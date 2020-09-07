RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6533653465356536
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:06

  Kudrjavuy написав:
  pesikot написав:В "народной" республике не платят зарплату народу.
Ну кто бы мог подумать, что такое произойдёт

У нас шуты умудрились даже рудные шахты парализовать:

Зображення

Волынец - карманная собачка Ахметова
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12517
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7123 раз.
Подякували: 3304 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:10

  Lion+ написав:Невестка у Порошенко гражданка России, аналогично с женой Климкина.

"Но агент кремля всё равно ты" (с)
:)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12517
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7123 раз.
Подякували: 3304 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:22

  Renee написав:
  Kudrjavuy написав:
  Lion+ написав:Невестка у Порошенко гражданка России, аналогично с женой Климкина.

У половины украинцев родственники в России и что это доказывает? :idea:

+


Брехня из российских источников
Жена Климкина
батько Марини – генерал Юрій Михайленко. Високопоставлений військовий стояв біля витоків створення Збройних сил України. Після відставки працював в КМДА, займався організацій Управління з надзвичайних ситуацій, пізніше очолював "Київпарксервіс".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/97042-d ... imkin_foto

А невестка Порошенко из Севастополя украинского. И поженились они в 2013, до всех событий.


Может Климкин и родился не в России и не учился там в ВУЗе?

Откуда эти люди с альтернативным мозгом отрицающие действительность :roll:
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
Lion+
 
Повідомлень: 1878
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:45

  Kudrjavuy написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Kudrjavuy написав:У нас шуты умудрились даже рудные шахты парализовать:

Зображення

Волынец - карманная собачка Ахметова


Может наоборот?
Украину доводят до уровня оккупированной части?
Для лучшего и бескровного перевода её в таёжный союз?

Что наоборот?
Ахметов просто паразит. Ему всё равно, что будет с Украиной. А Волынец ему просто подтявкивает и "качает лодку" когда прикажет хозяин
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12517
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7123 раз.
Подякували: 3304 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:14

  Вкладчик1234 написав:
  Lion+ написав:Невестка у Порошенко гражданка России, аналогично с женой Климкина.

"Но агент кремля всё равно ты" (с)
:)

Прежде чем ляпнуть, почитать комментарий от Renee не позволила религия?
  Renee написав:
  Kudrjavuy написав:
  Lion+ написав:Невестка у Порошенко гражданка России, аналогично с женой Климкина.

У половины украинцев родственники в России и что это доказывает? :idea:

+


Брехня из российских источников
Жена Климкина
батько Марини – генерал Юрій Михайленко. Високопоставлений військовий стояв біля витоків створення Збройних сил України. Після відставки працював в КМДА, займався організацій Управління з надзвичайних ситуацій, пізніше очолював "Київпарксервіс".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/97042-d ... imkin_foto

А невестка Порошенко из Севастополя украинского. И поженились они в 2013, до всех событий.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1598
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:41

  Вкладчик1234 написав:Что наоборот?

Усе йде до того, щоб покинути Донбас взагалі, хоча це команда Зеленського і подаватиме як припинення війни, - Георгій Тука
вівторок, 8 вересень 2020, 10:00
https://patrioty.org.ua/politic/khity-t ... 43161.html
Припинення війни через амністію бойовиків може спровокувати вибух усередині українського суспільства.


"Перший прем'єр-міністр України, заступник голови української делегації на переговорах у Мінську Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині, а також за суцільну амністію", - пише у своєму блозі Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, колишній голова Луганської ВЦА, передають Патріоти України, та продовжує:
"Ні про яку суцільну амністію, про яку сказав Фокін, і мови бути не може, бо існують міжнародно визнані злочини - військові та проти людяності, які не підпадають під амністію. Тому ця теза Фокіна – банальна відсутність у нього компетенції.

Що стосується ідей Кравчука та Фокіна про поїздку на окупований Донбас та можливість початку перемовин з представниками ОРДЛО за доручення президента, це свідчить, що ідея так званих прямих перемовин таки блукає коридорами Банкової. Бо я дуже сумніваюся у тому, що Фокін і Кравчук діють за власним бажанням.

Те саме можна сказати і щодо слів Пристайка про тимчасову відмову від повернення контролю на Донбасі. Я чудово пам’ятаю, коли він, ще будучи головою МЗС, говорив про таємні плани по звільненню Донбасу. А зараз виявляється, що один з цих планів – це виконання Мінських домовленостей, другий план – це залучення миротворчої місії, при цьому пристати у цьому на пропозицію Росії і погодитись на залучення миротворців виключно вздовж лінії розмежування (що відрізняється від позиції проукраїнських сил щодо залучення миротворців на всій окупованій території). І те, про що Пристайко сказав нещодавно – це вже третій суперсекретний план.

Усе це веде до того, щоб покинути Донбас взагалі, хоча це команда Зеленського і подаватиме як припинення війни. Наслідки цього будуть негативними, бо такі дії викликатимуть усе більшу радикалізацію суспільства, і врешті-решт, можуть призвести до вибуху усередині країни. І цим неминуче скористається наш північний сусід.

Ба більше, він сам спонукатиме до загострення протистояння у нашій країні. Адже наразі Росія витрачає певні ресурси на підтримку цього конфлікту в активному стані і якщо, наприклад, у разі його замороження у неї звільняться якісь ресурси, навряд чи вона їх витратить на розбудову доріг Сибіру чи утеплення туалетів у російських школах - ці ресурси будуть спрямовані на подальше загострення ситуації в Україні.

Це треба знати, як Отче наш, бо Росія і далі влаштовуватиме провокації. Оскільки ні для кого не є секретом, що спецслужби різних країн мають контакти з неформальними угруповуваннями – досить часто навіть із тими, які з політичної точки зору є їх опонентами. Тому я не здивуюся, якщо Росія опосередковано підсилюватиме вплив проросійських політичних сил, які діють на території України, а з іншого боку – буде підігравати націоналістичним організаціям, які болісно на це посилення реагуватимуть".

Как ранее указывалось - это по факту назначение туда Кравчука.
А "наоборот" - это совокупность факторов, где показателем есть экономическая активность и её направление.
Говорящим головам от лицедеев - веры нет всё равно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8403
З нами з: 20.09.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6533653465356536
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17437)
08.09.2020 13:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.