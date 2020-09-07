Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Сергей Гайдай говорит, что его слова о необходимости восстановления экономических отношений с оккупированным Донбассом вырвали из контекста ... Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в интервью Укринформу откорректировал свое заявление о необходимости восстановлении экономических связей с временно оккупированными территориями Донбасса, уточнив, что пока идет война с Россией, такое восстановление невозможно
Выпал шар - "вырвано из контекста", а не "личное мнение"
Они расслабились и говорят то, что думают. Говорят то, о чём кулуарно говорят другие
А потом, лепят отмазки о "вырван контекст", о "личное мнение" или любую другую отмазку
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Kudrjavuy написав:https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/2730729997027132 И "они типа не при делах":
Россия наконец-то отреагировала на обострение на Донбассе 07.09.2020 https://svoboda.ua/5968/2020/rossiya-na ... -donbasse/ Россия делала и будет делать всё возможное, чтобы использовать своё влияние как страны-посредника для деэскалации», — заявил пресс-секретарь Путина. В Кремле «обеспокоены» в связи со «вспышкой напряженности» на Донбассе и назвали себя «посредником», который будет использовать свое влияние для сохранения режима тишины. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы, безусловно, обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения. Мы считаем и настаиваем на необходимости сохранения режима прекращения огня. Россия делала и будет делать всё возможное, чтобы использовать своё влияние как страны-посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла», — сказал Пеcков, отвечая на вопрос УНИАН, планирует ли Кремль оказывать давление на российских боевиков на Донбассе, чтобы остановить кровопролитие. На уточняющий вопрос УНИАН, планируются ли контакты Москвы и Киева в связи с ситуацией на Донбассе, Песков ответил: «Пока это всё, что я могу сказать по этому вопросу». При этом, добавил Песков, ему не известно, чтобы были согласованы точные даты встречи помощников глав государств «нормандского формата». «Знаю, что идут обсуждения, все в контактах, все находятся в процессе согласования, но я не знаю, вышли ли на окончательную дату или нет», — сказал Песков.
- Лицедейство....
Трагедия Украины, что лохторат опзжоп и всяческих шариев свято верит в непричастность скрепостана. А благодаря 112, ньюзванам, зикам и прочим странам.юа лохов становится все больше.
Kudrjavuy Первичной информацией об этой операции со стороны Украины обладали
1. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба. 2. Президент Украины Зеленский которого Бурба лично проинформировал напрямую, в обход министерства обороны и главнокомандующего ВСУ Хомчака и который непосредственно санкционировал проведение операции. 3. Глава ОП Украины Ермак непосредственно присутствовавший при докладе Бурбы. 4. Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Демченко
Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции
Ну і хто злив інфу Кремлю Перший Єрмак а хто другий?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Начнем со связей, личных. Очень близкая Ермаку женщина (любимаяженщина\жена\гражданская жена\любовь всей жизни, не важно) является гражданкой Российской Федерации. В администрации Зеленского - это тренд. Там у многих такое же, но она близкая родственница сенатора РФ Валерия Пономарева. Именно в его особняке в Испании и проходили большинство этапов переговоров Ермака с Джулиани. Первичное знакомство Ермака с Пономаревым состоялось через его бизнес-партнера, то же гражданина РФ Рахамима Эмануилова с которым помощник президента Украины Андрей Ермак владеет совместным бизнесом. А теперь о бизнесе. Ермак является бизнес-партнером Эмануилова в двух украинских компаниях – ООО М.Е.П. и ЗАО Интерпромфинанс Украина. Эмануилов – основатель компании Интерпромторг, которая значится среди акционеров российского "Интерпромбанка" Одним из членов совета директоров Интерпромбанка является Иван Садчиков – зять Сергея Приходько
Андрей Ермак является агентом российских спецслужб и работает откровенно против Украины. Президент Зеленский, к сожалению, этого до сих пор не понял». Ермак, он же агент «Тихий», в сущности уже и не стесняется показывать, на какую страну он работает. И Зеленский действительно или совершенно слеп и не видит этого. Или же находится в плену, или в заложниках у Ермака.
Предательство на самом верху: президент Зеленский уволил начальника ГУР МО Бурбу за требование расследовать провал операции по захвату «вагнеровцев», отложенной главой ОП Ермаком Начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, который потребовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, сразу после своего заявления был… уволен указом Зеленского! Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/yuriybutusov ... 99727.html
Начальник військової розвідки генерал-полковник Василь Бурба одразу після візиту в Офіс президента 17 квітня мав неафішовану зустріч з Костянтином Куликом, колишнім прокурором сил АТО, якого НАБУ та САП обвинувачували у незаконному збагаченні, і який восени зрештою був звільнений з органів прокуратури, не з’явившись на переатестацію. Зустріч відбулась на парковці одного з заміських ресторанів під Києвом. Про це йдеться у розслідуванні «VIP-карантин» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).
Однак саме Бурба, за даними ЗМІ, злив спецоперацію у публічну площину", - говорить Козій. Фахівець додав, що на його думку, Бурба це зробив свідомо, аби дискредитувати Зеленського.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Начнем со связей, личных. Очень близкая Ермаку женщина (любимаяженщина\жена\гражданская жена\любовь всей жизни, не важно) является гражданкой Российской Федерации. В администрации Зеленского - это тренд. Там у многих такое же, но она близкая родственница сенатора РФ Валерия Пономарева. Именно в его особняке в Испании и проходили большинство этапов переговоров Ермака с Джулиани. Первичное знакомство Ермака с Пономаревым состоялось через его бизнес-партнера, то же гражданина РФ Рахамима Эмануилова с которым помощник президента Украины Андрей Ермак владеет совместным бизнесом. А теперь о бизнесе. Ермак является бизнес-партнером Эмануилова в двух украинских компаниях – ООО М.Е.П. и ЗАО Интерпромфинанс Украина. Эмануилов – основатель компании Интерпромторг, которая значится среди акционеров российского "Интерпромбанка" Одним из членов совета директоров Интерпромбанка является Иван Садчиков – зять Сергея Приходько
Андрей Ермак является агентом российских спецслужб и работает откровенно против Украины. Президент Зеленский, к сожалению, этого до сих пор не понял». Ермак, он же агент «Тихий», в сущности уже и не стесняется показывать, на какую страну он работает. И Зеленский действительно или совершенно слеп и не видит этого. Или же находится в плену, или в заложниках у Ермака.
Предательство на самом верху: президент Зеленский уволил начальника ГУР МО Бурбу за требование расследовать провал операции по захвату «вагнеровцев», отложенной главой ОП Ермаком Начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, который потребовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, сразу после своего заявления был… уволен указом Зеленского! Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/yuriybutusov ... 99727.html
Начальник військової розвідки генерал-полковник Василь Бурба одразу після візиту в Офіс президента 17 квітня мав неафішовану зустріч з Костянтином Куликом, колишнім прокурором сил АТО, якого НАБУ та САП обвинувачували у незаконному збагаченні, і який восени зрештою був звільнений з органів прокуратури, не з’явившись на переатестацію. Зустріч відбулась на парковці одного з заміських ресторанів під Києвом. Про це йдеться у розслідуванні «VIP-карантин» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).
Однак саме Бурба, за даними ЗМІ, злив спецоперацію у публічну площину", - говорить Козій. Фахівець додав, що на його думку, Бурба це зробив свідомо, аби дискредитувати Зеленського.
Невестка у Порошенко гражданка России, аналогично с женой Климкина.
У половины украинцев родственники в России и что это доказывает?
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии. Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
Lion+ написав:Невестка у Порошенко гражданка России, аналогично с женой Климкина.
У половины украинцев родственники в России и что это доказывает?
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Брехня из российских источников Жена Климкина батько Марини – генерал Юрій Михайленко. Високопоставлений військовий стояв біля витоків створення Збройних сил України. Після відставки працював в КМДА, займався організацій Управління з надзвичайних ситуацій, пізніше очолював "Київпарксервіс". Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/97042-d ... imkin_foto
А невестка Порошенко из Севастополя украинского. И поженились они в 2013, до всех событий.