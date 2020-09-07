Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Lion+ написав:Невестка у Порошенко гражданка России, аналогично с женой Климкина.
У половины украинцев родственники в России и что это доказывает?
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Брехня из российских источников Жена Климкина батько Марини – генерал Юрій Михайленко. Високопоставлений військовий стояв біля витоків створення Збройних сил України. Після відставки працював в КМДА, займався організацій Управління з надзвичайних ситуацій, пізніше очолював "Київпарксервіс". Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/97042-d ... imkin_foto
А невестка Порошенко из Севастополя украинского. И поженились они в 2013, до всех событий.
Может Климкин и родился не в России и не учился там в ВУЗе?
Откуда эти люди с альтернативным мозгом отрицающие действительность
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии. Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
Lion+ написав:Невестка у Порошенко гражданка России, аналогично с женой Климкина.
"Но агент кремля всё равно ты" (с)
Прежде чем ляпнуть, почитать комментарий от Renee не позволила религия?
Renee написав:
Kudrjavuy написав:
Lion+ написав:Невестка у Порошенко гражданка России, аналогично с женой Климкина.
У половины украинцев родственники в России и что это доказывает?
+
Брехня из российских источников Жена Климкина батько Марини – генерал Юрій Михайленко. Високопоставлений військовий стояв біля витоків створення Збройних сил України. Після відставки працював в КМДА, займався організацій Управління з надзвичайних ситуацій, пізніше очолював "Київпарксервіс". Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/97042-d ... imkin_foto
А невестка Порошенко из Севастополя украинского. И поженились они в 2013, до всех событий.
Усе ж таки, наскільки правий був Арсен Борисович, коли писав на своїй фейсбук-сторінці, що «мусора не люди».
Це відео 7 вересня 2020 року зняв Ігор Луценко поблизу села Чаусове-2 Первомайського району Миколаївської області – мусора, виконуючи наказ Авакова, вже кілька днів поспіль блокують комбайни місцевих селян, що збирають врожай соняшника, оскільки міністр внутрішніх справ оголосив ці поля (1500 га землі колишнього колгоспу «Шлях Леніна», яка була розпайована й передана в приватну власність ще в 1997 році) своїми. І тепер Аваков має намір сам зібрати врожай, для чого його представник – колишній перший заступник командувача Національної гвардії України Олександр Кривенко – найняв техніку й разом з мусорами вдерся на чужі поля.
Вкладчик1234 В Украине любая "политическая деятельность" - должна приносить дивиденды. Заводы закончились? Шахты то же? Заканчиваются селяне? Землю продадут, вернее уже продали осталось обналичить. В Италии Вы знаете, на сколько всё дорого? Одни авиа перелёты чего стоят!
Меня больше всего поражает, Ваша логика! Вы самостоятельно, ругая ПС - только подтверждаете, что единственная национальная партия способная вести противостояние чуждому украинцам организованному криминалу, и давлению из-вне. При чём на самостоятельно выставленных примерах?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.