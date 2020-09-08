Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:За последние 5 лет количество родившихся детей уменьшилось на 40%, с 465 тыс. до 330 тыс, сообщил генеральный директор директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса
В стране семимильными шагами идет процесс де-украинизации! Именно де-украинизации - уменьшения количества носителей украинских генов, традиций и культуры. Но под сладкую браваду о декоммунизации и восстановлении национальной памяти продажные илиты продолжают выдуривать ресурсы у наивного электората...
Lion+ написав:Получается при совке были лучшие показатели рождаемости и так не достигнуты показатели 1990-1991 года?
При том что тогда началась тотальное обнищание большинства населения.
Закономірно Место Страна Коэффициент рождаемости (рождений на 1000 населения) 1 Демократическая Республика Конго 49,6 2 Гвинея-Бисау 49,6 3 Либерия 49,6 4 Нигер 49,0 Чим злиденіша країна тим вища народжуваність.
Ага, получается по твоему Россия и Украина не нищие страны раз там рождаемость падает. Наблюдаем за когнитивным диссонансом
Злиденність в порівнянні з чим? З Совком - так Україна і ерефія з точки зору якості життя населення(поїздки/харчі/одяг/машини/житло/кількість з вищою освітою і так далі) - багатша В порівнянні з Конго-Ліберією - багатша... А в порівнянні з Європою - бідніша... Але там народжуваність ще менша ніж у нас.