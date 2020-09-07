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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6533653465356536
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 05:20

Kudrjavuy
Первичной информацией об этой операции со стороны Украины обладали

1. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.
2. Президент Украины Зеленский которого Бурба лично проинформировал напрямую, в обход министерства обороны и главнокомандующего ВСУ Хомчака и который непосредственно санкционировал проведение операции.
3. Глава ОП Украины Ермак непосредственно присутствовавший при докладе Бурбы.
4. Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Демченко

Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции

Ну і хто злив інфу Кремлю
Перший Єрмак а хто другий?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 05:40

Зміїне кодло

Начнем со связей, личных. Очень близкая Ермаку женщина (любимаяженщина\жена\гражданская жена\любовь всей жизни, не важно) является гражданкой Российской Федерации. В администрации Зеленского - это тренд. Там у многих такое же, но она близкая родственница сенатора РФ Валерия Пономарева. Именно в его особняке в Испании и проходили большинство этапов переговоров Ермака с Джулиани. Первичное знакомство Ермака с Пономаревым состоялось через его бизнес-партнера, то же гражданина РФ Рахамима Эмануилова с которым помощник президента Украины Андрей Ермак владеет совместным бизнесом.
А теперь о бизнесе.
Ермак является бизнес-партнером Эмануилова в двух украинских компаниях – ООО М.Е.П. и ЗАО Интерпромфинанс Украина. Эмануилов – основатель компании Интерпромторг, которая значится среди акционеров российского "Интерпромбанка" Одним из членов совета директоров Интерпромбанка является Иван Садчиков – зять Сергея Приходько

Андрей Ермак является агентом российских спецслужб и работает откровенно против Украины. Президент Зеленский, к сожалению, этого до сих пор не понял».
Ермак, он же агент «Тихий», в сущности уже и не стесняется показывать, на какую страну он работает. И Зеленский действительно или совершенно слеп и не видит этого. Или же находится в плену, или в заложниках у Ермака.

Предательство на самом верху: президент Зеленский уволил начальника ГУР МО Бурбу за требование расследовать провал операции по захвату «вагнеровцев», отложенной главой ОП Ермаком
Начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, который потребовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, сразу после своего заявления был… уволен указом Зеленского! Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/yuriybutusov ... 99727.html

Начальник військової розвідки генерал-полковник Василь Бурба одразу після візиту в Офіс президента 17 квітня мав неафішовану зустріч з Костянтином Куликом, колишнім прокурором сил АТО, якого НАБУ та САП обвинувачували у незаконному збагаченні, і який восени зрештою був звільнений з органів прокуратури, не з’явившись на переатестацію. Зустріч відбулась на парковці одного з заміських ресторанів під Києвом. Про це йдеться у розслідуванні «VIP-карантин» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).


Однак саме Бурба, за даними ЗМІ, злив спецоперацію у публічну площину", - говорить Козій.
Фахівець додав, що на його думку, Бурба це зробив свідомо, аби дискредитувати Зеленського.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 06:04

Ясно що поліграф не панацея і специ його обійдуть
Але все ж чому не перевіряти чиновників та високопосадовців на ньому :roll:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 08:54

  Ukrainian написав:Kudrjavuy
Первичной информацией об этой операции со стороны Украины обладали

1. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.
2. Президент Украины Зеленский которого Бурба лично проинформировал напрямую, в обход министерства обороны и главнокомандующего ВСУ Хомчака и который непосредственно санкционировал проведение операции.
3. Глава ОП Украины Ермак непосредственно присутствовавший при докладе Бурбы.
4. Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Демченко

Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции

Ну і хто злив інфу Кремлю
Перший Єрмак а хто другий?

Ага, спецопірація існування якої заперечують ГУР і сам екс-очільник Бурба, яку заперечують СБУ та ОП, існування якої не підтверджує ні один діючий співробітник спецслужб, не підтверджують США які називають справу вагнерівців роботою Кремля, спецоперація по якій нема взагалі ніякого документального підтвердження.
По факту ми маємо фейк який розповсюджує російська та порохата пропаганда.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 10:01

  Ukrainian написав:Зміїне кодло

Начнем со связей, личных. Очень близкая Ермаку женщина (любимаяженщина\жена\гражданская жена\любовь всей жизни, не важно) является гражданкой Российской Федерации. В администрации Зеленского - это тренд. Там у многих такое же, но она близкая родственница сенатора РФ Валерия Пономарева. Именно в его особняке в Испании и проходили большинство этапов переговоров Ермака с Джулиани. Первичное знакомство Ермака с Пономаревым состоялось через его бизнес-партнера, то же гражданина РФ Рахамима Эмануилова с которым помощник президента Украины Андрей Ермак владеет совместным бизнесом.
А теперь о бизнесе.
Ермак является бизнес-партнером Эмануилова в двух украинских компаниях – ООО М.Е.П. и ЗАО Интерпромфинанс Украина. Эмануилов – основатель компании Интерпромторг, которая значится среди акционеров российского "Интерпромбанка" Одним из членов совета директоров Интерпромбанка является Иван Садчиков – зять Сергея Приходько

Андрей Ермак является агентом российских спецслужб и работает откровенно против Украины. Президент Зеленский, к сожалению, этого до сих пор не понял».
Ермак, он же агент «Тихий», в сущности уже и не стесняется показывать, на какую страну он работает. И Зеленский действительно или совершенно слеп и не видит этого. Или же находится в плену, или в заложниках у Ермака.

Предательство на самом верху: президент Зеленский уволил начальника ГУР МО Бурбу за требование расследовать провал операции по захвату «вагнеровцев», отложенной главой ОП Ермаком
Начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, который потребовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, сразу после своего заявления был… уволен указом Зеленского! Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/yuriybutusov ... 99727.html

Начальник військової розвідки генерал-полковник Василь Бурба одразу після візиту в Офіс президента 17 квітня мав неафішовану зустріч з Костянтином Куликом, колишнім прокурором сил АТО, якого НАБУ та САП обвинувачували у незаконному збагаченні, і який восени зрештою був звільнений з органів прокуратури, не з’явившись на переатестацію. Зустріч відбулась на парковці одного з заміських ресторанів під Києвом. Про це йдеться у розслідуванні «VIP-карантин» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).


Однак саме Бурба, за даними ЗМІ, злив спецоперацію у публічну площину", - говорить Козій.
Фахівець додав, що на його думку, Бурба це зробив свідомо, аби дискредитувати Зеленського.


Невестка у Порошенко гражданка России, аналогично с женой Климкина.

У половины украинцев родственники в России и что это доказывает? :idea:
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
Lion+
 
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