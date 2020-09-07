Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Сергей Гайдай говорит, что его слова о необходимости восстановления экономических отношений с оккупированным Донбассом вырвали из контекста ... Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в интервью Укринформу откорректировал свое заявление о необходимости восстановлении экономических связей с временно оккупированными территориями Донбасса, уточнив, что пока идет война с Россией, такое восстановление невозможно
Выпал шар - "вырвано из контекста", а не "личное мнение"
Они расслабились и говорят то, что думают. Говорят то, о чём кулуарно говорят другие
А потом, лепят отмазки о "вырван контекст", о "личное мнение" или любую другую отмазку
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Kudrjavuy написав:https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/2730729997027132 И "они типа не при делах":
Россия наконец-то отреагировала на обострение на Донбассе 07.09.2020 https://svoboda.ua/5968/2020/rossiya-na ... -donbasse/ Россия делала и будет делать всё возможное, чтобы использовать своё влияние как страны-посредника для деэскалации», — заявил пресс-секретарь Путина. В Кремле «обеспокоены» в связи со «вспышкой напряженности» на Донбассе и назвали себя «посредником», который будет использовать свое влияние для сохранения режима тишины. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы, безусловно, обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения. Мы считаем и настаиваем на необходимости сохранения режима прекращения огня. Россия делала и будет делать всё возможное, чтобы использовать своё влияние как страны-посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла», — сказал Пеcков, отвечая на вопрос УНИАН, планирует ли Кремль оказывать давление на российских боевиков на Донбассе, чтобы остановить кровопролитие. На уточняющий вопрос УНИАН, планируются ли контакты Москвы и Киева в связи с ситуацией на Донбассе, Песков ответил: «Пока это всё, что я могу сказать по этому вопросу». При этом, добавил Песков, ему не известно, чтобы были согласованы точные даты встречи помощников глав государств «нормандского формата». «Знаю, что идут обсуждения, все в контактах, все находятся в процессе согласования, но я не знаю, вышли ли на окончательную дату или нет», — сказал Песков.
- Лицедейство....
Трагедия Украины, что лохторат опзжоп и всяческих шариев свято верит в непричастность скрепостана. А благодаря 112, ньюзванам, зикам и прочим странам.юа лохов становится все больше.
Schmit написав:Трагедия Украины, что лохторат опзжоп и всяческих шариев свято верит в непричастность скрепостана. А благодаря 112, ньюзванам, зикам и прочим странам.юа лохов становится все больше.
Дело к выборам, поэтому театр лицедейства только разворачивается - увидим ещё и не такое. Но от главных лицедеев столько г... - это ППЦ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.