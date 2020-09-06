Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
коллекционер и фалерист Андрей Боечко уточнил, что звезды на груди Порошенко не имеют отношения к СССР. “Я детально разбирался в 14-м году относительно этой награды. Это звезда героя казачества. Это такой себе значок, похожий на Героя СССР”, – написал Боечко в комментариях. В сети также можно найти протокол заседания так называемой “24-й Верховной казацкой Рады МГО “Казачество Запорожское”, в котором говорится: “Перед началом работы ВКР, маршал Сагайдак предоставил слово Почетному казаку МОО КЗ, генерал-командору Алексею Порошенко, который дал исторический очерк своей рабочей деятельности на ниве сельскохозяйственной отрасли. Алексей Иванович был награжден орденом Байды Вишневецкого III степени за активное участие в возрождении и развитии казачества Запорожского в Украине”.
Ой+ Понятно. Значит он оказался в хорошей компании:
Харьковский городской голова Геннадий Кернес награжден Золотой звездой «Герой казацкого народа». ... Этим почетным званием, отмечает пресс-служба, ранее также были награждены Президент Украины Виктор Янукович, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, экс-президент Виктор Ющенко, премьер-министр Украины Николай Азаров, директор Национального банка Украины Сергей Арбузов, а также ряд других выдающихся украинских и зарубежных деятелей. ...
Ukrainian написав:yanyura Шо тобі «понятно»? Вибачення за дезу будуть?
Правила ношения государственных и военных наград Украины
Статья Александра Муравьева, начальника отдела военной символики и геральдики Вооруженных Сил Украины.
" Правила ношения государственных и военных наград Украины" ... - знак ордена князя Ярослава Мудрого ІV и V степеней носят с левой стороны груди. ... Что же касается государственных и ведомственных наград прежнего СССР, то они должны носиться ниже или после государственных наград Украины, поощрительных отличий Министерства обороны Украины, почетных нагрудных знаков начальника Генерального штаба - Главнокомандующего ВС Украины, поощрительных отличий других центральных органов исполнительной власти Украины в порядке, определенном разделом 5 приказа Министра обороны СССР от 4 марта в 1988 г. № 250. ...
Т.е. ниже орденского знака "Герой Украины" должны располагаться ордена Украины, затем (ниже) медали Украины, ниже них ведомственные награды, еще ниже международные награды и только после них, в самом низу награды "общественных организаций". Как известно, А.И.Порошенко в 2007 г. был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого V ст., который носится сразу после знака Герой Украины, но ни в коем случае ниже какого-то "заменителя" советского ордена широко известной в очень узких кругах организации.
Как я мог предположить, что отец Президента Украины посчитал Орден Ярослава Мудрого ниже по статусу, чем б*** общественной организации, которую они раздавали всем "начальникам"? И что Президент Порошенко и его окружение не смогли убедить А.И. не позорить высокую государственную награду "заменителем", внешне (особенно на фото) очень похожим на Золотую звезду Героя Советского Союза?