Долярчики та інші за мір відсмоктали
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 06 вер, 2020 22:38
Бойовики зірвали оголошене раніше перемир'я.
Долярчики та інші за мір відсмоктали
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Додано: Пон 07 вер, 2020 00:11
якщо Бутусов значить брехня.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Пон 07 вер, 2020 00:13
Знову брешеш, ніяких фактів про існування спецоперації як не було так і нема.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Пон 07 вер, 2020 00:23
Re: Політичні дискусії
Санкції, які запровадила російська влада проти п’ятого президента Петра Порошенка та низки українських депутатів – це як знак якості, як нагорода за захист державних інтересів України. Про це лідер партії "Європейська Солідарність" заявив під час зустрічі з прихильниками у Дрогобичі на Львівщині.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Пон 07 вер, 2020 00:58
тяжёлый выбор у американскиз выборщиков - какое из двух зол меньшее, но лично моё мнение что меньшее зло - Трамп...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Пон 07 вер, 2020 00:58
Спеціально для тебе набрав хлопців на передовій. 2 вбито ,а не одного.
Московський ти агент unicdima,вали в рашу!
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