Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:За последние 5 лет количество родившихся детей уменьшилось на 40%, с 465 тыс. до 330 тыс, сообщил генеральный директор директората развития социальных услуг и защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса
В стране семимильными шагами идет процесс де-украинизации! Именно де-украинизации - уменьшения количества носителей украинских генов, традиций и культуры. Но под сладкую браваду о декоммунизации и восстановлении национальной памяти продажные илиты продолжают выдуривать ресурсы у наивного электората...
Lion+ написав:Получается при совке были лучшие показатели рождаемости и так не достигнуты показатели 1990-1991 года?
При том что тогда началась тотальное обнищание большинства населения.
Закономірно Место Страна Коэффициент рождаемости (рождений на 1000 населения) 1 Демократическая Республика Конго 49,6 2 Гвинея-Бисау 49,6 3 Либерия 49,6 4 Нигер 49,0 Чим злиденіша країна тим вища народжуваність.
Ага, получается по твоему Россия и Украина не нищие страны раз там рождаемость падает. Наблюдаем за когнитивным диссонансом
Злиденність в порівнянні з чим? З Совком - так Україна і ерефія з точки зору якості життя населення(поїздки/харчі/одяг/машини/житло/кількість з вищою освітою і так далі) - багатша В порівнянні з Конго-Ліберією - багатша... А в порівнянні з Європою - бідніша... Але там народжуваність ще менша ніж у нас.
– Очень интересный вопрос. Это следствие более широкого явления. Сегодня Россия находится в средневековом состоянии. Вотчинное землевладение. То есть вотчинные регионы принадлежат некоторым группам вместе с землей, предприятиями, холопами... И эти вотчины управляются... Вот пока цены на нефть были высокими, было такое разделение: Кремль владел ресурсами, то есть прибылью от продажи ресурсов и энергоресурсов, а регионы, вотчины, владели собственными региональными структурами или возможностями и источниками финансирования. Некоторое время назад произошло существенное падение стоимости энергоресурсов и Кремль попытался превратить вотчины в опричнины. То есть во владения государя. Вот как опричнина была владением государя, вся прибыль от которой поступала государю, в его бюджет. Путин привык уже к этой структуре разделения, и это же был не просто способ кормления – это был способ поддержания лояльности.
И когда начались эти конфликты, то есть чекисты пытались контролировать региональные бюджеты... Наиболее ярко это проявилось в случае с Хабаровском и [бывшим губернатором региона Сергеем] Фургалом. Местные элиты, предприниматели считали это своей вотчиной и свой бюджет тоже считали вотчиной. И когда появились довольно сильные силовики, которые начали объяснять, что это все не их – теперь это опричнине принадлежит, Кремлю, – возник конфликт. Там же ведь не просто были выступления... с местными предпринимателями, местными элитами. И выступления очень радикальные и хорошо финансируемые.
Произошедшее с Навальным – та же ситуация. Региональные элиты, против которых началась борьба центра, Кремля, спецслужб, возражают. Строительная мафия, против которой начались расследования, и Навальный фактически получил эти сливы информации – и начал делать какие-то свои материалы Фонда борьбы с коррупцией. Но за Навальным стояли спецслужбы, которые давали ему эту информацию и ориентировали его... Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/publications/bor ... 16851.html
budivelnik написав:Так ми 70 років розвивались з ереф взагалі в одній Державі Потім ще 20 років розвивались постійно на неї оглядаючись І тільки 15 років - як чітко вирішили йти подалі...
Что-то у вас с цифрами не то - или перетрудились, или так замаскировали, что непонятно.
2020 - 15 = 2005 ("І тільки 15 років - як чітко вирішили йти подалі..") 2005 - 20 = 1985 ("Потім ще 20 років розвивались постійно на неї оглядаючись") 1985 - 70 = 1915 ("ми 70 років розвивались з ереф взагалі в одній Державі")
Революция в 1915-м??? Незалежна Украина с 1985-го???
budivelnik написав:Злиденність в порівнянні з чим? З Совком - так Україна і ерефія з точки зору якості життя населення(поїздки/харчі/одяг/машини/житло/кількість з вищою освітою і так далі) - багатша В порівнянні з Конго-Ліберією - багатша... А в порівнянні з Європою - бідніша... Але там народжуваність ще менша ніж у нас.
То есть до первого майдана народ богател , потом после 2004 стал беднеть?
И после 2014 опять начали резко богатеть?
Меньше рождаемость, больше богатства как в Европе.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии. Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea: