Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Lion+ написав:Невестка у Порошенко гражданка России, аналогично с женой Климкина.
У половины украинцев родственники в России и что это доказывает?
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Брехня из российских источников Жена Климкина батько Марини – генерал Юрій Михайленко. Високопоставлений військовий стояв біля витоків створення Збройних сил України. Після відставки працював в КМДА, займався організацій Управління з надзвичайних ситуацій, пізніше очолював "Київпарксервіс". Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/97042-d ... imkin_foto
А невестка Порошенко из Севастополя украинского. И поженились они в 2013, до всех событий.
Может Климкин и родился не в России и не учился там в ВУЗе?
Откуда эти люди с альтернативным мозгом отрицающие действительность
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии. Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea: