьер-министр Украины Николай Азаров, директор Национального банка Украины Сергей Арбузов, а также ряд других выдающихся украинских и зарубежных деятелей.
...

https://www.unian.ua/kharkiv/764993-gen ... aroda.html
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yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 21:43

yanyura
Шо тобі «понятно»?
Вибачення за дезу будуть?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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