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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6534653565366537
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 16:42

  Schmit написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Lion+ написав:Невестка у Порошенко гражданка России, аналогично с женой Климкина.

"Но агент кремля всё равно ты" (с)
:)

Прежде чем ляпнуть, почитать комментарий от Renee не позволила религия?
  Renee написав:
  Lion+ написав:Невестка у Порошенко гражданка России, аналогично с женой Климкина.

У половины украинцев родственники в России и что это доказывает? :idea:



Брехня из российских источников
Жена Климкина
батько Марини – генерал Юрій Михайленко. Високопоставлений військовий стояв біля витоків створення Збройних сил України. Після відставки працював в КМДА, займався організацій Управління з надзвичайних ситуацій, пізніше очолював "Київпарксервіс".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/97042-d ... imkin_foto

А невестка Порошенко из Севастополя украинского. И поженились они в 2013, до всех событий.


Так он и опровергнет, что Климкин родился и учился в России. Такие люди уникальные. Отрицают очевидное.
Севастополь же Россией был до этого Турецким.
Поедь в Севастополь и проведи опрос к примеру. Это ж абсурд считать Севастополь проукраинским. Зазеркалье.

Можно конечно жить в иллюзиях, но это выглядит странно.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:33

Re: Політичні дискусії

  Shram написав:Ещё недавно (6 лет назад) 2 миллиона крымчан и 3 миллиона жителей Донецкой и Луганской областей были гражданами Украины.
А теперь они граждане России и ЛДНР.

А ещё ранее (30 лет назад) 300 миллионов человек были гражданами СССР.

Гражданство сменить, как показывает опыт, легче легкого.

В нас заборонено подвійне громадянство. Клімкін чи невістка Порошенко - громадяни України, а співмешканка Єрмака громадянка РФ. І ніяки екскурси в історію не змінять ці факти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:53

  lapay написав:В нас заборонено подвійне громадянство.

как говорил коломойский двойное запрещено, а тройное нет... ;)

кстати почему о запрете двойного гражданства никто не вспоминает в отношении супрун, саакашвили и прочих варягов?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:58

Ітогі подвєдьом. 2020-09-08

Ітогі подвєдьом. 2020-09-08

1) Война на Донбассе: двое военных подорвались на мине
На Донбассе двое военных получили боевые ранения в результате подрыва на ПМН-2

2) Зеленский отреагировал на срыв перемирия на Донбассе: РФ должна придерживаться договоренностей
На вопрос, почему он не реагирует на нарушение режима прекращения огня на востоке страны, Зеленский ответил:
"Мы реагируем сразу. Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем в СМИ, потому что наша задача - защищать не одного человека, а защищать 40 млн нашей независимой Украины... Что касается нарушений (перемирие на Донбассе - УНИАН), я скажу вам откровенно: это сложная на сегодня работа, какая только может быть - это сохранять жизнь наших украинцев"

"... Мы на уровне министров иностранных дел, и не только, связывались с РФ, которая должна соблюдать те договоренности, которые были на уровне Трехсторонней контрактной группы", - подчеркнул Зеленский

По сути, он ничего не ответил. Смерти его уже не интересуют

3) Разговор Кулебы с Лавровым из-за ситуации на Донбассе не состоялся: названа причина
По словам Кулебы, изначально реакция МИД России была оживленной, однако в понедельник утром было получено сообщение о командировке Лаврова в Сирию. Когда состоится его разговор с Кулебой - неизвестно

Бубочка, как обычно, соврал. Разговора на уровне министров МИД не было.
РФ ответила, мол, "никого нет дома"

4) Встреча советников лидеров стран "нормандского формата" состоится 11 сентября - Зеленский
По словам президента, на этой встрече должны принять "определенные решения"

5) Зеленский признал, что превысил полномочия - потому что он так захотел
Президент говорил о том, что хочет видеть, как на бюджетные деньги строятся дороги, школы и садики, а затем признал, что это – не его полномочия.

"Согласно Конституции, меня избрал народ Украины, и я ответственен за то, что строится в стране. Да, это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит. И это самые главные полномочия президента", – сказал он.

Вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, в частности, международной политикой.
б***, перемирие сорвано, начали гибнут солдаты, а он садики инспектирует.

6) Рейтинг продолжает падать. Больше половины киевлян недовольны работой Зеленского - опрос
61% опрошенных жителей Киева не удовлетворены деятельностью президента Владимира Зеленского, другого мнения - 34% респондентов, не могут ответить - 6%

Слуга народа - третья. За кого готов проголосовать Киев - опрос группы Рейтинг
Социологи получили такие данные от респондентов, которые уже определились с выбором и намерены голосовать (в скобках августовские цифры от Центра Разумкова):
  • УДАР – 28,6% голосов (19,8%) ;
  • Европейская солидарность – 14% (11,4%);
  • Слуга народа – 10,7% (15%);
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:59

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:кстати почему о запрете двойного гражданства никто не вспоминает в отношении супрун, саакашвили и прочих варягов?

Так на медведчуківських каналах тільки про це і співали. Варягів не стало, і краще чомусь теж не стало. Мабуть тому, що ще не у всіх друга половина має громадянство РФ.:)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:25

  lapay написав:
  Тракторист написав:кстати почему о запрете двойного гражданства никто не вспоминает в отношении супрун, саакашвили и прочих варягов?

Так на медведчуківських каналах тільки про це і співали. Варягів не стало, і краще чомусь теж не стало. Мабуть тому, що ще не у всіх друга половина має громадянство РФ.:)

а что значит варягов не стало? саакашвили при должности, а например абромавичуса просто пристроили на более денежную должность...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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