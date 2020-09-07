Додано: Пон 07 вер, 2020 20:16



В "народной" республике не платят зарплату народу.

Ну кто бы мог подумать, что такое произойдёт

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой