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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6537653865396540 Додано: Сер 09 вер, 2020 11:48 budivelnik написав: Злиденність в порівнянні з чим?

З Совком - так Україна і ерефія з точки зору якості життя населення(поїздки/харчі/одяг/машини/житло/кількість з вищою освітою і так далі) - багатша

В порівнянні з Конго-Ліберією - багатша...

А в порівнянні з Європою - бідніша...

Але там народжуваність ще менша ніж у нас. Злиденність в порівнянні з чим?З Совком - так Україна і ерефія з точки зору якості життя населення(поїздки/харчі/одяг/машини/житло/кількість з вищою освітою і так далі) - багатшаВ порівнянні з Конго-Ліберією - багатша...А в порівнянні з Європою - бідніша...Але там народжуваність ще менша ніж у нас.





То есть до первого майдана народ богател , потом после 2004 стал беднеть?



И после 2014 опять начали резко богатеть?



Меньше рождаемость, больше богатства как в Европе. То есть до первого майдана народ богател , потом после 2004 стал беднеть?И после 2014 опять начали резко богатеть?Меньше рождаемость, больше богатства как в Европе. За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.

Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea: :idea: Lion+ Повідомлень: 1885 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 277 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 11:58 Ukrainian написав: Lion+ написав: Получается при совке были лучшие показатели рождаемости и так не достигнуты показатели 1990-1991 года?



При том что тогда началась тотальное обнищание большинства населения. Получается при совке были лучшие показатели рождаемости и так не достигнуты показатели 1990-1991 года?При том что тогда началась тотальное обнищание большинства населения.

Закономірно

Место Страна Коэффициент рождаемости (рождений на 1000 населения)

1 Демократическая Республика Конго 49,6

2 Гвинея-Бисау 49,6

3 Либерия 49,6

4 Нигер 49,0



Чим злиденіша країна тим вища народжуваність. ЗакономірноМесто Страна Коэффициент рождаемости (рождений на 1000 населения)1 Демократическая Республика Конго 49,62 Гвинея-Бисау 49,63 Либерия 49,64 Нигер 49,0Чим злиденіша країна тим вища народжуваність.



Нет!



Высокая рождаемость характерна не только для беднейших стран (перечисленные тобой), но и успешно развивающихся (Индонезия, Мексика, Турция).



А низкая рождаемость - не только для высокоразвитых стран (Япония, Сингапур, Германия), но и депрессивных, переживающих внутренние трансформации (Молдова, мы, Беларусь, Прибалтика, экс-Югославия).



Так что не пытайся заболтать сладкими речами наш демографический кризис - причины низкой рождаемости в Украине и какой-нибудь Бельгии радикально разные! Нет!Высокая рождаемость характерна не только для беднейших стран (перечисленные тобой), но и успешно развивающихся (Индонезия, Мексика, Турция).А низкая рождаемость - не только для высокоразвитых стран (Япония, Сингапур, Германия), но и депрессивных, переживающих внутренние трансформации (Молдова, мы, Беларусь, Прибалтика, экс-Югославия).Так что не пытайся заболтать сладкими речами наш демографический кризис - причины низкой рождаемости в Украине и какой-нибудь Бельгии радикально разные! zРадио

Повідомлень: 7308 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1292 раз. Подякували: 2980 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 12:22 Lion+ написав: budivelnik написав: Злиденність в порівнянні з чим?

З Совком - так Україна і ерефія з точки зору якості життя населення(поїздки/харчі/одяг/машини/житло/кількість з вищою освітою і так далі) - багатша

В порівнянні з Конго-Ліберією - багатша...

А в порівнянні з Європою - бідніша...

Але там народжуваність ще менша ніж у нас. Злиденність в порівнянні з чим?З Совком - так Україна і ерефія з точки зору якості життя населення(поїздки/харчі/одяг/машини/житло/кількість з вищою освітою і так далі) - багатшаВ порівнянні з Конго-Ліберією - багатша...А в порівнянні з Європою - бідніша...Але там народжуваність ще менша ніж у нас.

То есть до первого майдана народ богател , потом после 2004 стал беднеть?

И после 2014 опять начали резко богатеть?

Меньше рождаемость, больше богатства как в Европе. То есть до первого майдана народ богател , потом после 2004 стал беднеть?И после 2014 опять начали резко богатеть?Меньше рождаемость, больше богатства как в Европе. Є така штука - статево-вікова піраміда

Для тебе це буде відкриття. але

а - діти від прийняття рішення до їх появи - мають затримку в 9 місяців

Так як Майдани відбувались в кінці року-то наступний рік не мав ніякого відношення до народжуваності.бо діти зачинались до події Майдан

б - як правило дітей створюють особи в період 20-40 років

Глянь ,яка структура була наприклад в 2001 і 2014







Сам побачиш як міняється кількість населення в оптимально/дітородному віці? Є така штука - статево-вікова пірамідаДля тебе це буде відкриття. алеа - діти від прийняття рішення до їх появи - мають затримку в 9 місяцівТак як Майдани відбувались в кінці року-то наступний рік не мав ніякого відношення до народжуваності.бо діти зачинались до події Майданб - як правило дітей створюють особи в період 20-40 роківГлянь ,яка структура була наприклад в 2001 і 2014Сам побачиш як міняється кількість населення в оптимально/дітородному віці? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23373 З нами з: 15.01.09 Подякував: 186 раз. Подякували: 2392 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6537653865396540 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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