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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6532653365346535
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:56

  unicdima написав:я бачу ти навіть не читаєш свої сцили, одна заперечує іншу :D

Я свои ссылки все читаю. А вот ты читаешь, но никак понять не можешь

3 раненых - это мир или не мир ?
1 убитый снайпером - это мир или не мир ?

2 убитых, то ли подорвались на мине, то ли были подстреляны - это мир или не мир ?
И не важно, как были убиты. Факт убийства на лицо.
"Перемирие" сорвано

А ты продолжай танцевать на костях погибших
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:59

Re: Політичні дискусії

Подрыв автомобиля на Донбассе: скончался один из раненых военных
С грустью сообщаем, что от полученных ожогов, после проведения реанимационных мероприятий, сегодня один из раненых воинов умер


Зеленский, по-прежнему, молчит
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 20:12

Re: Політичні дискусії

Глава Луганской ОГА уточнил свое заявление о восстановлении экономических связей с ОРДЛО
Сергей Гайдай говорит, что его слова о необходимости восстановления экономических отношений с оккупированным Донбассом вырвали из контекста
...
Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в интервью Укринформу откорректировал свое заявление о необходимости восстановлении экономических связей с временно оккупированными территориями Донбасса, уточнив, что пока идет война с Россией, такое восстановление невозможно

Выпал шар - "вырвано из контекста", а не "личное мнение"

Они расслабились и говорят то, что думают. Говорят то, о чём кулуарно говорят другие

А потом, лепят отмазки о "вырван контекст", о "личное мнение" или любую другую отмазку
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 20:16

Re: Політичні дискусії


В "народной" республике не платят зарплату народу.
Ну кто бы мог подумать, что такое произойдёт
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 21:32

  Kudrjavuy написав:https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/2730729997027132
И "они типа не при делах":
Россия наконец-то отреагировала на обострение на Донбассе
07.09.2020
https://svoboda.ua/5968/2020/rossiya-na ... -donbasse/
Россия делала и будет делать всё возможное, чтобы использовать своё влияние как страны-посредника для деэскалации», — заявил пресс-секретарь Путина. В Кремле «обеспокоены» в связи со «вспышкой напряженности» на Донбассе и назвали себя «посредником», который будет использовать свое влияние для сохранения режима тишины. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы, безусловно, обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения. Мы считаем и настаиваем на необходимости сохранения режима прекращения огня. Россия делала и будет делать всё возможное, чтобы использовать своё влияние как страны-посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла», — сказал Пеcков, отвечая на вопрос УНИАН, планирует ли Кремль оказывать давление на российских боевиков на Донбассе, чтобы остановить кровопролитие. На уточняющий вопрос УНИАН, планируются ли контакты Москвы и Киева в связи с ситуацией на Донбассе, Песков ответил: «Пока это всё, что я могу сказать по этому вопросу». При этом, добавил Песков, ему не известно, чтобы были согласованы точные даты встречи помощников глав государств «нормандского формата». «Знаю, что идут обсуждения, все в контактах, все находятся в процессе согласования, но я не знаю, вышли ли на окончательную дату или нет», — сказал Песков.

- Лицедейство....

Трагедия Украины, что лохторат опзжоп и всяческих шариев свято верит в непричастность скрепостана. А благодаря 112, ньюзванам, зикам и прочим странам.юа лохов становится все больше.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 21:45

  Schmit написав:Трагедия Украины, что лохторат опзжоп и всяческих шариев свято верит в непричастность скрепостана. А благодаря 112, ньюзванам, зикам и прочим странам.юа лохов становится все больше.

Дело к выборам, поэтому театр лицедейства только разворачивается - увидим ещё и не такое.
Но от главных лицедеев столько г... - это ППЦ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 00:09

  pesikot написав:
  unicdima написав:я бачу ти навіть не читаєш свої сцили, одна заперечує іншу :D

Я свои ссылки все читаю. А вот ты читаешь, но никак понять не можешь

3 раненых - это мир или не мир ?
1 убитый снайпером - это мир или не мир ?

2 убитых, то ли подорвались на мине, то ли были подстреляны - это мир или не мир ?
И не важно, как были убиты. Факт убийства на лицо.
"Перемирие" сорвано

А ты продолжай танцевать на костях погибших

Танцуете на костях как раз вы лживые порохатые ур**, это вы начали врать про обстоятельства смерти погибших, по факту мы имеем самый спокойный месяц за всю войну и это вас бесит больше всего.
Где ты был с воплями когда при твоем Порохе гибли десятками каждый день?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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