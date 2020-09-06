Долярчики та інші за мір відсмоктали
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 06 вер, 2020 22:38
Бойовики зірвали оголошене раніше перемир'я.
Долярчики та інші за мір відсмоктали
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Додано: Пон 07 вер, 2020 00:11
якщо Бутусов значить брехня.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 00:13
Знову брешеш, ніяких фактів про існування спецоперації як не було так і нема.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 00:23
Re: Політичні дискусії
Санкції, які запровадила російська влада проти п’ятого президента Петра Порошенка та низки українських депутатів – це як знак якості, як нагорода за захист державних інтересів України. Про це лідер партії "Європейська Солідарність" заявив під час зустрічі з прихильниками у Дрогобичі на Львівщині.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 00:58
тяжёлый выбор у американскиз выборщиков - какое из двух зол меньшее, но лично моё мнение что меньшее зло - Трамп...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Пон 07 вер, 2020 00:58
Спеціально для тебе набрав хлопців на передовій. 2 вбито ,а не одного.
Московський ти агент unicdima,вали в рашу!
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Додано: Пон 07 вер, 2020 02:54
Твої ідеологи з Кремля теж на Трампа ставлять і допомагають йому в міру своїх скромних можливостей. Мабуть пуйло має компромат на нього.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Пон 07 вер, 2020 07:52
Вбито бойовиками чи підірвались на мінах?
Брехуни.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 08:25
Додано: Пон 07 вер, 2020 08:38
Re: Політичні дискусії
starshinazapasa
September 5th, 11:21
Информацию по провалу операции по вагнеровцам в Беларуси мне слили дня за два до того, как она стала известна всем. Слили коллеги журналисты, к слову. Которые сами по каким-то причинам озвучить её не могли.
Я публиковать отказался, потому что такие вещи - когда второе, а по факту ноль первое, лицо в государстве является государственным изменником - публикуют ТОЛЬКО со стопроцентными, железобетонными, доказательствами. К таким вещам лично я отношусь предельно серьезно.
Потом эту информацию - ровно в том виде, как её давали мне - опубликовал Евгений Шевченко.
Потом - уже с предварительными доказательствами - Юрий Бутусов и Yanina Sokolova .
Потом Бутусов начал раскручивать эту тему и доказательств появилось больше.
А вчера Volodymyr Ariev провел пресс-конференцию и выложил у себя на странице документы, не оставляющие сомнений в том, что эта операция была, и что она была слита.
Сходите, кстати, прочитайте, и, пожалуйста, расшарьте - это должны прочитать все.
Сомнений в том, что это так, у меня нет. Урон Украине нанесен колоссальный. Как репутационный, как и в сфере разведки, так и вообще.
Это могла бы быть невероятная, фантастическая операция спецслужб уровня Моссада, которая имидж Украины подняла бы на недосягаемую высоту. По таким вещам снимают блокбастеры, они становятся легендами и уходят в учебники.
Эта спецоперация имела бы не только гранитное доказательное и правовое значение, но и морально-психологическое. Для целой страны. Для двух стран.
Для Украины она означала бы - у нас есть спецслужбы. Уникальные спецслужбы. Выше мирового уровня. А, значит, что бы там ни говорили - у нас есть государство. А, значит, у нас есть справедливость. Неотвратимость наказания. У нас есть право и закон. От которого не уйдет никто. Нигде. Найдем всех. И все понесут заслуженную кару.
А во второй стране эта спецоперация нанесла бы сильнейший деморализующий эффект. Посеяла бы страх. А нет ничего лучше боящейся армии противника.
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