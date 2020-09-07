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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6532653365346535>
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 02:54

  Тракторист написав:
  zРадио написав:Букмекеры дают одинаковые шансы на победу Байдена и Трампа. Похоже, что интрига будет сохранена до самих выборов...

тяжёлый выбор у американскиз выборщиков - какое из двух зол меньшее, но лично моё мнение что меньшее зло - Трамп... ;)

Твої ідеологи з Кремля теж на Трампа ставлять і допомагають йому в міру своїх скромних можливостей. Мабуть пуйло має компромат на нього.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 08:25

  Тракторист написав:тяжёлый выбор у американскиз выборщиков - какое из двух зол меньшее, но лично моё мнение что меньшее зло - Трамп... ;)


Думаю, это решать американским выборщикам, а не какой-то русской свинье.
Хрюкай в своем свинарнике по имени Россия по поводу своего главного русского свина. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 08:38

Re: Політичні дискусії

starshinazapasa
September 5th, 11:21
Информацию по провалу операции по вагнеровцам в Беларуси мне слили дня за два до того, как она стала известна всем. Слили коллеги журналисты, к слову. Которые сами по каким-то причинам озвучить её не могли.
Я публиковать отказался, потому что такие вещи - когда второе, а по факту ноль первое, лицо в государстве является государственным изменником - публикуют ТОЛЬКО со стопроцентными, железобетонными, доказательствами. К таким вещам лично я отношусь предельно серьезно.
Потом эту информацию - ровно в том виде, как её давали мне - опубликовал Евгений Шевченко.
Потом - уже с предварительными доказательствами - Юрий Бутусов и Yanina Sokolova .
Потом Бутусов начал раскручивать эту тему и доказательств появилось больше.
А вчера Volodymyr Ariev провел пресс-конференцию и выложил у себя на странице документы, не оставляющие сомнений в том, что эта операция была, и что она была слита.
Сходите, кстати, прочитайте, и, пожалуйста, расшарьте - это должны прочитать все.
Сомнений в том, что это так, у меня нет. Урон Украине нанесен колоссальный. Как репутационный, как и в сфере разведки, так и вообще.

Это могла бы быть невероятная, фантастическая операция спецслужб уровня Моссада, которая имидж Украины подняла бы на недосягаемую высоту. По таким вещам снимают блокбастеры, они становятся легендами и уходят в учебники.
Эта спецоперация имела бы не только гранитное доказательное и правовое значение, но и морально-психологическое. Для целой страны. Для двух стран.
Для Украины она означала бы - у нас есть спецслужбы. Уникальные спецслужбы. Выше мирового уровня. А, значит, что бы там ни говорили - у нас есть государство. А, значит, у нас есть справедливость. Неотвратимость наказания. У нас есть право и закон. От которого не уйдет никто. Нигде. Найдем всех. И все понесут заслуженную кару.
А во второй стране эта спецоперация нанесла бы сильнейший деморализующий эффект. Посеяла бы страх. А нет ничего лучше боящейся армии противника.
:D
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unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:04

Libo
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:22

  Libo написав:
  Тракторист написав:тяжёлый выбор у американскиз выборщиков - какое из двух зол меньшее, но лично моё мнение что меньшее зло - Трамп... ;)


Думаю, это решать американским выборщикам, а не какой-то русской свинье.
Хрюкай в своем свинарнике по имени Россия по поводу своего главного русского свина. :?

похоже хамство - это ваш главный аргумент? ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:34

Re: Політичні дискусії

Ну что, все, фейковый мир закончился?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 17:47

  unicdima написав:
  airmax78 написав:Ну что, все, фейковый мир закончился?

фейковый?
ты весь месяц в коматозе был или только порохатую пропаганду слушал?

3 убитых, 3 раненых и угрозы Пушилина - это, по-твоему, мир ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:07

Ітогі подвєдьом. 2020-09-07

Ітогі подвєдьом. 2020-09-07

1) На Донбассе боевики нарушили "тишину" и совершили прицельный обстрел: один боец ранен
"Враг нагло открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению ОС в районе населенного пункта Красногоровка", - заявляют в штабе. В результате обстрела ранения получил военный ВСУ

На Донбассе двое военных подорвались на минном поле: ранее их отрезало огнем от остальных
Двое бойцов ВСУ подорвались на взрывном устройстве, когда обходили пожар в "серой зоне"

Боевики второй раз за день нарушили перемирие: погиб украинский военный
Российские наемники на Донбассе в воскресенье во второй раз за день нарушили перемирие, в результате чего погиб украинский военнослужащий

Обострение на Донбассе: стали известны новые подробности гибели и ранений украинских бойцов
Кроме того, в районе Новгородского подорвалась на мине на проселочной дороге автоцистерна ВСУ, один военнослужащий тяжело ранен, еще один получил серьезное ранение

На 17:52 моих итогов, сам Бубочка молчит по этому поводу. Хотя обычно, говорливый, шо капец.

2) Зеленский: усилия разведки способствовали получению статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО
Он поблагодарил разведчиков за работу, которую они выполняют с честью ради Украины

Звучит цинично, учитывая, что, на сейчас, в зоне АТО ВСУ запрещены разведывательные действия

3) Обстрел на Донбассе. Украина будет делать все, чтобы не сорвать перемирие – Кравчук
Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе

Но перемирие уже сорвано и не украинской стороной

Кулеба надеется, что Фокин после своих скандальных высказываний продолжит работу в ТКГ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется, что первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин больше не допустит ошибок в своих высказываниях относительно Донбасса

РукаЛицо

4) Глава Луганской ОГА выступил за восстановление экономических связей с ОРЛО
Украине необходимо восстановить экономические связи с оккупированной частью Луганской области, считает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай

А потом выяснится, что это было его личное мнение

5) В Окружном административном суде Киева оспаривают постановление ЦИК о выборах 25 октября
По мнению истца, обжалуемое постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины

С другой стороны начали атаку на срыв проведения местных выборов.

6) Террорист Пушилин "перенес" дату атаки на позиции украинских военных под Горловкой
Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин решил отложить обстрел позиций украинских военных в районе поселка Шумы под Горловкой на 10:00 9 сентября

7) Меркель не исключает, что отравление Навального обернется для России санкциями по «Северному потоку-2»
Канцлер Германии Ангела Меркель уже не исключает, что газопровод "Северный поток-2" может попасть под санкции в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального

8) В Крыму вводят жесткий этап ограничений подачи воды. ООН возлагает ответственность на РФ
С сегодняшнего дня, 7 сентября, в оккупированных Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах вводится третий, самый жесткий, этап экономии воды
...
Сегодня в управлении верховного комиссара ООН по правам человека в комментарии РИА Новости возложили на Россию главную ответственность за обеспечение Крыма питьевой водой
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:07

  pesikot написав:
  unicdima написав:
  airmax78 написав:Ну что, все, фейковый мир закончился?

фейковый?
ты весь месяц в коматозе был или только порохатую пропаганду слушал?

3 убитых, 3 раненых и угрозы Пушилина - это, по-твоему, мир ?

чого ти не уточнюєш хто як загинув і був поранений?
я бачу у вас порохатих свято, стільки радості від смертей.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:20

  yanyura написав:
  pesikot написав:Если бы Порошенко захотел своему папе оформить нечто подобное, вой стоял бы до небес

Вопрос - когда Алексею Ивановичу Порошенко (отцу Петра Алексеевича) было присвоено звание Герой Советского Cоюза?

Ответ - никогда.
Вы балабол

Порошенко, Алексей Иванович
Награды:
  • Герой Украины (с вручением ордена Государства, 23 июня 2009 года) — за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии агропромышленного комплекса, внедрение современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур[12].
  • Орден князя Ярослава Мудрого V степени (18 января 2007 года) — за заслуги в государственном строительстве, весомый вклад в развитие и укрепление демократической, социальной и правовой Украины и по случаю Дня Соборности Украины[13].
  • Заслуженный работник сельского хозяйства Украины (26 июля 2001 года) — за весомые достижения в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд[14].
  • Орден «Знак Почёта».
  • Медаль «За трудовое отличие».
  • Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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