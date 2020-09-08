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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6537653865396540>
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 23:39

  Kudrjavuy написав:О хоспади - и тут евреи виноваты (рука-лицо)

Батенька, текст то Ваш!
И выводы - "ваши", а новости "официальные"
И о наших перспективах, правда без осмотра внутренней политики, что есть то же ошибкой.
https://player.obozrevatel.com/video/fi ... 2/240p.mp4[/quote]

Не стоит додумывать и перевирать. Мой текст и ваше воспаленное его восприятие - это две большие разницы, как говорят в Одессе
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 23:45

  lapay написав:
  Тракторист написав:а что значит варягов не стало? саакашвили при должности, а например абромавичуса просто пристроили на более денежную должность

Це означає, що їх стало в рази меньше, , як і їх повноваження. Поїде Саакашвілі на батьківщину, і нікого не залишиться.

вы так и не ответили почему сегодня никого не интересуют, то что варяги абромавичус и саакашвили плюют на то, что в Украине запрещено двойное гражданство...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 23:52

Тракторист
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option= ... Itemid=350
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 06:47

  budivelnik написав:
  zРадио написав:За последние 5 лет количество родившихся детей уменьшилось на 40%, с 465 тыс. до 330 тыс, сообщил генеральный директор директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса

https://www.unn.com.ua/ru/news/1890303- ... tspolitiki

В стране семимильными шагами идет процесс де-украинизации! Именно де-украинизации - уменьшения количества носителей украинских генов, традиций и культуры. Но под сладкую браваду о декоммунизации и восстановлении национальной памяти продажные илиты продолжают выдуривать ресурсы у наивного электората...
Головне взяти правильну точку відліку
А ось що говорить статистика
рік _____ народилось
1990 _____ 657 202
1991 _____ 630 813
1992 _____ 596 785
1993 _____ 557 467
1994 _____ 521 545
1995 _____ 492 900
1996 _____ 467 200
1997 _____ 442 600
1998 _____ 419 200
1999 _____ 389 200
2000 _____ 385 100
2001 _____ 376 500
2002 _____ 390 687 Леонід Данилович у всій красі
2003 _____ 408 591
2004 _____ 427 259
2005 _____ 426 085
2006 _____ 460 368
2007 _____ 472 657
2008 _____ 510 588
2009 _____ 512 526 Перший Майдан
2010 _____ 497 689
2011 _____ 502 595
2012 _____ 520 704
2013 _____ 503 656
2014 _____ 465 893
2015 _____ 411 783 __ мінус Крим і ОРДЛО
2016 _____ 397 037
2017 _____ 363 987
2018 _____ 336 000
2019 _____ 310 605


Получается при совке были лучшие показатели рождаемости/лучше жили и так не достигнуты показатели 1990-1991 года?

При том что тогда началась тотальное обнищание большинства населения. :idea:
Востаннє редагувалось Lion+ в Сер 09 вер, 2020 07:25, всього редагувалось 1 раз.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 07:02

Re: Політичні дискусії

  Lion+ написав:Получается при совке были лучшие показатели рождаемости и так не достигнуты показатели 1990-1991 года?

При том что тогда началась тотальное обнищание большинства населения.

Закономірно
Место Страна Коэффициент рождаемости (рождений на 1000 населения)
1 Демократическая Республика Конго 49,6
2 Гвинея-Бисау 49,6
3 Либерия 49,6
4 Нигер 49,0

Чим злиденіша країна тим вища народжуваність.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 07:28

  Ukrainian написав:
  Lion+ написав:Получается при совке были лучшие показатели рождаемости и так не достигнуты показатели 1990-1991 года?

При том что тогда началась тотальное обнищание большинства населения.

Закономірно
Место Страна Коэффициент рождаемости (рождений на 1000 населения)
1 Демократическая Республика Конго 49,6
2 Гвинея-Бисау 49,6
3 Либерия 49,6
4 Нигер 49,0

Чим злиденіша країна тим вища народжуваність.


Ага, получается по твоему Россия и Украина не нищие страны раз там рождаемость падает.

Наблюдаем за когнитивным диссонансом
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 08:57

  Lion+ написав:
  Ukrainian написав:
  Lion+ написав:Получается при совке были лучшие показатели рождаемости и так не достигнуты показатели 1990-1991 года?

При том что тогда началась тотальное обнищание большинства населения.

Закономірно
Место Страна Коэффициент рождаемости (рождений на 1000 населения)
1 Демократическая Республика Конго 49,6
2 Гвинея-Бисау 49,6
3 Либерия 49,6
4 Нигер 49,0
Чим злиденіша країна тим вища народжуваність.
Ага, получается по твоему Россия и Украина не нищие страны раз там рождаемость падает.
Наблюдаем за когнитивным диссонансом
Злиденність в порівнянні з чим?
З Совком - так Україна і ерефія з точки зору якості життя населення(поїздки/харчі/одяг/машини/житло/кількість з вищою освітою і так далі) - багатша
В порівнянні з Конго-Ліберією - багатша...
А в порівнянні з Європою - бідніша...
Але там народжуваність ще менша ніж у нас.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:30

Это одна из причин.

– А кому выгодно теперь отравить Навального?

– Очень интересный вопрос. Это следствие более широкого явления. Сегодня Россия находится в средневековом состоянии. Вотчинное землевладение. То есть вотчинные регионы принадлежат некоторым группам вместе с землей, предприятиями, холопами... И эти вотчины управляются... Вот пока цены на нефть были высокими, было такое разделение: Кремль владел ресурсами, то есть прибылью от продажи ресурсов и энергоресурсов, а регионы, вотчины, владели собственными региональными структурами или возможностями и источниками финансирования. Некоторое время назад произошло существенное падение стоимости энергоресурсов и Кремль попытался превратить вотчины в опричнины. То есть во владения государя. Вот как опричнина была владением государя, вся прибыль от которой поступала государю, в его бюджет. Путин привык уже к этой структуре разделения, и это же был не просто способ кормления – это был способ поддержания лояльности.

И когда начались эти конфликты, то есть чекисты пытались контролировать региональные бюджеты... Наиболее ярко это проявилось в случае с Хабаровском и [бывшим губернатором региона Сергеем] Фургалом. Местные элиты, предприниматели считали это своей вотчиной и свой бюджет тоже считали вотчиной. И когда появились довольно сильные силовики, которые начали объяснять, что это все не их – теперь это опричнине принадлежит, Кремлю, – возник конфликт. Там же ведь не просто были выступления... с местными предпринимателями, местными элитами. И выступления очень радикальные и хорошо финансируемые.

Произошедшее с Навальным – та же ситуация. Региональные элиты, против которых началась борьба центра, Кремля, спецслужб, возражают. Строительная мафия, против которой начались расследования, и Навальный фактически получил эти сливы информации – и начал делать какие-то свои материалы Фонда борьбы с коррупцией. Но за Навальным стояли спецслужбы, которые давали ему эту информацию и ориентировали его...
Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/publications/bor ... 16851.html
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:44

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Так ми 70 років розвивались з ереф взагалі в одній Державі
Потім ще 20 років розвивались постійно на неї оглядаючись
І тільки 15 років - як чітко вирішили йти подалі...

Что-то у вас с цифрами не то - или перетрудились, или так замаскировали, что непонятно.

2020 - 15 = 2005 ("І тільки 15 років - як чітко вирішили йти подалі..")
2005 - 20 = 1985 ("Потім ще 20 років розвивались постійно на неї оглядаючись")
1985 - 70 = 1915 ("ми 70 років розвивались з ереф взагалі в одній Державі")

Революция в 1915-м???
Незалежна Украина с 1985-го???
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:48

  budivelnik написав:Злиденність в порівнянні з чим?
З Совком - так Україна і ерефія з точки зору якості життя населення(поїздки/харчі/одяг/машини/житло/кількість з вищою освітою і так далі) - багатша
В порівнянні з Конго-Ліберією - багатша...
А в порівнянні з Європою - бідніша...
Але там народжуваність ще менша ніж у нас.

Зображення

То есть до первого майдана народ богател , потом после 2004 стал беднеть?

И после 2014 опять начали резко богатеть?

Меньше рождаемость, больше богатства как в Европе.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
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