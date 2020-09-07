Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Сергей Гайдай говорит, что его слова о необходимости восстановления экономических отношений с оккупированным Донбассом вырвали из контекста ... Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в интервью Укринформу откорректировал свое заявление о необходимости восстановлении экономических связей с временно оккупированными территориями Донбасса, уточнив, что пока идет война с Россией, такое восстановление невозможно
Выпал шар - "вырвано из контекста", а не "личное мнение"
Они расслабились и говорят то, что думают. Говорят то, о чём кулуарно говорят другие
А потом, лепят отмазки о "вырван контекст", о "личное мнение" или любую другую отмазку
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.