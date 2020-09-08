Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
На вопрос, почему он не реагирует на нарушение режима прекращения огня на востоке страны, Зеленский ответил: "Мы реагируем сразу. Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем в СМИ, потому что наша задача - защищать не одного человека, а защищать 40 млн нашей независимой Украины... Что касается нарушений (перемирие на Донбассе - УНИАН), я скажу вам откровенно: это сложная на сегодня работа, какая только может быть - это сохранять жизнь наших украинцев"
"... Мы на уровне министров иностранных дел, и не только, связывались с РФ, которая должна соблюдать те договоренности, которые были на уровне Трехсторонней контрактной группы", - подчеркнул Зеленский
По сути, он ничего не ответил. Смерти его уже не интересуют
Президент говорил о том, что хочет видеть, как на бюджетные деньги строятся дороги, школы и садики, а затем признал, что это – не его полномочия.
"Согласно Конституции, меня избрал народ Украины, и я ответственен за то, что строится в стране. Да, это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит. И это самые главные полномочия президента", – сказал он.
Вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, в частности, международной политикой. б***, перемирие сорвано, начали гибнут солдаты, а он садики инспектирует.
За последние 5 лет количество родившихся детей уменьшилось на 40%, с 465 тыс. до 330 тыс, сообщил генеральный директор директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса
В стране семимильными шагами идет процесс де-украинизации! Именно де-украинизации - уменьшения количества носителей украинских генов, традиций и культуры. Но под сладкую браваду о декоммунизации и восстановлении национальной памяти продажные илиты продолжают выдуривать ресурсы у наивного электората...
zРадио написав:За последние 5 лет количество родившихся детей уменьшилось на 40%, с 465 тыс. до 330 тыс, сообщил генеральный директор директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса
В стране семимильными шагами идет процесс де-украинизации! Именно де-украинизации - уменьшения количества носителей украинских генов, традиций и культуры. Но под сладкую браваду о декоммунизации и восстановлении национальной памяти продажные илиты продолжают выдуривать ресурсы у наивного электората...
zРадио написав:За последние 5 лет количество родившихся детей уменьшилось на 40%, с 465 тыс. до 330 тыс, сообщил генеральный директор директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса
В стране семимильными шагами идет процесс де-украинизации! Именно де-украинизации - уменьшения количества носителей украинских генов, традиций и культуры. Но под сладкую браваду о декоммунизации и восстановлении национальной памяти продажные илиты продолжают выдуривать ресурсы у наивного электората...