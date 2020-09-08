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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6537653865396540 Додано: Сер 09 вер, 2020 14:08

https://www.youtube.com/watch?v=OLSyPIf6w80



можно спорить об авторе, но сказано точно с 42мин о успешном "бизнесе" укроолигарховможно спорить об авторе, но сказано точно 19yuriy91 Повідомлень: 3024 З нами з: 15.09.12 Подякував: 256 раз. Подякували: 392 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 15:21 Re: Політичні дискусії Lion+ написав: Ты решил сам себя опровергнуть и добакать неполноценность теории уменьшения/роста рождаемости и благосостояния? Ты решил сам себя опровергнуть и добакать неполноценность теории уменьшения/роста рождаемости и благосостояния? Ти мені свою дурь не приписуй.

1 Ти заявив що Майдан-причина бідності

Тобі показали що це не так

2 Тоді ти почав шукати інші варіанти - тобі( і зрадіо так само) показали ,що є вплив на народжуваність так званих Дітей-дітей-дітей війни і щоб не сперичатись ,для вас обох привели статево-вікову піраміду

3 В тебе з математикою напряг ,тому ти не можеш зрозуміти ,що в популяції в 51 млн населення( Україна в 1990 році) народжується в абсолютних цифрах більше дітей ніж в популяції 42 млн (Україна 2020)

4 Так само для аполегетів -ми вимираємо - доповідаю

В 1945 в Україні було 30 млн...

Тому наших сьогоднішніх 42 млн-це не добре і не погано,це просто так є...як випромінювання Сонця

Сьогодні сильніше - піднімають голови прихильники теорії потепління( ми всі помремо без води)

Завтра слабше - піднімають голови прихильники теорії похолодання(завтра всі замерзнем як мамонти)..



А насправді то причин чогось боятись як би не існує...особливо в періоді найближчих 20-40 років... Ти мені свою дурь не приписуй.1 Ти заявив що Майдан-причина бідностіТобі показали що це не так2 Тоді ти почав шукати інші варіанти - тобі( і зрадіо так само) показали ,що є вплив на народжуваність так званих Дітей-дітей-дітей війни і щоб не сперичатись ,для вас обох привели статево-вікову піраміду3 В тебе з математикою напряг ,тому ти не можеш зрозуміти ,що в популяції в 51 млн населення( Україна в 1990 році) народжується в абсолютних цифрах більше дітей ніж в популяції 42 млн (Україна 2020)4 Так само для аполегетів -ми вимираємо - доповідаюВ 1945 в Україні було 30 млн...Тому наших сьогоднішніх 42 млн-це не добре і не погано,це просто так є...як випромінювання СонцяСьогодні сильніше - піднімають голови прихильники теорії потепління( ми всі помремо без води)Завтра слабше - піднімають голови прихильники теорії похолодання(завтра всі замерзнем як мамонти)..А насправді то причин чогось боятись як би не існує...особливо в періоді найближчих 20-40 років... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23377 З нами з: 15.01.09 Подякував: 186 раз. Подякували: 2392 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 15:27 yanyura написав: budivelnik написав: Так ми 70 років розвивались з ереф взагалі в одній Державі

Потім ще 20 років розвивались постійно на неї оглядаючись

І тільки 15 років - як чітко вирішили йти подалі... Так мирозвивались з ереф взагалі в одній ДержавіПотім щерозвивались постійно на неї оглядаючисьІ тільки- як чітко вирішили йти подалі... Что-то у вас с цифрами не то - или перетрудились, или так замаскировали, что непонятно.



2020 - 15 = 2005 ("І тільки 15 років - як чітко вирішили йти подалі..")

2005 - 20 = 1985 ("Потім ще 20 років розвивались постійно на неї оглядаючись")

1985 - 70 = 1915 ("ми 70 років розвивались з ереф взагалі в одній Державі")



Революция в 1915-м???

Незалежна Украина с 1985-го??? Что-то у вас с цифрами не то - или перетрудились, или так замаскировали, что непонятно.2020 - 15 = 2005 ("І тільки 15 років - як чітко вирішили йти подалі..")2005 - 20 = 1985 ("Потім ще 20 років розвивались постійно на неї оглядаючись")1985 - 70 = 1915 ("ми 70 років розвивались з ереф взагалі в одній Державі")Революция в 1915-м???Незалежна Украина с 1985-го??? Якщо написати так як Ви - то ві виходить дурь ,яку ви коментуєте мені приписуючи...

Якщо подивитись що написав я

70 років в одній Державі = 1922-1991 СРСР

20 років Оглядаючись = 1991-2004 , 2010-2014

15 років чітко вирішили= 2004-2010, 2014-по зараз



Вибачте,що переоцінив ваші інтелектуальні можливості і відразу не розписав точніше.

ПС

Можна звичайно причепитись до заокруглених цифр-але це єдине що вам вдасться

По суті ви заперечити нічого не зможете Якщо написати так як Ви - то ві виходить дурь ,яку ви коментуєте мені приписуючи...Якщо подивитись що написав я70 років в одній Державі = 1922-1991 СРСР20 років Оглядаючись = 1991-2004 , 2010-201415 років чітко вирішили= 2004-2010, 2014-по заразВибачте,що переоцінив ваші інтелектуальні можливості і відразу не розписав точніше.ПСМожна звичайно причепитись до заокруглених цифр-але це єдине що вам вдастьсяПо суті ви заперечити нічого не зможете http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23377 З нами з: 15.01.09 Подякував: 186 раз. Подякували: 2392 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 15:48 budivelnik написав: 15 років чітко вирішили= 2004-2010, 2014-по зараз

15 років чітко вирішили=, 2014-по зараз



Если бы "чітко вирішили" в 2004-м, то не было бы отката в 2010-м. Причем, в 2004-м приход Ющенко был неконституционным через улицу, а в 2010-м приход Януковича - конституционным на регулярных и всеми признанных выборах.



Я не даю сейчас оценку, что плохо, а что хорошо. Просто констатирую. В 2014-м "чітко вирішили" тоже, кстати, через улицу - эта идея пока не побеждала в условиях честной конкуренции. Оба раза она побеждала с помощью провокаций.



Так что я бы не был стол категоричен. Посмотрим скоро на результаты местных выборов - заЖОП наберет немало. Плюс Шарий. Плюс часть электората СН - это все-таки не националистическая и не прозападная партия, там разные течения и разный избиратель Если бы "чітко вирішили" в 2004-м, то не было бы отката в 2010-м. Причем, в 2004-м приход Ющенко был неконституционным через улицу, а в 2010-м приход Януковича - конституционным на регулярных и всеми признанных выборах.Я не даю сейчас оценку, что плохо, а что хорошо. Просто констатирую. В 2014-м "чітко вирішили" тоже, кстати, через улицу - эта идея пока не побеждала в условиях честной конкуренции. Оба раза она побеждала с помощью провокаций.Так что я бы не был стол категоричен. Посмотрим скоро на результаты местных выборов - заЖОП наберет немало. Плюс Шарий. Плюс часть электората СН - это все-таки не националистическая и не прозападная партия, там разные течения и разный избиратель zРадио

Повідомлень: 7308 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1295 раз. Подякували: 2980 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 15:54 zРадио написав: В 2014-м "чітко вирішили" тоже, кстати, через улицу - эта идея пока не побеждала в условиях честной конкуренции. Оба раза она побеждала с помощью провокаций. В 2014-м "чітко вирішили" тоже, кстати, через улицу - эта идея пока не побеждала в условиях честной конкуренции. Оба раза она побеждала с помощью провокаций. Ви їжачка на глобус не натягуйте...

Майдан в 2013-2014 - це одне

Агресія педерації в 2014 по сьогодні - це друге

Вибори Президента і ВР (особливо ВР) в 2014 і 2019 - це третє



Зажоп і шарій на виборах що 2014 що 2019 - себе ніяк не проявили і нічого видатного не показали , тому надіятись на місцеві вибори - я б взагалі не став

Зажоп переможе в Донецькій, Луганській , можливо Одеській ... і все. Ви їжачка на глобус не натягуйте...Майдан в 2013-2014 - це однеАгресія педерації в 2014 по сьогодні - це другеВибори Президента і ВР (особливо ВР) в 2014 і 2019 - це третєЗажоп і шарій на виборах що 2014 що 2019 - себе ніяк не проявили і нічого видатного не показали , тому надіятись на місцеві вибори - я б взагалі не ставЗажоп переможе в Донецькій, Луганській , можливо Одеській ... і все. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23377 З нами з: 15.01.09 Подякував: 186 раз. Подякували: 2392 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 15:57 budivelnik написав: А насправді то причин чогось боятись як би не існує...особливо в періоді найближчих 20-40 років... А насправді то причин чогось боятись як би не існує...особливо в періоді найближчих 20-40 років...

Только в том случае, если стоит цель продать Украину и Землю да свалить. Только в том случае, если стоит цель продать Украину и Землю да свалить. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8405 З нами з: 20.09.12 Подякував: 687 раз. Подякували: 876 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6537653865396540 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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