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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6532653365346535
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:56

  unicdima написав:я бачу ти навіть не читаєш свої сцили, одна заперечує іншу :D

Я свои ссылки все читаю. А вот ты читаешь, но никак понять не можешь

3 раненых - это мир или не мир ?
1 убитый снайпером - это мир или не мир ?

2 убитых, то ли подорвались на мине, то ли были подстреляны - это мир или не мир ?
И не важно, как были убиты. Факт убийства на лицо.
"Перемирие" сорвано

А ты продолжай танцевать на костях погибших
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:59

Re: Політичні дискусії

Подрыв автомобиля на Донбассе: скончался один из раненых военных
С грустью сообщаем, что от полученных ожогов, после проведения реанимационных мероприятий, сегодня один из раненых воинов умер


Зеленский, по-прежнему, молчит
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 20:12

Re: Політичні дискусії

Глава Луганской ОГА уточнил свое заявление о восстановлении экономических связей с ОРДЛО
Сергей Гайдай говорит, что его слова о необходимости восстановления экономических отношений с оккупированным Донбассом вырвали из контекста
...
Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в интервью Укринформу откорректировал свое заявление о необходимости восстановлении экономических связей с временно оккупированными территориями Донбасса, уточнив, что пока идет война с Россией, такое восстановление невозможно

Выпал шар - "вырвано из контекста", а не "личное мнение"

Они расслабились и говорят то, что думают. Говорят то, о чём кулуарно говорят другие

А потом, лепят отмазки о "вырван контекст", о "личное мнение" или любую другую отмазку
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 20:16

Re: Політичні дискусії


В "народной" республике не платят зарплату народу.
Ну кто бы мог подумать, что такое произойдёт
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 21:32

  Kudrjavuy написав:https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/2730729997027132
И "они типа не при делах":
Россия наконец-то отреагировала на обострение на Донбассе
07.09.2020
https://svoboda.ua/5968/2020/rossiya-na ... -donbasse/
Россия делала и будет делать всё возможное, чтобы использовать своё влияние как страны-посредника для деэскалации», — заявил пресс-секретарь Путина. В Кремле «обеспокоены» в связи со «вспышкой напряженности» на Донбассе и назвали себя «посредником», который будет использовать свое влияние для сохранения режима тишины. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы, безусловно, обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения. Мы считаем и настаиваем на необходимости сохранения режима прекращения огня. Россия делала и будет делать всё возможное, чтобы использовать своё влияние как страны-посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла», — сказал Пеcков, отвечая на вопрос УНИАН, планирует ли Кремль оказывать давление на российских боевиков на Донбассе, чтобы остановить кровопролитие. На уточняющий вопрос УНИАН, планируются ли контакты Москвы и Киева в связи с ситуацией на Донбассе, Песков ответил: «Пока это всё, что я могу сказать по этому вопросу». При этом, добавил Песков, ему не известно, чтобы были согласованы точные даты встречи помощников глав государств «нормандского формата». «Знаю, что идут обсуждения, все в контактах, все находятся в процессе согласования, но я не знаю, вышли ли на окончательную дату или нет», — сказал Песков.

- Лицедейство....

Трагедия Украины, что лохторат опзжоп и всяческих шариев свято верит в непричастность скрепостана. А благодаря 112, ньюзванам, зикам и прочим странам.юа лохов становится все больше.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 21:45

  Schmit написав:Трагедия Украины, что лохторат опзжоп и всяческих шариев свято верит в непричастность скрепостана. А благодаря 112, ньюзванам, зикам и прочим странам.юа лохов становится все больше.

Дело к выборам, поэтому театр лицедейства только разворачивается - увидим ещё и не такое.
Но от главных лицедеев столько г... - это ППЦ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 00:09

  pesikot написав:
  unicdima написав:я бачу ти навіть не читаєш свої сцили, одна заперечує іншу :D

Я свои ссылки все читаю. А вот ты читаешь, но никак понять не можешь

3 раненых - это мир или не мир ?
1 убитый снайпером - это мир или не мир ?

2 убитых, то ли подорвались на мине, то ли были подстреляны - это мир или не мир ?
И не важно, как были убиты. Факт убийства на лицо.
"Перемирие" сорвано

А ты продолжай танцевать на костях погибших

Танцуете на костях как раз вы лживые порохатые ур**, это вы начали врать про обстоятельства смерти погибших, по факту мы имеем самый спокойный месяц за всю войну и это вас бесит больше всего.
Где ты был с воплями когда при твоем Порохе гибли десятками каждый день?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 03:36

  unicdima написав:
  pesikot написав:
  unicdima написав:я бачу ти навіть не читаєш свої сцили, одна заперечує іншу :D

Я свои ссылки все читаю. А вот ты читаешь, но никак понять не можешь

3 раненых - это мир или не мир ?
1 убитый снайпером - это мир или не мир ?

2 убитых, то ли подорвались на мине, то ли были подстреляны - это мир или не мир ?
И не важно, как были убиты. Факт убийства на лицо.
"Перемирие" сорвано

А ты продолжай танцевать на костях погибших

Танцуете на костях как раз вы лживые порохатые ур**, это вы начали врать про обстоятельства смерти погибших, по факту мы имеем самый спокойный месяц за всю войну и это вас бесит больше всего.
Где ты был с воплями когда при твоем Порохе гибли десятками каждый день?

Вы забыли:
- А сколько ежедневно гибнет в оккупации???
- Или это уже не Украина и её дети?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 04:23

  pesikot написав:В "народной" республике не платят зарплату народу.
Ну кто бы мог подумать, что такое произойдёт

У нас шуты умудрились даже рудные шахты парализовать:

Зображення
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 04:37

Оман, говорите? :mrgreen: - ну, ну....
2020-08-24
Оперативное мероприятие №16...GF

https://timeze2019.blogspot.com/


"... practice - criterion of truth"
Adam Smith "An Inquiry into the Nature
and Causes of the Wealth of Nations"


Самый главный вопрос при анализе любого события, это вопрос - "Что это ?". Вы можете видеть колону танков, знать ее количество, но не знать главного "Что это ?" . Учения, передвижение, выдвижение, начало наступления ? Без этого знания, ваша информация практически бесполезна.

Шум поднятый вокруг задержания группы наемников так называемой "ЧВК Вагнера" в Беларуси, мелькание версий всех заинтересованных сторон и поспешная выдача руководством Беларуси их России - это всего лишь видимые и не самые важные факты.
Суть любого явления всегда глубже. И страшнее ...

Эта история началась не вчера и уж точно не в Беларуси. И как не странно, история эта не о наемниках и странах. Эта история о главном - о деньгах. Точнее о бюджете США.

Бюджет США - это всегда не только точное отражение внутриполитических ситуаций в стране. Бюджет США - это всегда точное отражение будущих внешнеполитических действий США.

$3,8 млрд долларов выделяемых в нем на программу по сдерживанию России, военную помощь Украине на сумме в $250 млн. (с непрямыми расходами около $460 млн. ), усиление действующих санкций против российский газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», и выделение $3,6 млрд на создание фонда для борьбы с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе из-за активизации китайских сил против Тайваня прекрасно показывает основные направления внешнеполитических действий и степень их важности для США.

В целом вопрос о военной помощи Украине особых проблем не вызывал. Поддержка этого вопроса имеет двухпартийную основу и благосклонное понимание основных политических сил.

Тем не менее в начале года группа американских конгрессменов (Крис Мерфи, Рон Джонсон и Джон Баррассо) посетила Украину, встретилась с Зеленским и 18.02.2020 года передала свои соображения в докладе от 18.02.2020 г. Комитету по вопросам внешних связей Сената США о результатах своего визита в Украину.

Доклад был достаточно положительный для Украины. Выводы и рекомендации о поддержке Украины так же содержались в 120-и страничном докладе "THE RSC NATIONAL SECURITY STRATEGY" поданном в Сенат исследовательским комитетом по национальной безопасности и иностранным делам.

Основной разлом мнений по поводу военной помощи Украине пролег в вопросе о расширении уровня сотрудничества разведывательных структур США и Украины и повышению уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в том числе и более полных данных космической разведки на чем настаивала часть членов Комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам (Committee on Homeland Security and Governmental Affairs).

Против этого активно выступало руководство национальной разведки США (Director of National Intelligence, DNI) и других спецслужб.

Суть противоречий состояла в выработке правильной и сбалансированной стратегии отношений США с нынешним руководством Украины в вопросах нарастающего противостояния с Россией.

Национальная разведка США ссылаясь на данные Министерства юстиции США указывала на большой уровень коррупционности Зеленского и его окружения, участие их в сомнительных финансовых махинациях, что может весьма серьезно повлиять на характер принимаемых ими решений. Кроме того, были оглашены данные о возможном наличии у Зеленского двойного гражданства РФ и как следствие - возможностей активного воздействия на него со стороны России.

Американцы в общем очень ценят теоретические выводы и экспертные рекомендации, но знаменитое "практика- критерий истины" всегда останется основой американского рационализма.

После достаточно острых дискуссий, предложение сенатора США [ имя не разглашается] "... so let's check, damn it .." и было реализовано в разработку оперативного мероприятия №16...GF.

Фактически - мероприятия проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ.
Говоря просто - США решило провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения.

Суть мероприятия была достаточно проста. Привлеченная в качестве доверенного участника, спецслужба Великобритании [ название не разглашается], через систему Главного управления разведки Министерства обороны Украине США предложили Украине участие в операции задержания бойцов т.н. "ЧВК Вагнера" воевавших как на территории Украины, так и на территории Сирии и Ливии.

Нужно сразу сказать что сам результат операции по задержанию очень мало интересовал и США и Великобританию. Участие России в сирийском и ливийском конфликтах хорошо отдокументировано спецслужбами США.

В их распоряжении имеются около двух десятков достаточно высокопоставленных военнослужащих ВС РФ захваченных в Сирии и Ливии. ( в том числе и полковник числящийся в РФ сгоревшим в бэтээре :) ).


Главный результат для США - фиксация наличия\отсутствия и объем утечек информации с украинских структур.

Исходя из этого США в качестве своего представителя ввели в эту операцию весьма далекого от реальных структур США, но известного в Украине человека.

Первичной информацией об этой операции со стороны Украины обладали

1. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.
2. Президент Украины Зеленский которого Бурба лично проинформировал напрямую, в обход министерства обороны и главнокомандующего ВСУ Хомчака и который непосредственно санкционировал проведение операции.
3. Глава ОП Украины Ермак непосредственно присутствовавший при докладе Бурбы.
4. Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Демченко

Все остальные были привлечены уже на этапе свершившегося факта, уже после задержания в Беларуси.

Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции "украинских и английских спецслужб" и сразу разразилась широкой информационной кампанией о "провокациях и дезинформации со стороны Украины", что собственно было уже лишь дополнительным подтверждением утечки информации из ближайшего круга Зеленского.

Далее каждый играл сам за себя - Зеленский явно пытаясь отвести подозрения от себя, уволил Бурбу, пообещав ему тихое возвращение "... когда все уляжется..."
Бурба, понимая, что он первый в списке, начал рассказывать о " ...секретарше бывшей при разговоре"
Ермак оформил больничный, хотя все время сидевший на Банковой.

Но суть уже не в этом.

Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки.
Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине.

P.S. Посетивший Украину 18 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес, категорически отказался встречаться с администрацией Зеленского, кратко поговорил с Тараном, проинспектировал своих "морпехов" в Мариуполе, поблагодарил их за службу и потом долго обсуждал ситуацию в посольстве с интересными ему людьми.


P.S. 26.08.2020 г. Схема операции, положенная в основу проведенного в Украине оперативного мероприятие №16...GF, является частью учебного курса слушателей первой ступени обучения (1-2 год обучения) британской академии разведки Intelligence Assessment Academy. (IAA ).
Група зовнішнього моніторингу tZE inform

Самая реальная версия, из всех существующих(или вернее тех, с которыми пришлось ознакомиться).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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