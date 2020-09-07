Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
starshinazapasa September 5th, 11:21 Информацию по провалу операции по вагнеровцам в Беларуси мне слили дня за два до того, как она стала известна всем. Слили коллеги журналисты, к слову. Которые сами по каким-то причинам озвучить её не могли. Я публиковать отказался, потому что такие вещи - когда второе, а по факту ноль первое, лицо в государстве является государственным изменником - публикуют ТОЛЬКО со стопроцентными, железобетонными, доказательствами. К таким вещам лично я отношусь предельно серьезно. Потом эту информацию - ровно в том виде, как её давали мне - опубликовал Евгений Шевченко. Потом - уже с предварительными доказательствами - Юрий Бутусов и Yanina Sokolova . Потом Бутусов начал раскручивать эту тему и доказательств появилось больше. А вчера Volodymyr Ariev провел пресс-конференцию и выложил у себя на странице документы, не оставляющие сомнений в том, что эта операция была, и что она была слита. Сходите, кстати, прочитайте, и, пожалуйста, расшарьте - это должны прочитать все. Сомнений в том, что это так, у меня нет. Урон Украине нанесен колоссальный. Как репутационный, как и в сфере разведки, так и вообще.
Это могла бы быть невероятная, фантастическая операция спецслужб уровня Моссада, которая имидж Украины подняла бы на недосягаемую высоту. По таким вещам снимают блокбастеры, они становятся легендами и уходят в учебники. Эта спецоперация имела бы не только гранитное доказательное и правовое значение, но и морально-психологическое. Для целой страны. Для двух стран. Для Украины она означала бы - у нас есть спецслужбы. Уникальные спецслужбы. Выше мирового уровня. А, значит, что бы там ни говорили - у нас есть государство. А, значит, у нас есть справедливость. Неотвратимость наказания. У нас есть право и закон. От которого не уйдет никто. Нигде. Найдем всех. И все понесут заслуженную кару. А во второй стране эта спецоперация нанесла бы сильнейший деморализующий эффект. Посеяла бы страх. А нет ничего лучше боящейся армии противника.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
"Враг нагло открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению ОС в районе населенного пункта Красногоровка", - заявляют в штабе. В результате обстрела ранения получил военный ВСУ
С сегодняшнего дня, 7 сентября, в оккупированных Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах вводится третий, самый жесткий, этап экономии воды ... Сегодня в управлении верховного комиссара ООН по правам человека в комментарии РИА Новости возложили на Россию главную ответственность за обеспечение Крыма питьевой водой
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Герой Украины (с вручением ордена Государства, 23 июня 2009 года) — за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии агропромышленного комплекса, внедрение современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур[12].
Орден князя Ярослава Мудрого V степени (18 января 2007 года) — за заслуги в государственном строительстве, весомый вклад в развитие и укрепление демократической, социальной и правовой Украины и по случаю Дня Соборности Украины[13].
Заслуженный работник сельского хозяйства Украины (26 июля 2001 года) — за весомые достижения в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд[14].
Орден «Знак Почёта».
Медаль «За трудовое отличие».
Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой