Додано: Вів 08 вер, 2020 17:58

На Донбассе двое военных получили боевые ранения в результате подрыва на ПМН-2

На вопрос, почему он не реагирует на нарушение режима прекращения огня на востоке страны, Зеленский ответил:

"Мы реагируем сразу. Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем в СМИ, потому что наша задача - защищать не одного человека, а защищать 40 млн нашей независимой Украины... Что касается нарушений (перемирие на Донбассе - УНИАН), я скажу вам откровенно: это сложная на сегодня работа, какая только может быть - это сохранять жизнь наших украинцев"

"... Мы на уровне министров иностранных дел, и не только, связывались с РФ, которая должна соблюдать те договоренности, которые были на уровне Трехсторонней контрактной группы", - подчеркнул Зеленский

По словам Кулебы, изначально реакция МИД России была оживленной, однако в понедельник утром было получено сообщение о командировке Лаврова в Сирию. Когда состоится его разговор с Кулебой - неизвестно

По словам президента, на этой встрече должны принять "определенные решения"



Президент говорил о том, что хочет видеть, как на бюджетные деньги строятся дороги, школы и садики, а затем признал, что это – не его полномочия.



"Согласно Конституции, меня избрал народ Украины, и я ответственен за то, что строится в стране. Да, это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит. И это самые главные полномочия президента", – сказал он.

61% опрошенных жителей Киева не удовлетворены деятельностью президента Владимира Зеленского, другого мнения - 34% респондентов, не могут ответить - 6%



УДАР – 28,6% голосов (19,8%) ;

Европейская солидарность – 14% (11,4%);

Слуга народа – 10,7% (15%); Социологи получили такие данные от респондентов, которые уже определились с выбором и намерены голосовать (в скобках августовские цифры от Центра Разумкова):

Ітогі подвєдьом. 2020-09-08По сути, он ничего не ответил. Смерти его уже не интересуютБубочка, как обычно, соврал. Разговора на уровне министров МИД не было.РФ ответила, мол, "никого нет дома"Вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, в частности, международной политикой.б***, перемирие сорвано, начали гибнут солдаты, а он садики инспектирует.