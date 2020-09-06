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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6531653265336534
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 22:38

Бойовики зірвали оголошене раніше перемир'я.

https://www.unian.ua/war/na-donbasi-zag ... 37187.html

Долярчики та інші за мір відсмоктали :D
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