RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6536653765386539
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 23:39

  Kudrjavuy написав:О хоспади - и тут евреи виноваты (рука-лицо)

Батенька, текст то Ваш!
И выводы - "ваши", а новости "официальные"
И о наших перспективах, правда без осмотра внутренней политики, что есть то же ошибкой.
https://player.obozrevatel.com/video/fi ... 2/240p.mp4[/quote]

Не стоит додумывать и перевирать. Мой текст и ваше воспаленное его восприятие - это две большие разницы, как говорят в Одессе
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7305
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1292 раз.
Подякували: 2978 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 23:45

  lapay написав:
  Тракторист написав:а что значит варягов не стало? саакашвили при должности, а например абромавичуса просто пристроили на более денежную должность

Це означає, що їх стало в рази меньше, , як і їх повноваження. Поїде Саакашвілі на батьківщину, і нікого не залишиться.

вы так и не ответили почему сегодня никого не интересуют, то что варяги абромавичус и саакашвили плюют на то, что в Украине запрещено двойное гражданство...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4822
З нами з: 06.08.08
Подякував: 252 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 23:52

Тракторист
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option= ... Itemid=350
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8965
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 628 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6536653765386539
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.