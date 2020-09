Форуми / Казна: бюджет, податки,

Первичной информацией об этой операции со стороны Украины обладали



1. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.

2. Президент Украины Зеленский которого Бурба лично проинформировал напрямую, в обход министерства обороны и главнокомандующего ВСУ Хомчака и который непосредственно санкционировал проведение операции.

3. Глава ОП Украины Ермак непосредственно присутствовавший при докладе Бурбы.

4. Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Демченко



Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции



Ну і хто злив інфу Кремлю

Перший Єрмак а хто другий? "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Начнем со связей, личных. Очень близкая Ермаку женщина (любимаяженщина\жена\гражданская жена\любовь всей жизни, не важно) является гражданкой Российской Федерации. В администрации Зеленского - это тренд. Там у многих такое же, но она близкая родственница сенатора РФ Валерия Пономарева. Именно в его особняке в Испании и проходили большинство этапов переговоров Ермака с Джулиани. Первичное знакомство Ермака с Пономаревым состоялось через его бизнес-партнера, то же гражданина РФ Рахамима Эмануилова с которым помощник президента Украины Андрей Ермак владеет совместным бизнесом.

А теперь о бизнесе.

Ермак является бизнес-партнером Эмануилова в двух украинских компаниях – ООО М.Е.П. и ЗАО Интерпромфинанс Украина. Эмануилов – основатель компании Интерпромторг, которая значится среди акционеров российского "Интерпромбанка" Одним из членов совета директоров Интерпромбанка является Иван Садчиков – зять Сергея Приходько



Андрей Ермак является агентом российских спецслужб и работает откровенно против Украины. Президент Зеленский, к сожалению, этого до сих пор не понял».

Ермак, он же агент «Тихий», в сущности уже и не стесняется показывать, на какую страну он работает. И Зеленский действительно или совершенно слеп и не видит этого. Или же находится в плену, или в заложниках у Ермака.



Предательство на самом верху: президент Зеленский уволил начальника ГУР МО Бурбу за требование расследовать провал операции по захвату «вагнеровцев», отложенной главой ОП Ермаком

Начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, который потребовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, сразу после своего заявления был… уволен указом Зеленского! Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/yuriybutusov ... 99727.html



Начальник військової розвідки генерал-полковник Василь Бурба одразу після візиту в Офіс президента 17 квітня мав неафішовану зустріч з Костянтином Куликом, колишнім прокурором сил АТО, якого НАБУ та САП обвинувачували у незаконному збагаченні, і який восени зрештою був звільнений з органів прокуратури, не з’явившись на переатестацію. Зустріч відбулась на парковці одного з заміських ресторанів під Києвом. Про це йдеться у розслідуванні «VIP-карантин» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).





Однак саме Бурба, за даними ЗМІ, злив спецоперацію у публічну площину", - говорить Козій.

Але все ж чому не перевіряти чиновників та високопосадовців на ньому Ясно що поліграф не панацея і специ його обійдутьАле все ж чому не перевіряти чиновників та високопосадовців на ньому "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

2020-08-24

Оперативное мероприятие №16...GF



https://timeze2019.blogspot.com/





"... practice - criterion of truth"

Adam Smith "An Inquiry into the Nature

and Causes of the Wealth of Nations"





Самый главный вопрос при анализе любого события, это вопрос - "Что это ?". Вы можете видеть колону танков, знать ее количество, но не знать главного "Что это ?" . Учения, передвижение, выдвижение, начало наступления ? Без этого знания, ваша информация практически бесполезна.



Шум поднятый вокруг задержания группы наемников так называемой "ЧВК Вагнера" в Беларуси, мелькание версий всех заинтересованных сторон и поспешная выдача руководством Беларуси их России - это всего лишь видимые и не самые важные факты.

Суть любого явления всегда глубже. И страшнее ...



Эта история началась не вчера и уж точно не в Беларуси. И как не странно, история эта не о наемниках и странах. Эта история о главном - о деньгах. Точнее о бюджете США.



Бюджет США - это всегда не только точное отражение внутриполитических ситуаций в стране. Бюджет США - это всегда точное отражение будущих внешнеполитических действий США.



$3,8 млрд долларов выделяемых в нем на программу по сдерживанию России, военную помощь Украине на сумме в $250 млн. (с непрямыми расходами около $460 млн. ), усиление действующих санкций против российский газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», и выделение $3,6 млрд на создание фонда для борьбы с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе из-за активизации китайских сил против Тайваня прекрасно показывает основные направления внешнеполитических действий и степень их важности для США.



В целом вопрос о военной помощи Украине особых проблем не вызывал. Поддержка этого вопроса имеет двухпартийную основу и благосклонное понимание основных политических сил.



Тем не менее в начале года группа американских конгрессменов (Крис Мерфи, Рон Джонсон и Джон Баррассо) посетила Украину, встретилась с Зеленским и 18.02.2020 года передала свои соображения в докладе от 18.02.2020 г. Комитету по вопросам внешних связей Сената США о результатах своего визита в Украину.



Доклад был достаточно положительный для Украины. Выводы и рекомендации о поддержке Украины так же содержались в 120-и страничном докладе "THE RSC NATIONAL SECURITY STRATEGY" поданном в Сенат исследовательским комитетом по национальной безопасности и иностранным делам.



Основной разлом мнений по поводу военной помощи Украине пролег в вопросе о расширении уровня сотрудничества разведывательных структур США и Украины и повышению уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в том числе и более полных данных космической разведки на чем настаивала часть членов Комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам (Committee on Homeland Security and Governmental Affairs).



Против этого активно выступало руководство национальной разведки США (Director of National Intelligence, DNI) и других спецслужб.



Суть противоречий состояла в выработке правильной и сбалансированной стратегии отношений США с нынешним руководством Украины в вопросах нарастающего противостояния с Россией.



Национальная разведка США ссылаясь на данные Министерства юстиции США указывала на большой уровень коррупционности Зеленского и его окружения, участие их в сомнительных финансовых махинациях, что может весьма серьезно повлиять на характер принимаемых ими решений. Кроме того, были оглашены данные о возможном наличии у Зеленского двойного гражданства РФ и как следствие - возможностей активного воздействия на него со стороны России.



Американцы в общем очень ценят теоретические выводы и экспертные рекомендации, но знаменитое "практика- критерий истины" всегда останется основой американского рационализма.



После достаточно острых дискуссий, предложение сенатора США [ имя не разглашается] "... so let's check, damn it .." и было реализовано в разработку оперативного мероприятия №16...GF.



Фактически - мероприятия проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ.

Говоря просто - США решило провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения.



Суть мероприятия была достаточно проста. Привлеченная в качестве доверенного участника, спецслужба Великобритании [ название не разглашается], через систему Главного управления разведки Министерства обороны Украине США предложили Украине участие в операции задержания бойцов т.н. "ЧВК Вагнера" воевавших как на территории Украины, так и на территории Сирии и Ливии.



Нужно сразу сказать что сам результат операции по задержанию очень мало интересовал и США и Великобританию. Участие России в сирийском и ливийском конфликтах хорошо отдокументировано спецслужбами США.



В их распоряжении имеются около двух десятков достаточно высокопоставленных военнослужащих ВС РФ захваченных в Сирии и Ливии. ( в том числе и полковник числящийся в РФ сгоревшим в бэтээре ).





Главный результат для США - фиксация наличия\отсутствия и объем утечек информации с украинских структур.



Исходя из этого США в качестве своего представителя ввели в эту операцию весьма далекого от реальных структур США, но известного в Украине человека.



Первичной информацией об этой операции со стороны Украины обладали



1. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.

2. Президент Украины Зеленский которого Бурба лично проинформировал напрямую, в обход министерства обороны и главнокомандующего ВСУ Хомчака и который непосредственно санкционировал проведение операции.

3. Глава ОП Украины Ермак непосредственно присутствовавший при докладе Бурбы.

4. Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Демченко



Все остальные были привлечены уже на этапе свершившегося факта, уже после задержания в Беларуси.



Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции "украинских и английских спецслужб" и сразу разразилась широкой информационной кампанией о "провокациях и дезинформации со стороны Украины", что собственно было уже лишь дополнительным подтверждением утечки информации из ближайшего круга Зеленского.



Далее каждый играл сам за себя - Зеленский явно пытаясь отвести подозрения от себя, уволил Бурбу, пообещав ему тихое возвращение "... когда все уляжется..."

Бурба, понимая, что он первый в списке, начал рассказывать о " ...секретарше бывшей при разговоре"

Ермак оформил больничный, хотя все время сидевший на Банковой.



Но суть уже не в этом.



Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки.

Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине.



P.S. Посетивший Украину 18 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес, категорически отказался встречаться с администрацией Зеленского, кратко поговорил с Тараном, проинспектировал своих "морпехов" в Мариуполе, поблагодарил их за службу и потом долго обсуждал ситуацию в посольстве с интересными ему людьми.





P.S. 26.08.2020 г. Схема операции, положенная в основу проведенного в Украине оперативного мероприятие №16...GF, является частью учебного курса слушателей первой ступени обучения (1-2 год обучения) британской академии разведки Intelligence Assessment Academy. (IAA ).

Первичной информацией об этой операции со стороны Украины обладали



1. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.

2. Президент Украины Зеленский которого Бурба лично проинформировал напрямую, в обход министерства обороны и главнокомандующего ВСУ Хомчака и который непосредственно санкционировал проведение операции.

3. Глава ОП Украины Ермак непосредственно присутствовавший при докладе Бурбы.

4. Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Демченко



Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции



Ну і хто злив інфу Кремлю

Перший Єрмак а хто другий? Первичной информацией об этой операции со стороны Украины обладали1. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.2. Президент Украины Зеленский которого Бурба лично проинформировал напрямую, в обход министерства обороны и главнокомандующего ВСУ Хомчака и который непосредственно санкционировал проведение операции.3. Глава ОП Украины Ермак непосредственно присутствовавший при докладе Бурбы.4. Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны ДемченкоРоссия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операцииНу і хто злив інфу КремлюПерший Єрмак а хто другий?

Ага, спецопірація існування якої заперечують ГУР і сам екс-очільник Бурба, яку заперечують СБУ та ОП, існування якої не підтверджує ні один діючий співробітник спецслужб, не підтверджують США які називають справу вагнерівців роботою Кремля, спецоперація по якій нема взагалі ніякого документального підтвердження.

По факту ми маємо фейк який розповсюджує російська та порохата пропаганда. Ага, спецопірація існування якої заперечують ГУР і сам екс-очільник Бурба, яку заперечують СБУ та ОП, існування якої не підтверджує ні один діючий співробітник спецслужб, не підтверджують США які називають справу вагнерівців роботою Кремля, спецоперація по якій нема взагалі ніякого документального підтвердження.По факту ми маємо фейк який розповсюджує російська та порохата пропаганда. Увага, на форумі порохата цензура.

