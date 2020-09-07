unicdima написав:

starshinazapasaSeptember 5th, 11:21Информацию по провалу операции по вагнеровцам в Беларуси мне слили дня за два до того, как она стала известна всем. Слили коллеги журналисты, к слову. Которые сами по каким-то причинам озвучить её не могли.Я публиковать отказался, потому что такие вещи - когда второе, а по факту ноль первое, лицо в государстве является государственным изменником - публикуют ТОЛЬКО со стопроцентными, железобетонными, доказательствами. К таким вещам лично я отношусь предельно серьезно.Потом эту информацию - ровно в том виде, как её давали мне - опубликовал Евгений Шевченко.Потом - уже с предварительными доказательствами - Юрий Бутусов и Yanina Sokolova .Потом Бутусов начал раскручивать эту тему и доказательств появилось больше.А вчера Volodymyr Ariev провел пресс-конференцию и выложил у себя на странице документы, не оставляющие сомнений в том, что эта операция была, и что она была слита.Сходите, кстати, прочитайте, и, пожалуйста, расшарьте - это должны прочитать все.Сомнений в том, что это так, у меня нет. Урон Украине нанесен колоссальный. Как репутационный, как и в сфере разведки, так и вообще.Это могла бы быть невероятная, фантастическая операция спецслужб уровня Моссада, которая имидж Украины подняла бы на недосягаемую высоту. По таким вещам снимают блокбастеры, они становятся легендами и уходят в учебники.Эта спецоперация имела бы не только гранитное доказательное и правовое значение, но и морально-психологическое. Для целой страны. Для двух стран.Для Украины она означала бы - у нас есть спецслужбы. Уникальные спецслужбы. Выше мирового уровня. А, значит, что бы там ни говорили - у нас есть государство. А, значит, у нас есть справедливость. Неотвратимость наказания. У нас есть право и закон. От которого не уйдет никто. Нигде. Найдем всех. И все понесут заслуженную кару.А во второй стране эта спецоперация нанесла бы сильнейший деморализующий эффект. Посеяла бы страх. А нет ничего лучше боящейся армии противника.