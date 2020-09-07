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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6533653465356536
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:06

  Kudrjavuy написав:
  pesikot написав:В "народной" республике не платят зарплату народу.
Ну кто бы мог подумать, что такое произойдёт

У нас шуты умудрились даже рудные шахты парализовать:

Зображення

Волынец - карманная собачка Ахметова
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:10

  Lion+ написав:Невестка у Порошенко гражданка России, аналогично с женой Климкина.

"Но агент кремля всё равно ты" (с)
:)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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З нами з: 18.04.15
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:22

  Renee написав:
  Kudrjavuy написав:
  Lion+ написав:Невестка у Порошенко гражданка России, аналогично с женой Климкина.

У половины украинцев родственники в России и что это доказывает? :idea:

+


Брехня из российских источников
Жена Климкина
батько Марини – генерал Юрій Михайленко. Високопоставлений військовий стояв біля витоків створення Збройних сил України. Після відставки працював в КМДА, займався організацій Управління з надзвичайних ситуацій, пізніше очолював "Київпарксервіс".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/97042-d ... imkin_foto

А невестка Порошенко из Севастополя украинского. И поженились они в 2013, до всех событий.


Может Климкин и родился не в России и не учился там в ВУЗе?

Откуда эти люди с альтернативным мозгом отрицающие действительность :roll:
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
Lion+
 
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