Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 08 вер, 2020 23:39
Kudrjavuy написав:
О хоспади - и тут евреи виноваты (рука-лицо)
Батенька, текст то Ваш!
И выводы - "ваши",
а новости "официальные"
И о наших перспективах, правда без осмотра внутренней политики, что есть то же ошибкой.
https://player.obozrevatel.com/video/fi ... 2/240p.mp4
[/quote]
Не стоит додумывать и перевирать. Мой текст и ваше воспаленное его восприятие - это две большие разницы, как говорят в Одессе
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Додано: Вів 08 вер, 2020 23:45
lapay написав: Тракторист написав:
а что значит варягов не стало? саакашвили при должности, а например абромавичуса просто пристроили на более денежную должность
Це означає, що їх стало в рази меньше, , як і їх повноваження. Поїде Саакашвілі на батьківщину, і нікого не залишиться.
вы так и не ответили почему сегодня никого не интересуют, то что варяги абромавичус и саакашвили плюют на то, что в Украине запрещено двойное гражданство...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: Вів 08 вер, 2020 23:52
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Сер 09 вер, 2020 06:47
budivelnik написав: zРадио написав: За последние 5 лет количество родившихся детей уменьшилось на 40%, с 465 тыс. до 330 тыс, сообщил генеральный директор директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса https://www.unn.com.ua/ru/news/1890303- ... tspolitiki
В стране семимильными шагами идет процесс де-украинизации! Именно де-украинизации - уменьшения количества носителей украинских генов, традиций и культуры. Но под сладкую браваду о декоммунизации и восстановлении национальной памяти продажные илиты продолжают выдуривать ресурсы у наивного электората...
Головне взяти правильну точку відліку
А ось що говорить статистика
рік _____ народилось
1990 _____ 657 202
1991 _____ 630 813
1992 _____ 596 785
1993 _____ 557 467
1994 _____ 521 545
1995 _____ 492 900
1996 _____ 467 200
1997 _____ 442 600
1998 _____ 419 200 1999 _____ 389 200 2000 _____ 385 100 2001 _____ 376 500 2002 _____ 390 687
Леонід Данилович у всій красі
2003 _____ 408 591
2004 _____ 427 259 2005 _____ 426 085 2006 _____ 460 368 2007 _____ 472 657 2008 _____ 510 588 2009 _____ 512 526
Перший Майдан
2010 _____ 497 689
2011 _____ 502 595
2012 _____ 520 704
2013 _____ 503 656
2014 _____ 465 893
2015 _____ 411 783 __ мінус Крим і ОРДЛО
2016 _____ 397 037
2017 _____ 363 987
2018 _____ 336 000
2019 _____ 310 605
Получается при совке были лучшие показатели рождаемости/лучше жили и так не достигнуты показатели 1990-1991 года?
При том что тогда началась тотальное обнищание большинства населения.
Востаннє редагувалось
Lion+
в Сер 09 вер, 2020 07:25, всього редагувалось 1 раз.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии. Геть от Москвы! Остаточный прощавай
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Додано: Сер 09 вер, 2020 07:02
Lion+ написав:
Получается при совке были лучшие показатели рождаемости и так не достигнуты показатели 1990-1991 года?
При том что тогда началась тотальное обнищание большинства населения.
Закономірно
Место Страна Коэффициент рождаемости (рождений на 1000 населения)
1 Демократическая Республика Конго 49,6
2 Гвинея-Бисау 49,6
3 Либерия 49,6
4 Нигер 49,0
Чим злиденіша країна тим вища народжуваність.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Сер 09 вер, 2020 07:28
Ukrainian написав: Lion+ написав:
Получается при совке были лучшие показатели рождаемости и так не достигнуты показатели 1990-1991 года?
При том что тогда началась тотальное обнищание большинства населения.
Закономірно
Место Страна Коэффициент рождаемости (рождений на 1000 населения)
1 Демократическая Республика Конго 49,6
2 Гвинея-Бисау 49,6
3 Либерия 49,6
4 Нигер 49,0
Чим злиденіша країна тим вища народжуваність.
Ага, получается по твоему Россия и Украина не нищие страны раз там рождаемость падает.
Наблюдаем за когнитивным диссонансом
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии. Геть от Москвы! Остаточный прощавай
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