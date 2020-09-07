Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Коррупционная система управления имеет свою невероятную иннертность и проигрывает диктаторам. Сколько лет прошло? И только поднимаются голоса:
Росія навмисне збила пасажирський літак на Донбасі – адвокат родичів загиблих 15:00 07.09.2020 Росія https://www.blackseanews.net/read/167856 Американський адвокат Джеррі Скіннер, який представляє інтереси родичів загиблих рейсу МН17 у Європейському суді з прав людини, певен, Росія готувалася до збиття пасажирського літака.
Про це він сказав в інтерв’ю кореспонденту Укрінформу в Гаазі.
“Це було зроблено навмисно із конкретним наміром – збити авіалайнер і вбити невинних. Інакше навіщо Росії долати сотні кілометрів до району, який утримують бойовики, де коридор комерційної авіації надавав їм цілі. Було ініційовано вторгнення, якому також передувало повільне проникнення російських військових «у відпустку». Групи контролю над озброєнням протягом кількох місяців, ще до нападу, спостерігали за важким озброєнням у цій місцевості. Якщо ти стоїш посеред дороги, то тебе зіб’є машина, якщо стоїш під коридором, який використовується для комерційного авіасполучення, – над тобою пролетить літак. Це означає, що вони хотіли збити комерційний літак”, - сказав Скіннер.
Він також зазначив, що якщо подивитися на те, яку зброю РФ відправляла в Україну, то на його думку, це свідчить про повноцінну воєнну кампанію за участю російської армії.
“Вони перевозили танки, системи залпового вогню, обладнання та людей. Мені здається, метою РФ було звинуватити у збиті літака Україну та використати це як привід увести війська. То була провокація, збивали навмисно”, - наголосив він.
Як повідомлялось, Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.
Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.
Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.
19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".
Это ещё не Решение Суда - это подтверждённая "позиция" позывачив.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
pesikot написав:На 17:52 моих итогов, сам Бубочка молчит по этому поводу. Хотя обычно, говорливый, шо капец.
Sergiy Garmash 3 hours ago https://www.facebook.com/sergiy.garmash ... 9997027132 "Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях" – комментарий Офиса Президента Украины насчет гибели и ранений наших военнослужащих на Донбассе в последние дни. Требуем "вмешаться и повлиять"? Серьезно? Мы уже отделяем Россию от боевиков "ДНР-ЛНР"? Мы уже допускаем, что это они сами решили поубивать нас оружием купленным в "военторге"? Командование ООС пишет о нарушениях режима прекращения огня "вооруженными формированиями Российской федерации", а ОП никак не определится с кем Украина воюет? Я понимаю - дипломатия, простор для маневра и прочее… Но вы ж, когда пишите такое, думайте, что это и в Украине читать будут, не только в Москве... И вот это - Президент "крайне обеспокоен провокационными обстрелами и напряжением обстановки"… Нас своей "крайней обеспокоенностью", на фоне наших смертей, уже "западные партнеры" достали. Ребята из ОП, выбросьте вы этот речевой оборот из употребления. Не вкладывайте его в уста президента. Он уже звучит как издевательство.
Лицедеи в своём амплуа. Спасибо за то, что хоть без шутовского колпака(хотя у них это может и с колпаком проходит) на публике.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
unicdima написав:starshinazapasa September 5th, 11:21 Информацию по провалу операции по вагнеровцам в Беларуси мне слили дня за два до того, как она стала известна всем. Слили коллеги журналисты, к слову. Которые сами по каким-то причинам озвучить её не могли. Я публиковать отказался, потому что такие вещи - когда второе, а по факту ноль первое, лицо в государстве является государственным изменником - публикуют ТОЛЬКО со стопроцентными, железобетонными, доказательствами. К таким вещам лично я отношусь предельно серьезно. Потом эту информацию - ровно в том виде, как её давали мне - опубликовал Евгений Шевченко. Потом - уже с предварительными доказательствами - Юрий Бутусов и Yanina Sokolova . Потом Бутусов начал раскручивать эту тему и доказательств появилось больше. А вчера Volodymyr Ariev провел пресс-конференцию и выложил у себя на странице документы, не оставляющие сомнений в том, что эта операция была, и что она была слита. Сходите, кстати, прочитайте, и, пожалуйста, расшарьте - это должны прочитать все. Сомнений в том, что это так, у меня нет. Урон Украине нанесен колоссальный. Как репутационный, как и в сфере разведки, так и вообще.
Это могла бы быть невероятная, фантастическая операция спецслужб уровня Моссада, которая имидж Украины подняла бы на недосягаемую высоту. По таким вещам снимают блокбастеры, они становятся легендами и уходят в учебники. Эта спецоперация имела бы не только гранитное доказательное и правовое значение, но и морально-психологическое. Для целой страны. Для двух стран. Для Украины она означала бы - у нас есть спецслужбы. Уникальные спецслужбы. Выше мирового уровня. А, значит, что бы там ни говорили - у нас есть государство. А, значит, у нас есть справедливость. Неотвратимость наказания. У нас есть право и закон. От которого не уйдет никто. Нигде. Найдем всех. И все понесут заслуженную кару. А во второй стране эта спецоперация нанесла бы сильнейший деморализующий эффект. Посеяла бы страх. А нет ничего лучше боящейся армии противника.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.