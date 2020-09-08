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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6537653865396540
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:08

с 42мин о успешном "бизнесе" укроолигархов
https://www.youtube.com/watch?v=OLSyPIf6w80

можно спорить об авторе, но сказано точно
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:21

Re: Політичні дискусії

  Lion+ написав:Ты решил сам себя опровергнуть и добакать неполноценность теории уменьшения/роста рождаемости и благосостояния?
Ти мені свою дурь не приписуй.
1 Ти заявив що Майдан-причина бідності
Тобі показали що це не так
2 Тоді ти почав шукати інші варіанти - тобі( і зрадіо так само) показали ,що є вплив на народжуваність так званих Дітей-дітей-дітей війни і щоб не сперичатись ,для вас обох привели статево-вікову піраміду
3 В тебе з математикою напряг ,тому ти не можеш зрозуміти ,що в популяції в 51 млн населення( Україна в 1990 році) народжується в абсолютних цифрах більше дітей ніж в популяції 42 млн (Україна 2020)
4 Так само для аполегетів -ми вимираємо - доповідаю
В 1945 в Україні було 30 млн...
Тому наших сьогоднішніх 42 млн-це не добре і не погано,це просто так є...як випромінювання Сонця
Сьогодні сильніше - піднімають голови прихильники теорії потепління( ми всі помремо без води)
Завтра слабше - піднімають голови прихильники теорії похолодання(завтра всі замерзнем як мамонти)..

А насправді то причин чогось боятись як би не існує...особливо в періоді найближчих 20-40 років...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:27

  yanyura написав:
  budivelnik написав:Так ми 70 років розвивались з ереф взагалі в одній Державі
Потім ще 20 років розвивались постійно на неї оглядаючись
І тільки 15 років - як чітко вирішили йти подалі...
Что-то у вас с цифрами не то - или перетрудились, или так замаскировали, что непонятно.

2020 - 15 = 2005 ("І тільки 15 років - як чітко вирішили йти подалі..")
2005 - 20 = 1985 ("Потім ще 20 років розвивались постійно на неї оглядаючись")
1985 - 70 = 1915 ("ми 70 років розвивались з ереф взагалі в одній Державі")

Революция в 1915-м???
Незалежна Украина с 1985-го???
Якщо написати так як Ви - то ві виходить дурь ,яку ви коментуєте мені приписуючи...
Якщо подивитись що написав я
70 років в одній Державі = 1922-1991 СРСР
20 років Оглядаючись = 1991-2004 , 2010-2014
15 років чітко вирішили= 2004-2010, 2014-по зараз

Вибачте,що переоцінив ваші інтелектуальні можливості і відразу не розписав точніше.
ПС
Можна звичайно причепитись до заокруглених цифр-але це єдине що вам вдасться
По суті ви заперечити нічого не зможете
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:48

  budivelnik написав:15 років чітко вирішили= 2004-2010, 2014-по зараз


Если бы "чітко вирішили" в 2004-м, то не было бы отката в 2010-м. Причем, в 2004-м приход Ющенко был неконституционным через улицу, а в 2010-м приход Януковича - конституционным на регулярных и всеми признанных выборах.

Я не даю сейчас оценку, что плохо, а что хорошо. Просто констатирую. В 2014-м "чітко вирішили" тоже, кстати, через улицу - эта идея пока не побеждала в условиях честной конкуренции. Оба раза она побеждала с помощью провокаций.

Так что я бы не был стол категоричен. Посмотрим скоро на результаты местных выборов - заЖОП наберет немало. Плюс Шарий. Плюс часть электората СН - это все-таки не националистическая и не прозападная партия, там разные течения и разный избиратель
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:54

  zРадио написав:В 2014-м "чітко вирішили" тоже, кстати, через улицу - эта идея пока не побеждала в условиях честной конкуренции. Оба раза она побеждала с помощью провокаций.
Ви їжачка на глобус не натягуйте...
Майдан в 2013-2014 - це одне
Агресія педерації в 2014 по сьогодні - це друге
Вибори Президента і ВР (особливо ВР) в 2014 і 2019 - це третє

Зажоп і шарій на виборах що 2014 що 2019 - себе ніяк не проявили і нічого видатного не показали , тому надіятись на місцеві вибори - я б взагалі не став
Зажоп переможе в Донецькій, Луганській , можливо Одеській ... і все.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:57

  budivelnik написав:А насправді то причин чогось боятись як би не існує...особливо в періоді найближчих 20-40 років...

Только в том случае, если стоит цель продать Украину и Землю да свалить.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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