можно спорить об авторе, но сказано точно
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:08
с 42мин о успешном "бизнесе" укроолигархов
можно спорить об авторе, но сказано точно
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:21
Re: Політичні дискусії
Ти мені свою дурь не приписуй.
1 Ти заявив що Майдан-причина бідності
Тобі показали що це не так
2 Тоді ти почав шукати інші варіанти - тобі( і зрадіо так само) показали ,що є вплив на народжуваність так званих Дітей-дітей-дітей війни і щоб не сперичатись ,для вас обох привели статево-вікову піраміду
3 В тебе з математикою напряг ,тому ти не можеш зрозуміти ,що в популяції в 51 млн населення( Україна в 1990 році) народжується в абсолютних цифрах більше дітей ніж в популяції 42 млн (Україна 2020)
4 Так само для аполегетів -ми вимираємо - доповідаю
В 1945 в Україні було 30 млн...
Тому наших сьогоднішніх 42 млн-це не добре і не погано,це просто так є...як випромінювання Сонця
Сьогодні сильніше - піднімають голови прихильники теорії потепління( ми всі помремо без води)
Завтра слабше - піднімають голови прихильники теорії похолодання(завтра всі замерзнем як мамонти)..
А насправді то причин чогось боятись як би не існує...особливо в періоді найближчих 20-40 років...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:27
Якщо написати так як Ви - то ві виходить дурь ,яку ви коментуєте мені приписуючи...
Якщо подивитись що написав я
70 років в одній Державі = 1922-1991 СРСР
20 років Оглядаючись = 1991-2004 , 2010-2014
15 років чітко вирішили= 2004-2010, 2014-по зараз
Вибачте,що переоцінив ваші інтелектуальні можливості і відразу не розписав точніше.
ПС
Можна звичайно причепитись до заокруглених цифр-але це єдине що вам вдасться
По суті ви заперечити нічого не зможете
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:48
Если бы "чітко вирішили" в 2004-м, то не было бы отката в 2010-м. Причем, в 2004-м приход Ющенко был неконституционным через улицу, а в 2010-м приход Януковича - конституционным на регулярных и всеми признанных выборах.
Я не даю сейчас оценку, что плохо, а что хорошо. Просто констатирую. В 2014-м "чітко вирішили" тоже, кстати, через улицу - эта идея пока не побеждала в условиях честной конкуренции. Оба раза она побеждала с помощью провокаций.
Так что я бы не был стол категоричен. Посмотрим скоро на результаты местных выборов - заЖОП наберет немало. Плюс Шарий. Плюс часть электората СН - это все-таки не националистическая и не прозападная партия, там разные течения и разный избиратель
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:54
Ви їжачка на глобус не натягуйте...
Майдан в 2013-2014 - це одне
Агресія педерації в 2014 по сьогодні - це друге
Вибори Президента і ВР (особливо ВР) в 2014 і 2019 - це третє
Зажоп і шарій на виборах що 2014 що 2019 - себе ніяк не проявили і нічого видатного не показали , тому надіятись на місцеві вибори - я б взагалі не став
Зажоп переможе в Донецькій, Луганській , можливо Одеській ... і все.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:57
Только в том случае, если стоит цель продать Украину и Землю да свалить.
В том случае, если уже сегодня садить леса, посадки, чистить русла рек, балки, казнить за применение гербицидов, отравление воздуха, земли, воды,....
- То для многих поколений украинцев это будет Земля Обетованная.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 09 вер, 2020 16:03
- Только за счёт коррупционной составляющей и РФских денег.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 09 вер, 2020 16:07
Скільки я вже чув подібних страшилок....
1 Будь який ресурс має цінність тільки в тому випадку,якщо є платоспроможний споживач цього ресурсу
2 Някому шейху, Гейтцу чи Цукербергу з пуйлом земля як ресурс - не цікава.
А от у випадку коли на цій землі є платоспроможні споживачі.які виготовляють більше ніж самі потребують...от тоді це вже цікаво..
А землі і у Африці валом, і люди там присутні...і голод масове явище.
Тому Африканську землю не дуже то вжей скуповують.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 09 вер, 2020 16:16
а почему вы так однозначны и не рассматривает другие варианты отравителей?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Сер 09 вер, 2020 16:35
Бла-бла-бла. Вода-вода-вода.
Переглянув інтерв'ю - фактів немає, тільки вода.
Взагалі потрібно розуміти одне - наказ на вбивство Навального(чи Нємцова чи інших) віддавала КОНКРЕТНА людина(або група, що малоймовірно), а не якісь абстрактні "Региональные элиты". Хто ця КОНКРЕТНА людина, якщо вона спроможна віддавати такі накази?
Якщо так дальше міркувати - то чому всі вважають що це Путін напав на Крим/Донбас? Може це якісь "элиты" дали наказ. Ось не розумію - чому всі ополчились на Путіна? Може він взагалі "не при дєлах".
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