Libo написав:
Думаю, это решать американским выборщикам, а не какой-то русской свинье.
Хрюкай в своем свинарнике по имени Россия по поводу своего главного русского свина.
похоже хамство - это ваш главный аргумент?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 07 вер, 2020 11:22
похоже хамство - это ваш главный аргумент?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Пон 07 вер, 2020 11:34
Re: Політичні дискусії
Ну что, все, фейковый мир закончился?
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