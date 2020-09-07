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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6532653365346535
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:04

Libo
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:22

  Libo написав:
  Тракторист написав:тяжёлый выбор у американскиз выборщиков - какое из двух зол меньшее, но лично моё мнение что меньшее зло - Трамп... ;)


Думаю, это решать американским выборщикам, а не какой-то русской свинье.
Хрюкай в своем свинарнике по имени Россия по поводу своего главного русского свина. :?

похоже хамство - это ваш главный аргумент? ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:34

Re: Політичні дискусії

Ну что, все, фейковый мир закончился?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 17:21

  airmax78 написав:Ну что, все, фейковый мир закончился?

фейковый?
ты весь месяц в коматозе был или только порохатую пропаганду слушал?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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