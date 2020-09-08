RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6537653865396540
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:48

  budivelnik написав:Злиденність в порівнянні з чим?
З Совком - так Україна і ерефія з точки зору якості життя населення(поїздки/харчі/одяг/машини/житло/кількість з вищою освітою і так далі) - багатша
В порівнянні з Конго-Ліберією - багатша...
А в порівнянні з Європою - бідніша...
Але там народжуваність ще менша ніж у нас.

Зображення

То есть до первого майдана народ богател , потом после 2004 стал беднеть?

И после 2014 опять начали резко богатеть?

Меньше рождаемость, больше богатства как в Европе.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
Lion+
 
Повідомлень: 1885
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:58

  Ukrainian написав:
  Lion+ написав:Получается при совке были лучшие показатели рождаемости и так не достигнуты показатели 1990-1991 года?

При том что тогда началась тотальное обнищание большинства населения.

Закономірно
Место Страна Коэффициент рождаемости (рождений на 1000 населения)
1 Демократическая Республика Конго 49,6
2 Гвинея-Бисау 49,6
3 Либерия 49,6
4 Нигер 49,0

Чим злиденіша країна тим вища народжуваність.


Нет!

Высокая рождаемость характерна не только для беднейших стран (перечисленные тобой), но и успешно развивающихся (Индонезия, Мексика, Турция).

А низкая рождаемость - не только для высокоразвитых стран (Япония, Сингапур, Германия), но и депрессивных, переживающих внутренние трансформации (Молдова, мы, Беларусь, Прибалтика, экс-Югославия).

Так что не пытайся заболтать сладкими речами наш демографический кризис - причины низкой рождаемости в Украине и какой-нибудь Бельгии радикально разные!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7308
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1292 раз.
Подякували: 2980 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 12:22

  Lion+ написав:
  budivelnik написав:Злиденність в порівнянні з чим?
З Совком - так Україна і ерефія з точки зору якості життя населення(поїздки/харчі/одяг/машини/житло/кількість з вищою освітою і так далі) - багатша
В порівнянні з Конго-Ліберією - багатша...
А в порівнянні з Європою - бідніша...
Але там народжуваність ще менша ніж у нас.
Зображення
То есть до первого майдана народ богател , потом после 2004 стал беднеть?
И после 2014 опять начали резко богатеть?
Меньше рождаемость, больше богатства как в Европе.
Є така штука - статево-вікова піраміда
Для тебе це буде відкриття. але
а - діти від прийняття рішення до їх появи - мають затримку в 9 місяців
Так як Майдани відбувались в кінці року-то наступний рік не мав ніякого відношення до народжуваності.бо діти зачинались до події Майдан
б - як правило дітей створюють особи в період 20-40 років
Глянь ,яка структура була наприклад в 2001 і 2014

Зображення
Зображення
Сам побачиш як міняється кількість населення в оптимально/дітородному віці?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23373
З нами з: 15.01.09
Подякував: 186 раз.
Подякували: 2392 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6537653865396540
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.