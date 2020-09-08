Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Злиденність в порівнянні з чим? З Совком - так Україна і ерефія з точки зору якості життя населення(поїздки/харчі/одяг/машини/житло/кількість з вищою освітою і так далі) - багатша В порівнянні з Конго-Ліберією - багатша... А в порівнянні з Європою - бідніша... Але там народжуваність ще менша ніж у нас.
То есть до первого майдана народ богател , потом после 2004 стал беднеть?
И после 2014 опять начали резко богатеть?
Меньше рождаемость, больше богатства как в Европе.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии. Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
budivelnik написав:Злиденність в порівнянні з чим? З Совком - так Україна і ерефія з точки зору якості життя населення(поїздки/харчі/одяг/машини/житло/кількість з вищою освітою і так далі) - багатша В порівнянні з Конго-Ліберією - багатша... А в порівнянні з Європою - бідніша... Але там народжуваність ще менша ніж у нас.
То есть до первого майдана народ богател , потом после 2004 стал беднеть? И после 2014 опять начали резко богатеть? Меньше рождаемость, больше богатства как в Европе.
Є така штука - статево-вікова піраміда Для тебе це буде відкриття. але а - діти від прийняття рішення до їх появи - мають затримку в 9 місяців Так як Майдани відбувались в кінці року-то наступний рік не мав ніякого відношення до народжуваності.бо діти зачинались до події Майдан б - як правило дітей створюють особи в період 20-40 років Глянь ,яка структура була наприклад в 2001 і 2014
Сам побачиш як міняється кількість населення в оптимально/дітородному віці?