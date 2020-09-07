Додано: Вів 08 вер, 2020 05:40

Зміїне кодлоНачнем со связей, личных. Очень близкая Ермаку женщина (любимаяженщина\жена\гражданская жена\любовь всей жизни, не важно) является гражданкой Российской Федерации. В администрации Зеленского - это тренд. Там у многих такое же, но она близкая родственница сенатора РФ Валерия Пономарева. Именно в его особняке в Испании и проходили большинство этапов переговоров Ермака с Джулиани. Первичное знакомство Ермака с Пономаревым состоялось через его бизнес-партнера, то же гражданина РФ Рахамима Эмануилова с которым помощник президента Украины Андрей Ермак владеет совместным бизнесом.А теперь о бизнесе.Ермак является бизнес-партнером Эмануилова в двух украинских компаниях – ООО М.Е.П. и ЗАО Интерпромфинанс Украина. Эмануилов – основатель компании Интерпромторг, которая значится среди акционеров российского "Интерпромбанка" Одним из членов совета директоров Интерпромбанка является Иван Садчиков – зять Сергея ПриходькоАндрей Ермак является агентом российских спецслужб и работает откровенно против Украины. Президент Зеленский, к сожалению, этого до сих пор не понял».Ермак, он же агент «Тихий», в сущности уже и не стесняется показывать, на какую страну он работает. И Зеленский действительно или совершенно слеп и не видит этого. Или же находится в плену, или в заложниках у Ермака.Предательство на самом верху: президент Зеленский уволил начальника ГУР МО Бурбу за требование расследовать провал операции по захвату «вагнеровцев», отложенной главой ОП ЕрмакомПовний текст читайте тут:Начальник військової розвідки генерал-полковникодразу після візиту в Офіс президента 17 квітня мав неафішовану зустріч з Костянтином Куликом, колишнім прокурором сил АТО, якого НАБУ та САП обвинувачували у незаконному збагаченні, і який восени зрештою був звільнений з органів прокуратури, не з’явившись на переатестацію. Зустріч відбулась на парковці одного з заміських ресторанів під Києвом. Про це йдеться у розслідуванні «VIP-карантин» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).Однак саме Бурба, за даними ЗМІ, злив спецоперацію у публічну площину", - говорить Козій.Фахівець додав, що на його думку, Бурба це зробив свідомо, аби дискредитувати Зеленського.