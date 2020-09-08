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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6538653965406541>
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:08

с 42мин о успешном "бизнесе" укроолигархов
https://www.youtube.com/watch?v=OLSyPIf6w80

можно спорить об авторе, но сказано точно
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:21

Re: Політичні дискусії

  Lion+ написав:Ты решил сам себя опровергнуть и добакать неполноценность теории уменьшения/роста рождаемости и благосостояния?
Ти мені свою дурь не приписуй.
1 Ти заявив що Майдан-причина бідності
Тобі показали що це не так
2 Тоді ти почав шукати інші варіанти - тобі( і зрадіо так само) показали ,що є вплив на народжуваність так званих Дітей-дітей-дітей війни і щоб не сперичатись ,для вас обох привели статево-вікову піраміду
3 В тебе з математикою напряг ,тому ти не можеш зрозуміти ,що в популяції в 51 млн населення( Україна в 1990 році) народжується в абсолютних цифрах більше дітей ніж в популяції 42 млн (Україна 2020)
4 Так само для аполегетів -ми вимираємо - доповідаю
В 1945 в Україні було 30 млн...
Тому наших сьогоднішніх 42 млн-це не добре і не погано,це просто так є...як випромінювання Сонця
Сьогодні сильніше - піднімають голови прихильники теорії потепління( ми всі помремо без води)
Завтра слабше - піднімають голови прихильники теорії похолодання(завтра всі замерзнем як мамонти)..

А насправді то причин чогось боятись як би не існує...особливо в періоді найближчих 20-40 років...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:27

  yanyura написав:
  budivelnik написав:Так ми 70 років розвивались з ереф взагалі в одній Державі
Потім ще 20 років розвивались постійно на неї оглядаючись
І тільки 15 років - як чітко вирішили йти подалі...
Что-то у вас с цифрами не то - или перетрудились, или так замаскировали, что непонятно.

2020 - 15 = 2005 ("І тільки 15 років - як чітко вирішили йти подалі..")
2005 - 20 = 1985 ("Потім ще 20 років розвивались постійно на неї оглядаючись")
1985 - 70 = 1915 ("ми 70 років розвивались з ереф взагалі в одній Державі")

Революция в 1915-м???
Незалежна Украина с 1985-го???
Якщо написати так як Ви - то ві виходить дурь ,яку ви коментуєте мені приписуючи...
Якщо подивитись що написав я
70 років в одній Державі = 1922-1991 СРСР
20 років Оглядаючись = 1991-2004 , 2010-2014
15 років чітко вирішили= 2004-2010, 2014-по зараз

Вибачте,що переоцінив ваші інтелектуальні можливості і відразу не розписав точніше.
ПС
Можна звичайно причепитись до заокруглених цифр-але це єдине що вам вдасться
По суті ви заперечити нічого не зможете
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:48

  budivelnik написав:15 років чітко вирішили= 2004-2010, 2014-по зараз


Если бы "чітко вирішили" в 2004-м, то не было бы отката в 2010-м. Причем, в 2004-м приход Ющенко был неконституционным через улицу, а в 2010-м приход Януковича - конституционным на регулярных и всеми признанных выборах.

Я не даю сейчас оценку, что плохо, а что хорошо. Просто констатирую. В 2014-м "чітко вирішили" тоже, кстати, через улицу - эта идея пока не побеждала в условиях честной конкуренции. Оба раза она побеждала с помощью провокаций.

Так что я бы не был стол категоричен. Посмотрим скоро на результаты местных выборов - заЖОП наберет немало. Плюс Шарий. Плюс часть электората СН - это все-таки не националистическая и не прозападная партия, там разные течения и разный избиратель
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:54

  zРадио написав:В 2014-м "чітко вирішили" тоже, кстати, через улицу - эта идея пока не побеждала в условиях честной конкуренции. Оба раза она побеждала с помощью провокаций.
Ви їжачка на глобус не натягуйте...
Майдан в 2013-2014 - це одне
Агресія педерації в 2014 по сьогодні - це друге
Вибори Президента і ВР (особливо ВР) в 2014 і 2019 - це третє

Зажоп і шарій на виборах що 2014 що 2019 - себе ніяк не проявили і нічого видатного не показали , тому надіятись на місцеві вибори - я б взагалі не став
Зажоп переможе в Донецькій, Луганській , можливо Одеській ... і все.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:57

  budivelnik написав:А насправді то причин чогось боятись як би не існує...особливо в періоді найближчих 20-40 років...

Только в том случае, если стоит цель продать Украину и Землю да свалить.

В том случае, если уже сегодня садить леса, посадки, чистить русла рек, балки, казнить за применение гербицидов, отравление воздуха, земли, воды,....
- То для многих поколений украинцев это будет Земля Обетованная.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:03

  budivelnik написав:Зажоп і шарій на виборах що 2014 що 2019 - себе ніяк не проявили і нічого видатного не показали , тому надіятись на місцеві вибори - я б взагалі не став
Зажоп переможе в Донецькій, Луганській , можливо Одеській ... і все.

- Только за счёт коррупционной составляющей и РФских денег.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:07

  Kudrjavuy написав:
  budivelnik написав:А насправді то причин чогось боятись як би не існує...особливо в періоді найближчих 20-40 років...
Только в том случае, если стоит цель продать Украину и Землю да свалить.
Скільки я вже чув подібних страшилок....
1 Будь який ресурс має цінність тільки в тому випадку,якщо є платоспроможний споживач цього ресурсу
2 Някому шейху, Гейтцу чи Цукербергу з пуйлом земля як ресурс - не цікава.
А от у випадку коли на цій землі є платоспроможні споживачі.які виготовляють більше ніж самі потребують...от тоді це вже цікаво..

А землі і у Африці валом, і люди там присутні...і голод масове явище.
Тому Африканську землю не дуже то вжей скуповують.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:16

  Волгарь написав:Несомненно, что отравив Навального, Россия выстрелила себе в ногу (видимо, надеялись, что он умрет в самолете, но пилот его вовремя посадил, а местные врачи спасли).

а почему вы так однозначны и не рассматривает другие варианты отравителей?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:35

  detroytred написав:Это одна из причин.

– А кому выгодно теперь отравить Навального?

– Очень интересный вопрос. Это следствие более широкого явления. Сегодня Россия находится в средневековом состоянии. Вотчинное землевладение. То есть вотчинные регионы принадлежат некоторым группам вместе с землей, предприятиями, холопами... И эти вотчины управляются... Вот пока цены на нефть были высокими, было такое разделение: Кремль владел ресурсами, то есть прибылью от продажи ресурсов и энергоресурсов, а регионы, вотчины, владели собственными региональными структурами или возможностями и источниками финансирования. Некоторое время назад произошло существенное падение стоимости энергоресурсов и Кремль попытался превратить вотчины в опричнины. То есть во владения государя. Вот как опричнина была владением государя, вся прибыль от которой поступала государю, в его бюджет. Путин привык уже к этой структуре разделения, и это же был не просто способ кормления – это был способ поддержания лояльности.

И когда начались эти конфликты, то есть чекисты пытались контролировать региональные бюджеты... Наиболее ярко это проявилось в случае с Хабаровском и [бывшим губернатором региона Сергеем] Фургалом. Местные элиты, предприниматели считали это своей вотчиной и свой бюджет тоже считали вотчиной. И когда появились довольно сильные силовики, которые начали объяснять, что это все не их – теперь это опричнине принадлежит, Кремлю, – возник конфликт. Там же ведь не просто были выступления... с местными предпринимателями, местными элитами. И выступления очень радикальные и хорошо финансируемые.

Произошедшее с Навальным – та же ситуация. Региональные элиты, против которых началась борьба центра, Кремля, спецслужб, возражают. Строительная мафия, против которой начались расследования, и Навальный фактически получил эти сливы информации – и начал делать какие-то свои материалы Фонда борьбы с коррупцией. Но за Навальным стояли спецслужбы, которые давали ему эту информацию и ориентировали его...
Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/publications/bor ... 16851.html

Бла-бла-бла. Вода-вода-вода.
Переглянув інтерв'ю - фактів немає, тільки вода.
Взагалі потрібно розуміти одне - наказ на вбивство Навального(чи Нємцова чи інших) віддавала КОНКРЕТНА людина(або група, що малоймовірно), а не якісь абстрактні "Региональные элиты". Хто ця КОНКРЕТНА людина, якщо вона спроможна віддавати такі накази?
Якщо так дальше міркувати - то чому всі вважають що це Путін напав на Крим/Донбас? Може це якісь "элиты" дали наказ. :) Ось не розумію - чому всі ополчились на Путіна? Може він взагалі "не при дєлах".
andrijk777
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