RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6535653665376538
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:18

budivelnik

Почему у тебя 1-й майдан стоит напротив 2009-го года? :D

Что касается Крыма и Донбасса - неорганические потери были не только в 2015-м, а и в 2014-м (смотри на скорость падения).

В любом случае естественное снижение рождаемости с 412 до 311 тыс за 5 лет - это демографическая катастрофа. И если аналогичную по масштабам убыль 90-х хотя бы с натяжкой можно объяснить тотальным редизайном экономики с плановой на рыночную, то антисоциальные реформы последних лет ничем, кроме квинтэссенции непрофессионализма и вредительства, назвать не получится...

Да, снижение рождаемости - это вызов для многих стран, даже благополучных. Но в таких масштабах, как у нас - это не мировой тренд, это совокупность локальных проблем.

В Испании, например, за 5 лет рождаемость снизились на 10% (а не 24%). В Германии - выросла на 10%. В Польше - выросла на 4%...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7303
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1292 раз.
Подякували: 2978 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:42

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:За последние 5 лет количество родившихся детей уменьшилось на 40%, с 465 тыс. до 330 тыс, сообщил генеральный директор директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса
https://www.unn.com.ua/ru/news/1890303- ... tspolitiki
В стране семимильными шагами идет процесс де-украинизации! Именно де-украинизации - уменьшения количества носителей украинских генов, традиций и культуры. Но под сладкую браваду о декоммунизации и восстановлении национальной памяти продажные илиты продолжают выдуривать ресурсы у наивного электората...
Головне взяти правильну точку відліку
А ось що говорить статистика
рік _____ народилось
1990 _____ 657 202
1991 _____ 630 813
1992 _____ 596 785
1993 _____ 557 467
1994 _____ 521 545
1995 _____ 492 900
1996 _____ 467 200
1997 _____ 442 600
1998 _____ 419 200
1999 _____ 389 200
2000 _____ 385 100
2001 _____ 376 500
2002 _____ 390 687 Леонід Данилович у всій красі
2003 _____ 408 591
2004 _____ 427 259
2005 _____ 426 085
2006 _____ 460 368
2007 _____ 472 657
2008 _____ 510 588
2009 _____ 512 526 Перший Майдан
2010 _____ 497 689
2011 _____ 502 595
2012 _____ 520 704
2013 _____ 503 656
2014 _____ 465 893
2015 _____ 411 783 __ мінус Крим і ОРДЛО
2016 _____ 397 037
2017 _____ 363 987
2018 _____ 336 000
2019 _____ 310 605budivelnik
Почему у тебя 1-й майдан стоит напротив 2009-го года? :D
В тебе розвинутий дальтонізм?
Чи сам не памятаєш своютекстову аргументацію..
Хто написав - 5-тий рік ....натякаючи на термін після Другого Майдану?
От я й виділив пять років синім кольром -2004-2009
  zРадио написав:Что касается Крыма и Донбасса - неорганические потери были не только в 2015-м, а и в 2014-м (смотри на скорость падения).

В тебе логіка повністю відсутня?
З 1990 по 2014 рік,народжуваність в Україні приводилась разом з народжуванністю по Криму..
А народжуваність в Криму була в межах 25000-35000 в рік
Ясно що в 2014-2020 цих 25000-35000 до статистики України не потрапили
Плюс ще тих самих 25000-35000 давали місто Луганськ і місто Донецьк з прилеглими територіями..Ясно що і ця народжуваність у нас не враховується.
  zРадио написав:В любом случае естественное снижение рождаемости с 412 до 311 тыс за 5 лет - это демографическая катастрофа. И если аналогичную по масштабам убыль 90-х хотя бы с натяжкой можно объяснить тотальным редизайном экономики с плановой на рыночную, то антисоциальные реформы последних лет ничем, кроме квинтэссенции непрофессионализма и вредительства, назвать не получится...

Да, снижение рождаемости - это вызов для многих стран, даже благополучных. Но в таких масштабах, как у нас - это не мировой тренд, это совокупность локальных проблем.

В Испании, например, за 5 лет рождаемость снизились на 10% (а не 24%). В Германии - выросла на 10%. В Польше - выросла на 4%...
Ти таку фразу-Діти дітей війни...чув?
Як думаєш якщо в 1939-1945 населення України зменшилось на 15 млн...ти хоч розумієш ,що постійно буде йти хвиля падіння народжуваності тривалістю в 6 років.... ?

І спеціально для тебе

Гляньте на педерацію
2014 ____ 1 942 683_____100%
2015 ____ 1 940 579
2016 ____ 1 893 256
2017 ____ 1 689 884
2018 ____ 1 604 344
2019 ____ 1 481 074_____76% ... і це при цьому що вони собі дописали народжуваність в Криму, а з нас цих 25000 в рік - виписали...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23374
З нами з: 15.01.09
Подякував: 186 раз.
Подякували: 2393 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:49

  budivelnik написав:Ти таку фразу-Діти дітей війни...чув?
Як думаєш якщо в 1939-1945 населення України зменшилось на 15 млн...ти хоч розумієш ,що постійно буде йти хвиля падіння народжуваності тривалістю в 6 років.... ?


Давно уже нет этого эффекта. 3 поколения сменилось, 4-е в процессе. И 3-е, в отличие от первых 2-х, заводит детей (тех самых представителей 4-го) в возрасте уже не с 20-и до 30-и, а с 30-и до 40-а.

  budivelnik написав:І спеціально для тебе
Гляньте на педерацію
2014 ____ 1 942 683_____100%
2015 ____ 1 940 579
2016 ____ 1 893 256
2017 ____ 1 689 884
2018 ____ 1 604 344
2019 ____ 1 481 074_____76% ... і це при цьому що вони собі дописали народжуваність в Криму, а з нас цих 25000 в рік - виписали...


Спасибо, конечно, но не надо. Что здесь нового - что РФ развивается в неверном направлении? То же мне секрет Полишинеля :mrgreen: Ты бы привел лучше статистику по Польше - мы ведь "геть від москви", а не "геть від ЄС"... А то выходит, что это все чес для лопоухих...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7303
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1292 раз.
Подякували: 2978 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:58

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Ти таку фразу-Діти дітей війни...чув?
Як думаєш якщо в 1939-1945 населення України зменшилось на 15 млн...ти хоч розумієш ,що постійно буде йти хвиля падіння народжуваності тривалістю в 6 років.... ?
Давно уже нет этого эффекта. 3 поколения сменилось, 4-е в процессе. И 3-е, в отличие от первых 2-х, заводит детей (тех самых представителей 4-го) в возрасте уже не с 20-и до 30-и, а с 30-и до 40-а.
Я вже щось заплутався
Ти демограф?
Кібернетик?
Чи шістка по економіці(переклади папери) в компанії ?
Ти маєш право на своє особисте враження...
Але не можеш цим враженням підмінювати дослідження
  zРадио написав:
  budivelnik написав:І спеціально для тебе
Гляньте на педерацію
2014 ____ 1 942 683_____100%
2015 ____ 1 940 579
2016 ____ 1 893 256
2017 ____ 1 689 884
2018 ____ 1 604 344
2019 ____ 1 481 074_____76% ... і це при цьому що вони собі дописали народжуваність в Криму, а з нас цих 25000 в рік - виписали...
Спасибо, конечно, но не надо. Что здесь нового - что РФ развивается в неверном направлении? То же мне секрет Полишинеля :mrgreen: Ты бы привел лучше статистику по Польше - мы ведь "геть від москви", а не "геть від ЄС"... А то выходит, что это все чес для лопоухих...
Так ми 70 років розвивались з ереф взагалі в одній Державі
Потім ще 20 років розвивались постійно на неї оглядаючись
І тільки 15 років - як чітко вирішили йти подалі...
Але за цих 15 років, в тих хто вирішив йти подалі.женилки ще не виросли , а тому демографічна ситуація троки краще ніж в педерації,але не настільки хороша як в Польщі...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23374
З нами з: 15.01.09
Подякував: 186 раз.
Подякували: 2393 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:02

  zРадио написав:За последние 5 лет количество родившихся детей уменьшилось на 40%, с 465 тыс. до 330 тыс, сообщил генеральный директор директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса

https://www.unn.com.ua/ru/news/1890303- ... tspolitiki

В стране семимильными шагами идет процесс де-украинизации! Именно де-украинизации - уменьшения количества носителей украинских генов, традиций и культуры. Но под сладкую браваду о декоммунизации и восстановлении национальной памяти продажные илиты продолжают выдуривать ресурсы у наивного электората...

Здесь нет секретов - информация официальная:
https://www.rbc.ua/rus/news/lozhkin-vly ... 82523.html
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 08 вер, 2020 21:09, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8405
З нами з: 20.09.12
Подякував: 686 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:04

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8405
З нами з: 20.09.12
Подякував: 686 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:17

  Kudrjavuy написав:
  zРадио написав:За последние 5 лет количество родившихся детей уменьшилось на 40%, с 465 тыс. до 330 тыс, сообщил генеральный директор директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса

https://www.unn.com.ua/ru/news/1890303- ... tspolitiki

В стране семимильными шагами идет процесс де-украинизации! Именно де-украинизации - уменьшения количества носителей украинских генов, традиций и культуры. Но под сладкую браваду о декоммунизации и восстановлении национальной памяти продажные илиты продолжают выдуривать ресурсы у наивного электората...

Здесь нет секретов - информация официальная:
https://www.rbc.ua/rus/news/lozhkin-vly ... 82523.html

нема такого "український ген", є R1a спільний для більшості східних слов"ян, частини прибалтів, поляків та східних німців.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21418
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1166 раз.
Подякували: 1549 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:23

  Kudrjavuy написав:
  zРадио написав:За последние 5 лет количество родившихся детей уменьшилось на 40%, с 465 тыс. до 330 тыс, сообщил генеральный директор директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса

https://www.unn.com.ua/ru/news/1890303- ... tspolitiki

В стране семимильными шагами идет процесс де-украинизации! Именно де-украинизации - уменьшения количества носителей украинских генов, традиций и культуры. Но под сладкую браваду о декоммунизации и восстановлении национальной памяти продажные илиты продолжают выдуривать ресурсы у наивного электората...

Здесь нет секретов - информация официальная:
https://www.rbc.ua/rus/news/lozhkin-vly ... 82523.html


О хоспади - и тут евреи виноваты (рука-лицо)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7303
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1292 раз.
Подякували: 2978 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:34

  zРадио написав:
  Kudrjavuy написав:
  zРадио написав:За последние 5 лет количество родившихся детей уменьшилось на 40%, с 465 тыс. до 330 тыс, сообщил генеральный директор директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса

https://www.unn.com.ua/ru/news/1890303- ... tspolitiki

В стране семимильными шагами идет процесс де-украинизации! Именно де-украинизации - уменьшения количества носителей украинских генов, традиций и культуры. Но под сладкую браваду о декоммунизации и восстановлении национальной памяти продажные илиты продолжают выдуривать ресурсы у наивного электората...

Здесь нет секретов - информация официальная:
https://www.rbc.ua/rus/news/lozhkin-vly ... 82523.html


О хоспади - и тут евреи виноваты (рука-лицо)

Батенька, текст то Ваш!
И выводы - "ваши", а новости "официальные"
И о наших перспективах, правда без осмотра внутренней политики, что есть то же ошибкой.
https://player.obozrevatel.com/video/fi ... 2/240p.mp4
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8405
З нами з: 20.09.12
Подякував: 686 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6535653665376538
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.