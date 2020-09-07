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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6533653465356536
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:06

  Kudrjavuy написав:
  pesikot написав:В "народной" республике не платят зарплату народу.
Ну кто бы мог подумать, что такое произойдёт

У нас шуты умудрились даже рудные шахты парализовать:

Зображення

Волынец - карманная собачка Ахметова
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:10

  Lion+ написав:Невестка у Порошенко гражданка России, аналогично с женой Климкина.

"Но агент кремля всё равно ты" (с)
:)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:22

  Renee написав:
  Kudrjavuy написав:
  Lion+ написав:Невестка у Порошенко гражданка России, аналогично с женой Климкина.

У половины украинцев родственники в России и что это доказывает? :idea:

+


Брехня из российских источников
Жена Климкина
батько Марини – генерал Юрій Михайленко. Високопоставлений військовий стояв біля витоків створення Збройних сил України. Після відставки працював в КМДА, займався організацій Управління з надзвичайних ситуацій, пізніше очолював "Київпарксервіс".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/97042-d ... imkin_foto

А невестка Порошенко из Севастополя украинского. И поженились они в 2013, до всех событий.


Может Климкин и родился не в России и не учился там в ВУЗе?

Откуда эти люди с альтернативным мозгом отрицающие действительность :roll:
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:45

  Kudrjavuy написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Kudrjavuy написав:У нас шуты умудрились даже рудные шахты парализовать:

Зображення

Волынец - карманная собачка Ахметова


Может наоборот?
Украину доводят до уровня оккупированной части?
Для лучшего и бескровного перевода её в таёжный союз?

Что наоборот?
Ахметов просто паразит. Ему всё равно, что будет с Украиной. А Волынец ему просто подтявкивает и "качает лодку" когда прикажет хозяин
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:14

  Вкладчик1234 написав:
  Lion+ написав:Невестка у Порошенко гражданка России, аналогично с женой Климкина.

"Но агент кремля всё равно ты" (с)
:)

Прежде чем ляпнуть, почитать комментарий от Renee не позволила религия?
  Renee написав:
  Kudrjavuy написав:
  Lion+ написав:Невестка у Порошенко гражданка России, аналогично с женой Климкина.

У половины украинцев родственники в России и что это доказывает? :idea:

+


Брехня из российских источников
Жена Климкина
батько Марини – генерал Юрій Михайленко. Високопоставлений військовий стояв біля витоків створення Збройних сил України. Після відставки працював в КМДА, займався організацій Управління з надзвичайних ситуацій, пізніше очолював "Київпарксервіс".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/97042-d ... imkin_foto

А невестка Порошенко из Севастополя украинского. И поженились они в 2013, до всех событий.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:07

ВИДЕО:

Усе ж таки, наскільки правий був Арсен Борисович, коли писав на своїй фейсбук-сторінці, що «мусора не люди».

Це відео 7 вересня 2020 року зняв Ігор Луценко поблизу села Чаусове-2 Первомайського району Миколаївської області – мусора, виконуючи наказ Авакова, вже кілька днів поспіль блокують комбайни місцевих селян, що збирають врожай соняшника, оскільки міністр внутрішніх справ оголосив ці поля (1500 га землі колишнього колгоспу «Шлях Леніна», яка була розпайована й передана в приватну власність ще в 1997 році) своїми. І тепер Аваков має намір сам зібрати врожай, для чого його представник – колишній перший заступник командувача Національної гвардії України Олександр Кривенко – найняв техніку й разом з мусорами вдерся на чужі поля.

Подробиці чергового злочину Авакова викладені отут:


https://t.me/volodymyrboyko/2168

https://www.facebook.com/volodymyr.boiko1965/posts/2669363983280383
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:15

Вкладчик1234
В Украине любая "политическая деятельность" - должна приносить дивиденды.
Заводы закончились?
Шахты то же?
Заканчиваются селяне?
Землю продадут, вернее уже продали осталось обналичить.
В Италии Вы знаете, на сколько всё дорого?
Одни авиа перелёты чего стоят!

Меня больше всего поражает, Ваша логика!
Вы самостоятельно, ругая ПС - только подтверждаете, что единственная национальная партия способная вести противостояние чуждому украинцам организованному криминалу, и давлению из-вне.
При чём на самостоятельно выставленных примерах?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:51

Re: Політичні дискусії

  Lion+ написав:Может Климкин и родился не в России и не учился там в ВУЗе?

Откуда эти люди с альтернативным мозгом отрицающие действительность

Мова йде не про місце народження чи національність, а про громадянство.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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