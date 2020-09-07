Додано: Вів 08 вер, 2020 14:15

Вкладчик1234

В Украине любая "политическая деятельность" - должна приносить дивиденды.

Заводы закончились?

Шахты то же?

Заканчиваются селяне?

Землю продадут, вернее уже продали осталось обналичить.

В Италии Вы знаете, на сколько всё дорого?

Одни авиа перелёты чего стоят!



Меня больше всего поражает, Ваша логика!

Вы самостоятельно, ругая ПС - только подтверждаете, что единственная национальная партия способная вести противостояние чуждому украинцам организованному криминалу, и давлению из-вне.

При чём на самостоятельно выставленных примерах?

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.