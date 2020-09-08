Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Почему у тебя 1-й майдан стоит напротив 2009-го года?
Что касается Крыма и Донбасса - неорганические потери были не только в 2015-м, а и в 2014-м (смотри на скорость падения).
В любом случае естественное снижение рождаемости с 412 до 311 тыс за 5 лет - это демографическая катастрофа. И если аналогичную по масштабам убыль 90-х хотя бы с натяжкой можно объяснить тотальным редизайном экономики с плановой на рыночную, то антисоциальные реформы последних лет ничем, кроме квинтэссенции непрофессионализма и вредительства, назвать не получится...
Да, снижение рождаемости - это вызов для многих стран, даже благополучных. Но в таких масштабах, как у нас - это не мировой тренд, это совокупность локальных проблем.
В Испании, например, за 5 лет рождаемость снизились на 10% (а не 24%). В Германии - выросла на 10%. В Польше - выросла на 4%...
zРадио написав:За последние 5 лет количество родившихся детей уменьшилось на 40%, с 465 тыс. до 330 тыс, сообщил генеральный директор директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса https://www.unn.com.ua/ru/news/1890303- ... tspolitiki В стране семимильными шагами идет процесс де-украинизации! Именно де-украинизации - уменьшения количества носителей украинских генов, традиций и культуры. Но под сладкую браваду о декоммунизации и восстановлении национальной памяти продажные илиты продолжают выдуривать ресурсы у наивного электората...
Почему у тебя 1-й майдан стоит напротив 2009-го года?
В тебе розвинутий дальтонізм? Чи сам не памятаєш своютекстову аргументацію.. Хто написав - 5-тий рік ....натякаючи на термін після Другого Майдану? От я й виділив пять років синім кольром -2004-2009
zРадио написав:Что касается Крыма и Донбасса - неорганические потери были не только в 2015-м, а и в 2014-м (смотри на скорость падения).
В тебе логіка повністю відсутня? З 1990 по 2014 рік,народжуваність в Україні приводилась разом з народжуванністю по Криму.. А народжуваність в Криму була в межах 25000-35000 в рік Ясно що в 2014-2020 цих 25000-35000 до статистики України не потрапили Плюс ще тих самих 25000-35000 давали місто Луганськ і місто Донецьк з прилеглими територіями..Ясно що і ця народжуваність у нас не враховується.
zРадио написав:В любом случае естественное снижение рождаемости с 412 до 311 тыс за 5 лет - это демографическая катастрофа. И если аналогичную по масштабам убыль 90-х хотя бы с натяжкой можно объяснить тотальным редизайном экономики с плановой на рыночную, то антисоциальные реформы последних лет ничем, кроме квинтэссенции непрофессионализма и вредительства, назвать не получится...
Да, снижение рождаемости - это вызов для многих стран, даже благополучных. Но в таких масштабах, как у нас - это не мировой тренд, это совокупность локальных проблем.
В Испании, например, за 5 лет рождаемость снизились на 10% (а не 24%). В Германии - выросла на 10%. В Польше - выросла на 4%...
Ти таку фразу-Діти дітей війни...чув? Як думаєш якщо в 1939-1945 населення України зменшилось на 15 млн...ти хоч розумієш ,що постійно буде йти хвиля падіння народжуваності тривалістю в 6 років.... ?
І спеціально для тебе
Гляньте на педерацію 2014 ____ 1 942 683_____100% 2015 ____ 1 940 579 2016 ____ 1 893 256 2017 ____ 1 689 884 2018 ____ 1 604 344 2019 ____ 1 481 074_____76% ... і це при цьому що вони собі дописали народжуваність в Криму, а з нас цих 25000 в рік - виписали...
budivelnik написав:Ти таку фразу-Діти дітей війни...чув? Як думаєш якщо в 1939-1945 населення України зменшилось на 15 млн...ти хоч розумієш ,що постійно буде йти хвиля падіння народжуваності тривалістю в 6 років.... ?
Давно уже нет этого эффекта. 3 поколения сменилось, 4-е в процессе. И 3-е, в отличие от первых 2-х, заводит детей (тех самых представителей 4-го) в возрасте уже не с 20-и до 30-и, а с 30-и до 40-а.
budivelnik написав:І спеціально для тебе Гляньте на педерацію 2014 ____ 1 942 683_____100% 2015 ____ 1 940 579 2016 ____ 1 893 256 2017 ____ 1 689 884 2018 ____ 1 604 344 2019 ____ 1 481 074_____76% ... і це при цьому що вони собі дописали народжуваність в Криму, а з нас цих 25000 в рік - виписали...
Спасибо, конечно, но не надо. Что здесь нового - что РФ развивается в неверном направлении? То же мне секрет Полишинеля Ты бы привел лучше статистику по Польше - мы ведь "геть від москви", а не "геть від ЄС"... А то выходит, что это все чес для лопоухих...
budivelnik написав:Ти таку фразу-Діти дітей війни...чув? Як думаєш якщо в 1939-1945 населення України зменшилось на 15 млн...ти хоч розумієш ,що постійно буде йти хвиля падіння народжуваності тривалістю в 6 років.... ?
Давно уже нет этого эффекта. 3 поколения сменилось, 4-е в процессе. И 3-е, в отличие от первых 2-х, заводит детей (тех самых представителей 4-го) в возрасте уже не с 20-и до 30-и, а с 30-и до 40-а.
Я вже щось заплутався Ти демограф? Кібернетик? Чи шістка по економіці(переклади папери) в компанії ? Ти маєш право на своє особисте враження... Але не можеш цим враженням підмінювати дослідження
zРадио написав:
budivelnik написав:І спеціально для тебе Гляньте на педерацію 2014 ____ 1 942 683_____100% 2015 ____ 1 940 579 2016 ____ 1 893 256 2017 ____ 1 689 884 2018 ____ 1 604 344 2019 ____ 1 481 074_____76% ... і це при цьому що вони собі дописали народжуваність в Криму, а з нас цих 25000 в рік - виписали...
Спасибо, конечно, но не надо. Что здесь нового - что РФ развивается в неверном направлении? То же мне секрет Полишинеля Ты бы привел лучше статистику по Польше - мы ведь "геть від москви", а не "геть від ЄС"... А то выходит, что это все чес для лопоухих...
Так ми 70 років розвивались з ереф взагалі в одній Державі Потім ще 20 років розвивались постійно на неї оглядаючись І тільки 15 років - як чітко вирішили йти подалі... Але за цих 15 років, в тих хто вирішив йти подалі.женилки ще не виросли , а тому демографічна ситуація троки краще ніж в педерації,але не настільки хороша як в Польщі...
zРадио написав:За последние 5 лет количество родившихся детей уменьшилось на 40%, с 465 тыс. до 330 тыс, сообщил генеральный директор директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса
В стране семимильными шагами идет процесс де-украинизации! Именно де-украинизации - уменьшения количества носителей украинских генов, традиций и культуры. Но под сладкую браваду о декоммунизации и восстановлении национальной памяти продажные илиты продолжают выдуривать ресурсы у наивного электората...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 08 вер, 2020 21:09, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
zРадио написав:За последние 5 лет количество родившихся детей уменьшилось на 40%, с 465 тыс. до 330 тыс, сообщил генеральный директор директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса
В стране семимильными шагами идет процесс де-украинизации! Именно де-украинизации - уменьшения количества носителей украинских генов, традиций и культуры. Но под сладкую браваду о декоммунизации и восстановлении национальной памяти продажные илиты продолжают выдуривать ресурсы у наивного электората...
zРадио написав:За последние 5 лет количество родившихся детей уменьшилось на 40%, с 465 тыс. до 330 тыс, сообщил генеральный директор директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса
В стране семимильными шагами идет процесс де-украинизации! Именно де-украинизации - уменьшения количества носителей украинских генов, традиций и культуры. Но под сладкую браваду о декоммунизации и восстановлении национальной памяти продажные илиты продолжают выдуривать ресурсы у наивного электората...
zРадио написав:За последние 5 лет количество родившихся детей уменьшилось на 40%, с 465 тыс. до 330 тыс, сообщил генеральный директор директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса
В стране семимильными шагами идет процесс де-украинизации! Именно де-украинизации - уменьшения количества носителей украинских генов, традиций и культуры. Но под сладкую браваду о декоммунизации и восстановлении национальной памяти продажные илиты продолжают выдуривать ресурсы у наивного электората...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
budivelnik написав:]Так ми 70 років розвивались з ереф взагалі в одній Державі Потім ще 20 років розвивались постійно на неї оглядаючись І тільки 15 років - як чітко вирішили йти подалі... Але за цих 15 років, в тих хто вирішив йти подалі.женилки ще не виросли , а тому демографічна ситуація троки краще ніж в педерації,але не настільки хороша як в Польщі...
Так а чем "краще ніж в педерації"?
В России на 146 млн человек населения 1,480 млн детей рождено в 2019 г. У нас на 41 млн человек населения - 0,31 млн детей. Явно хуже всё с рождаемостью.
Если даже хоть сравнять цифры( у нас так же как у них), то получается что украинцев не 41 млн, а всего 30 млн.