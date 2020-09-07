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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6532653365346535
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:56

  unicdima написав:я бачу ти навіть не читаєш свої сцили, одна заперечує іншу :D

Я свои ссылки все читаю. А вот ты читаешь, но никак понять не можешь

3 раненых - это мир или не мир ?
1 убитый снайпером - это мир или не мир ?

2 убитых, то ли подорвались на мине, то ли были подстреляны - это мир или не мир ?
И не важно, как были убиты. Факт убийства на лицо.
"Перемирие" сорвано

А ты продолжай танцевать на костях погибших
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:59

Re: Політичні дискусії

Подрыв автомобиля на Донбассе: скончался один из раненых военных
С грустью сообщаем, что от полученных ожогов, после проведения реанимационных мероприятий, сегодня один из раненых воинов умер


Зеленский, по-прежнему, молчит
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 20:12

Re: Політичні дискусії

Глава Луганской ОГА уточнил свое заявление о восстановлении экономических связей с ОРДЛО
Сергей Гайдай говорит, что его слова о необходимости восстановления экономических отношений с оккупированным Донбассом вырвали из контекста
...
Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в интервью Укринформу откорректировал свое заявление о необходимости восстановлении экономических связей с временно оккупированными территориями Донбасса, уточнив, что пока идет война с Россией, такое восстановление невозможно

Выпал шар - "вырвано из контекста", а не "личное мнение"

Они расслабились и говорят то, что думают. Говорят то, о чём кулуарно говорят другие

А потом, лепят отмазки о "вырван контекст", о "личное мнение" или любую другую отмазку
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 20:16

Re: Політичні дискусії


В "народной" республике не платят зарплату народу.
Ну кто бы мог подумать, что такое произойдёт
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 20:52

  pesikot написав:В "народной" республике не платят зарплату народу.
Ну кто бы мог подумать, что такое произойдёт

Львовско - Волынское месторождение(31 августа): https://zn.ua/UKRAINE/na-lvovshchine-po ... plate.html
Кривой Рог(7 сентября) : https://dnipro.depo.ua/rus/dnipro/u-kri ... 9071211961
https://www.ukrinform.ru/tag-sahta
Донбасс - не оккупированный(цифры на 13 августа) https://kvpu.org.ua/uk/news/6/4270-den- ... z-zarplaty
Механизм, методы и лица заинтересованные:
https://antikor.com.ua/articles/406368- ... herez_sudy
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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