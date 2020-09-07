Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Сергей Гайдай говорит, что его слова о необходимости восстановления экономических отношений с оккупированным Донбассом вырвали из контекста ... Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в интервью Укринформу откорректировал свое заявление о необходимости восстановлении экономических связей с временно оккупированными территориями Донбасса, уточнив, что пока идет война с Россией, такое восстановление невозможно
Выпал шар - "вырвано из контекста", а не "личное мнение"
Они расслабились и говорят то, что думают. Говорят то, о чём кулуарно говорят другие
А потом, лепят отмазки о "вырван контекст", о "личное мнение" или любую другую отмазку
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Kudrjavuy написав:https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/2730729997027132 И "они типа не при делах":
Россия наконец-то отреагировала на обострение на Донбассе 07.09.2020 https://svoboda.ua/5968/2020/rossiya-na ... -donbasse/ Россия делала и будет делать всё возможное, чтобы использовать своё влияние как страны-посредника для деэскалации», — заявил пресс-секретарь Путина. В Кремле «обеспокоены» в связи со «вспышкой напряженности» на Донбассе и назвали себя «посредником», который будет использовать свое влияние для сохранения режима тишины. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы, безусловно, обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения. Мы считаем и настаиваем на необходимости сохранения режима прекращения огня. Россия делала и будет делать всё возможное, чтобы использовать своё влияние как страны-посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла», — сказал Пеcков, отвечая на вопрос УНИАН, планирует ли Кремль оказывать давление на российских боевиков на Донбассе, чтобы остановить кровопролитие. На уточняющий вопрос УНИАН, планируются ли контакты Москвы и Киева в связи с ситуацией на Донбассе, Песков ответил: «Пока это всё, что я могу сказать по этому вопросу». При этом, добавил Песков, ему не известно, чтобы были согласованы точные даты встречи помощников глав государств «нормандского формата». «Знаю, что идут обсуждения, все в контактах, все находятся в процессе согласования, но я не знаю, вышли ли на окончательную дату или нет», — сказал Песков.
- Лицедейство....
Трагедия Украины, что лохторат опзжоп и всяческих шариев свято верит в непричастность скрепостана. А благодаря 112, ньюзванам, зикам и прочим странам.юа лохов становится все больше.
Schmit написав:Трагедия Украины, что лохторат опзжоп и всяческих шариев свято верит в непричастность скрепостана. А благодаря 112, ньюзванам, зикам и прочим странам.юа лохов становится все больше.
Дело к выборам, поэтому театр лицедейства только разворачивается - увидим ещё и не такое. Но от главных лицедеев столько г... - это ППЦ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
unicdima написав:я бачу ти навіть не читаєш свої сцили, одна заперечує іншу
Я свои ссылки все читаю. А вот ты читаешь, но никак понять не можешь
3 раненых - это мир или не мир ? 1 убитый снайпером - это мир или не мир ?
2 убитых, то ли подорвались на мине, то ли были подстреляны - это мир или не мир ? И не важно, как были убиты. Факт убийства на лицо. "Перемирие" сорвано
А ты продолжай танцевать на костях погибших
Танцуете на костях как раз вы лживые порохатые ур**, это вы начали врать про обстоятельства смерти погибших, по факту мы имеем самый спокойный месяц за всю войну и это вас бесит больше всего. Где ты был с воплями когда при твоем Порохе гибли десятками каждый день?
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima написав:я бачу ти навіть не читаєш свої сцили, одна заперечує іншу
Я свои ссылки все читаю. А вот ты читаешь, но никак понять не можешь
3 раненых - это мир или не мир ? 1 убитый снайпером - это мир или не мир ?
2 убитых, то ли подорвались на мине, то ли были подстреляны - это мир или не мир ? И не важно, как были убиты. Факт убийства на лицо. "Перемирие" сорвано
А ты продолжай танцевать на костях погибших
Танцуете на костях как раз вы лживые порохатые ур**, это вы начали врать про обстоятельства смерти погибших, по факту мы имеем самый спокойный месяц за всю войну и это вас бесит больше всего. Где ты был с воплями когда при твоем Порохе гибли десятками каждый день?
Вы забыли: - А сколько ежедневно гибнет в оккупации??? - Или это уже не Украина и её дети?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
pesikot написав:В "народной" республике не платят зарплату народу. Ну кто бы мог подумать, что такое произойдёт
У нас шуты умудрились даже рудные шахты парализовать:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
"... practice - criterion of truth" Adam Smith "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations"
Самый главный вопрос при анализе любого события, это вопрос - "Что это ?". Вы можете видеть колону танков, знать ее количество, но не знать главного "Что это ?" . Учения, передвижение, выдвижение, начало наступления ? Без этого знания, ваша информация практически бесполезна.
Шум поднятый вокруг задержания группы наемников так называемой "ЧВК Вагнера" в Беларуси, мелькание версий всех заинтересованных сторон и поспешная выдача руководством Беларуси их России - это всего лишь видимые и не самые важные факты. Суть любого явления всегда глубже. И страшнее ...
Эта история началась не вчера и уж точно не в Беларуси. И как не странно, история эта не о наемниках и странах. Эта история о главном - о деньгах. Точнее о бюджете США.
Бюджет США - это всегда не только точное отражение внутриполитических ситуаций в стране. Бюджет США - это всегда точное отражение будущих внешнеполитических действий США.
$3,8 млрд долларов выделяемых в нем на программу по сдерживанию России, военную помощь Украине на сумме в $250 млн. (с непрямыми расходами около $460 млн. ), усиление действующих санкций против российский газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», и выделение $3,6 млрд на создание фонда для борьбы с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе из-за активизации китайских сил против Тайваня прекрасно показывает основные направления внешнеполитических действий и степень их важности для США.
В целом вопрос о военной помощи Украине особых проблем не вызывал. Поддержка этого вопроса имеет двухпартийную основу и благосклонное понимание основных политических сил.
Тем не менее в начале года группа американских конгрессменов (Крис Мерфи, Рон Джонсон и Джон Баррассо) посетила Украину, встретилась с Зеленским и 18.02.2020 года передала свои соображения в докладе от 18.02.2020 г. Комитету по вопросам внешних связей Сената США о результатах своего визита в Украину.
Доклад был достаточно положительный для Украины. Выводы и рекомендации о поддержке Украины так же содержались в 120-и страничном докладе "THE RSC NATIONAL SECURITY STRATEGY" поданном в Сенат исследовательским комитетом по национальной безопасности и иностранным делам.
Основной разлом мнений по поводу военной помощи Украине пролег в вопросе о расширении уровня сотрудничества разведывательных структур США и Украины и повышению уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в том числе и более полных данных космической разведки на чем настаивала часть членов Комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам (Committee on Homeland Security and Governmental Affairs).
Против этого активно выступало руководство национальной разведки США (Director of National Intelligence, DNI) и других спецслужб.
Суть противоречий состояла в выработке правильной и сбалансированной стратегии отношений США с нынешним руководством Украины в вопросах нарастающего противостояния с Россией.
Национальная разведка США ссылаясь на данные Министерства юстиции США указывала на большой уровень коррупционности Зеленского и его окружения, участие их в сомнительных финансовых махинациях, что может весьма серьезно повлиять на характер принимаемых ими решений. Кроме того, были оглашены данные о возможном наличии у Зеленского двойного гражданства РФ и как следствие - возможностей активного воздействия на него со стороны России.
Американцы в общем очень ценят теоретические выводы и экспертные рекомендации, но знаменитое "практика- критерий истины" всегда останется основой американского рационализма.
После достаточно острых дискуссий, предложение сенатора США [ имя не разглашается] "... so let's check, damn it .." и было реализовано в разработку оперативного мероприятия №16...GF.
Фактически - мероприятия проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ. Говоря просто - США решило провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения.
Суть мероприятия была достаточно проста. Привлеченная в качестве доверенного участника, спецслужба Великобритании [ название не разглашается], через систему Главного управления разведки Министерства обороны Украине США предложили Украине участие в операции задержания бойцов т.н. "ЧВК Вагнера" воевавших как на территории Украины, так и на территории Сирии и Ливии.
Нужно сразу сказать что сам результат операции по задержанию очень мало интересовал и США и Великобританию. Участие России в сирийском и ливийском конфликтах хорошо отдокументировано спецслужбами США.
В их распоряжении имеются около двух десятков достаточно высокопоставленных военнослужащих ВС РФ захваченных в Сирии и Ливии. ( в том числе и полковник числящийся в РФ сгоревшим в бэтээре ).
Главный результат для США - фиксация наличия\отсутствия и объем утечек информации с украинских структур.
Исходя из этого США в качестве своего представителя ввели в эту операцию весьма далекого от реальных структур США, но известного в Украине человека.
Первичной информацией об этой операции со стороны Украины обладали
1. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба. 2. Президент Украины Зеленский которого Бурба лично проинформировал напрямую, в обход министерства обороны и главнокомандующего ВСУ Хомчака и который непосредственно санкционировал проведение операции. 3. Глава ОП Украины Ермак непосредственно присутствовавший при докладе Бурбы. 4. Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Демченко
Все остальные были привлечены уже на этапе свершившегося факта, уже после задержания в Беларуси.
Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции "украинских и английских спецслужб" и сразу разразилась широкой информационной кампанией о "провокациях и дезинформации со стороны Украины", что собственно было уже лишь дополнительным подтверждением утечки информации из ближайшего круга Зеленского.
Далее каждый играл сам за себя - Зеленский явно пытаясь отвести подозрения от себя, уволил Бурбу, пообещав ему тихое возвращение "... когда все уляжется..." Бурба, понимая, что он первый в списке, начал рассказывать о " ...секретарше бывшей при разговоре" Ермак оформил больничный, хотя все время сидевший на Банковой.
Но суть уже не в этом.
Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки. Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине.
P.S. Посетивший Украину 18 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес, категорически отказался встречаться с администрацией Зеленского, кратко поговорил с Тараном, проинспектировал своих "морпехов" в Мариуполе, поблагодарил их за службу и потом долго обсуждал ситуацию в посольстве с интересными ему людьми.
P.S. 26.08.2020 г. Схема операции, положенная в основу проведенного в Украине оперативного мероприятие №16...GF, является частью учебного курса слушателей первой ступени обучения (1-2 год обучения) британской академии разведки Intelligence Assessment Academy. (IAA ). Група зовнішнього моніторингу tZE inform
Самая реальная версия, из всех существующих(или вернее тех, с которыми пришлось ознакомиться).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.