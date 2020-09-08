Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Злиденність в порівнянні з чим? З Совком - так Україна і ерефія з точки зору якості життя населення(поїздки/харчі/одяг/машини/житло/кількість з вищою освітою і так далі) - багатша В порівнянні з Конго-Ліберією - багатша... А в порівнянні з Європою - бідніша... Але там народжуваність ще менша ніж у нас.
То есть до первого майдана народ богател , потом после 2004 стал беднеть?
И после 2014 опять начали резко богатеть?
Меньше рождаемость, больше богатства как в Европе.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии. Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
budivelnik написав:Злиденність в порівнянні з чим? З Совком - так Україна і ерефія з точки зору якості життя населення(поїздки/харчі/одяг/машини/житло/кількість з вищою освітою і так далі) - багатша В порівнянні з Конго-Ліберією - багатша... А в порівнянні з Європою - бідніша... Але там народжуваність ще менша ніж у нас.
То есть до первого майдана народ богател , потом после 2004 стал беднеть? И после 2014 опять начали резко богатеть? Меньше рождаемость, больше богатства как в Европе.
Є така штука - статево-вікова піраміда Для тебе це буде відкриття. але а - діти від прийняття рішення до їх появи - мають затримку в 9 місяців Так як Майдани відбувались в кінці року-то наступний рік не мав ніякого відношення до народжуваності.бо діти зачинались до події Майдан б - як правило дітей створюють особи в період 20-40 років Глянь ,яка структура була наприклад в 2001 і 2014
Сам побачиш як міняється кількість населення в оптимально/дітородному віці?
budivelnik написав:Злиденність в порівнянні з чим? З Совком - так Україна і ерефія з точки зору якості життя населення(поїздки/харчі/одяг/машини/житло/кількість з вищою освітою і так далі) - багатша В порівнянні з Конго-Ліберією - багатша... А в порівнянні з Європою - бідніша... Але там народжуваність ще менша ніж у нас.
То есть до первого майдана народ богател , потом после 2004 стал беднеть? И после 2014 опять начали резко богатеть? Меньше рождаемость, больше богатства как в Европе.
Є така штука - статево-вікова піраміда Для тебе це буде відкриття. але а - діти від прийняття рішення до їх появи - мають затримку в 9 місяців Так як Майдани відбувались в кінці року-то наступний рік не мав ніякого відношення до народжуваності.бо діти зачинались до події Майдан б - як правило дітей створюють особи в період 20-40 років Глянь ,яка структура була наприклад в 2001 і 2014
Сам побачиш як міняється кількість населення в оптимально/дітородному віці?
Ты решил сам себя опровергнуть и добакать неполноценность теории уменьшения/роста рождаемости и благосостояния?
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии. Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
– Очень интересный вопрос. Это следствие более широкого явления. Сегодня Россия находится в средневековом состоянии. Вотчинное землевладение. То есть вотчинные регионы принадлежат некоторым группам вместе с землей, предприятиями, холопами... И эти вотчины управляются... Вот пока цены на нефть были высокими, было такое разделение: Кремль владел ресурсами, то есть прибылью от продажи ресурсов и энергоресурсов, а регионы, вотчины, владели собственными региональными структурами или возможностями и источниками финансирования. Некоторое время назад произошло существенное падение стоимости энергоресурсов и Кремль попытался превратить вотчины в опричнины. То есть во владения государя. Вот как опричнина была владением государя, вся прибыль от которой поступала государю, в его бюджет. Путин привык уже к этой структуре разделения, и это же был не просто способ кормления – это был способ поддержания лояльности.
И когда начались эти конфликты, то есть чекисты пытались контролировать региональные бюджеты... Наиболее ярко это проявилось в случае с Хабаровском и [бывшим губернатором региона Сергеем] Фургалом. Местные элиты, предприниматели считали это своей вотчиной и свой бюджет тоже считали вотчиной. И когда появились довольно сильные силовики, которые начали объяснять, что это все не их – теперь это опричнине принадлежит, Кремлю, – возник конфликт. Там же ведь не просто были выступления... с местными предпринимателями, местными элитами. И выступления очень радикальные и хорошо финансируемые.
Произошедшее с Навальным – та же ситуация. Региональные элиты, против которых началась борьба центра, Кремля, спецслужб, возражают. Строительная мафия, против которой начались расследования, и Навальный фактически получил эти сливы информации – и начал делать какие-то свои материалы Фонда борьбы с коррупцией. Но за Навальным стояли спецслужбы, которые давали ему эту информацию и ориентировали его... Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/publications/bor ... 16851.html
Весь текст - РЕДКОСТНАЯ ГЛУПОСТЬ. Полное непонимание ситуации в РФ во всех сферах. Несомненно, что отравив Навального, Россия выстрелила себе в ногу (видимо, надеялись, что он умрет в самолете, но пилот его вовремя посадил, а местные врачи спасли). А вот насчет землевладения - оно давно ЧАСТНОЕ, и как результат против максимумов, достигнутых РСФСР (реально дутых), производство зерновых выросло на 30%, мяса на 1/5, сахара - более чем вдвое, растительного масла - в 6,5 раз. Страна, еще 12 лет назад импортировавшая почти 3,3 млн. мяса, снизила этот показатель до 700 тыс т в 19-ом, а вот экспорт в 20-ом превысит полмиллиона тонн. Про экспорт зерновых в 45-50 млн. т в год (сменивший импорт почти 16-20 млн. т при Советской власти), можно даже не упоминать.