Додано: Вів 08 вер, 2020 20:18

Почему у тебя 1-й майдан стоит напротив 2009-го года?Что касается Крыма и Донбасса - неорганические потери были не только в 2015-м, а и в 2014-м (смотри на скорость падения).В любом случае естественное снижение рождаемости с 412 до 311 тыс за 5 лет - это демографическая катастрофа. И если аналогичную по масштабам убыль 90-х хотя бы с натяжкой можно объяснить тотальным редизайном экономики с плановой на рыночную, то антисоциальные реформы последних лет ничем, кроме квинтэссенции непрофессионализма и вредительства, назвать не получится...Да, снижение рождаемости - это вызов для многих стран, даже благополучных. Но в таких масштабах, как у нас - это не мировой тренд, это совокупность локальных проблем.В Испании, например, за 5 лет рождаемость снизились на 10% (а не 24%). В Германии - выросла на 10%. В Польше - выросла на 4%...