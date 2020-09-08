Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 08 вер, 2020 23:39
Kudrjavuy написав:
О хоспади - и тут евреи виноваты (рука-лицо)
Батенька, текст то Ваш!
И выводы - "ваши",
а новости "официальные"
И о наших перспективах, правда без осмотра внутренней политики, что есть то же ошибкой.
https://player.obozrevatel.com/video/fi ... 2/240p.mp4
[/quote]
Не стоит додумывать и перевирать. Мой текст и ваше воспаленное его восприятие - это две большие разницы, как говорят в Одессе
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Додано: Вів 08 вер, 2020 23:45
lapay написав: Тракторист написав:
а что значит варягов не стало? саакашвили при должности, а например абромавичуса просто пристроили на более денежную должность
Це означає, що їх стало в рази меньше, , як і їх повноваження. Поїде Саакашвілі на батьківщину, і нікого не залишиться.
вы так и не ответили почему сегодня никого не интересуют, то что варяги абромавичус и саакашвили плюют на то, что в Украине запрещено двойное гражданство...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: Вів 08 вер, 2020 23:52
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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