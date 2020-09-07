Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Lion+ написав:Невестка у Порошенко гражданка России, аналогично с женой Климкина.
"Но агент кремля всё равно ты" (с)
Прежде чем ляпнуть, почитать комментарий от Renee не позволила религия?
Renee написав:
Lion+ написав:Невестка у Порошенко гражданка России, аналогично с женой Климкина.
У половины украинцев родственники в России и что это доказывает?
Брехня из российских источников Жена Климкина батько Марини – генерал Юрій Михайленко. Високопоставлений військовий стояв біля витоків створення Збройних сил України. Після відставки працював в КМДА, займався організацій Управління з надзвичайних ситуацій, пізніше очолював "Київпарксервіс". Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/97042-d ... imkin_foto
А невестка Порошенко из Севастополя украинского. И поженились они в 2013, до всех событий.
Так он и опровергнет, что Климкин родился и учился в России. Такие люди уникальные. Отрицают очевидное. Севастополь же Россией был до этого Турецким. Поедь в Севастополь и проведи опрос к примеру. Это ж абсурд считать Севастополь проукраинским. Зазеркалье.
Можно конечно жить в иллюзиях, но это выглядит странно.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии. Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
На вопрос, почему он не реагирует на нарушение режима прекращения огня на востоке страны, Зеленский ответил: "Мы реагируем сразу. Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем в СМИ, потому что наша задача - защищать не одного человека, а защищать 40 млн нашей независимой Украины... Что касается нарушений (перемирие на Донбассе - УНИАН), я скажу вам откровенно: это сложная на сегодня работа, какая только может быть - это сохранять жизнь наших украинцев"
"... Мы на уровне министров иностранных дел, и не только, связывались с РФ, которая должна соблюдать те договоренности, которые были на уровне Трехсторонней контрактной группы", - подчеркнул Зеленский
По сути, он ничего не ответил. Смерти его уже не интересуют
Президент говорил о том, что хочет видеть, как на бюджетные деньги строятся дороги, школы и садики, а затем признал, что это – не его полномочия.
"Согласно Конституции, меня избрал народ Украины, и я ответственен за то, что строится в стране. Да, это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит. И это самые главные полномочия президента", – сказал он.
Вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, в частности, международной политикой. б***, перемирие сорвано, начали гибнут солдаты, а он садики инспектирует.