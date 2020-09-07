Россия наконец-то отреагировала на обострение на Донбассе07.09.2020Россия делала и будет делать всё возможное, чтобы использовать своё влияние как страны-посредника для деэскалации», — заявил пресс-секретарь Путина. В Кремле «обеспокоены» в связи со «вспышкой напряженности» на Донбассе и назвали себя «посредником», который будет использовать свое влияние для сохранения режима тишины. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы, безусловно, обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения. Мы считаем и настаиваем на необходимости сохранения режима прекращения огня. Россия делала и будет делать всё возможное, чтобы использовать своё влияние как страны-посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла», — сказал Пеcков, отвечая на вопрос УНИАН, планирует ли Кремль оказывать давление на российских боевиков на Донбассе, чтобы остановить кровопролитие. На уточняющий вопрос УНИАН, планируются ли контакты Москвы и Киева в связи с ситуацией на Донбассе, Песков ответил: «Пока это всё, что я могу сказать по этому вопросу». При этом, добавил Песков, ему не известно, чтобы были согласованы точные даты встречи помощников глав государств «нормандского формата». «Знаю, что идут обсуждения, все в контактах, все находятся в процессе согласования, но я не знаю, вышли ли на окончательную дату или нет», — сказал Песков.