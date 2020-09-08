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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6538653965406541 Додано: Сер 09 вер, 2020 16:36 Тракторист написав: а почему вы так однозначны и не рассматривает другие варианты отравителей? а почему вы так однозначны и не рассматривает другие варианты отравителей?



А кто империализьм?

Шел бы ты обсуждать эту тему на форумы в своем русском свинарнике с такими же идиотами, как сам. Правильно говорят, что русский - ниже обезъяны. А кто империализьм?Шел бы ты обсуждать эту тему на форумы в своем русском свинарнике с такими же идиотами, как сам. Правильно говорят, что русский - ниже обезъяны. Libo 2

Повідомлень: 8415 З нами з: 14.11.11 Подякував: 353 раз. Подякували: 4047 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 17:04 andrijk777 написав: detroytred написав: Это одна из причин.



– А кому выгодно теперь отравить Навального?



– Очень интересный вопрос. Это следствие более широкого явления. Сегодня Россия находится в средневековом состоянии. Вотчинное землевладение. То есть вотчинные регионы принадлежат некоторым группам вместе с землей, предприятиями, холопами... И эти вотчины управляются... Вот пока цены на нефть были высокими, было такое разделение: Кремль владел ресурсами, то есть прибылью от продажи ресурсов и энергоресурсов, а регионы, вотчины, владели собственными региональными структурами или возможностями и источниками финансирования. Некоторое время назад произошло существенное падение стоимости энергоресурсов и Кремль попытался превратить вотчины в опричнины. То есть во владения государя. Вот как опричнина была владением государя, вся прибыль от которой поступала государю, в его бюджет. Путин привык уже к этой структуре разделения, и это же был не просто способ кормления – это был способ поддержания лояльности.



И когда начались эти конфликты, то есть чекисты пытались контролировать региональные бюджеты... Наиболее ярко это проявилось в случае с Хабаровском и [бывшим губернатором региона Сергеем] Фургалом. Местные элиты, предприниматели считали это своей вотчиной и свой бюджет тоже считали вотчиной. И когда появились довольно сильные силовики, которые начали объяснять, что это все не их – теперь это опричнине принадлежит, Кремлю, – возник конфликт. Там же ведь не просто были выступления... с местными предпринимателями, местными элитами. И выступления очень радикальные и хорошо финансируемые.



Произошедшее с Навальным – та же ситуация. Региональные элиты, против которых началась борьба центра, Кремля, спецслужб, возражают. Строительная мафия, против которой начались расследования, и Навальный фактически получил эти сливы информации – и начал делать какие-то свои материалы Фонда борьбы с коррупцией. Но за Навальным стояли спецслужбы, которые давали ему эту информацию и ориентировали его...

Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/publications/bor ... 16851.html Это одна из причин.– А кому выгодно теперь отравить Навального?– Очень интересный вопрос. Это следствие более широкого явления. Сегодня Россия находится в средневековом состоянии. Вотчинное землевладение. То есть вотчинные регионы принадлежат некоторым группам вместе с землей, предприятиями, холопами... И эти вотчины управляются... Вот пока цены на нефть были высокими, было такое разделение: Кремль владел ресурсами, то есть прибылью от продажи ресурсов и энергоресурсов, а регионы, вотчины, владели собственными региональными структурами или возможностями и источниками финансирования. Некоторое время назад произошло существенное падение стоимости энергоресурсов и Кремль попытался превратить вотчины в опричнины. То есть во владения государя. Вот как опричнина была владением государя, вся прибыль от которой поступала государю, в его бюджет. Путин привык уже к этой структуре разделения, и это же был не просто способ кормления – это был способ поддержания лояльности.И когда начались эти конфликты, то есть чекисты пытались контролировать региональные бюджеты... Наиболее ярко это проявилось в случае с Хабаровском и [бывшим губернатором региона Сергеем] Фургалом. Местные элиты, предприниматели считали это своей вотчиной и свой бюджет тоже считали вотчиной. И когда появились довольно сильные силовики, которые начали объяснять, что это все не их – теперь это опричнине принадлежит, Кремлю, – возник конфликт. Там же ведь не просто были выступления... с местными предпринимателями, местными элитами. И выступления очень радикальные и хорошо финансируемые.Произошедшее с Навальным – та же ситуация. Региональные элиты, против которых началась борьба центра, Кремля, спецслужб, возражают. Строительная мафия, против которой начались расследования, и Навальный фактически получил эти сливы информации – и начал делать какие-то свои материалы Фонда борьбы с коррупцией. Но за Навальным стояли спецслужбы, которые давали ему эту информацию и ориентировали его...Больше читайте тут:

Бла-бла-бла. Вода-вода-вода.

Переглянув інтерв'ю - фактів немає, тільки вода.

Взагалі потрібно розуміти одне - наказ на вбивство Навального(чи Нємцова чи інших) віддавала КОНКРЕТНА людина(або група, що малоймовірно), а не якісь абстрактні "Региональные элиты". Хто ця КОНКРЕТНА людина, якщо вона спроможна віддавати такі накази?

Якщо так дальше міркувати - то чому всі вважають що це Путін напав на Крим/Донбас? Може це якісь "элиты" дали наказ. Ось не розумію - чому всі ополчились на Путіна? Може він взагалі "не при дєлах". Бла-бла-бла. Вода-вода-вода.Переглянув інтерв'ю - фактів немає, тільки вода.Взагалі потрібно розуміти одне - наказ на вбивство Навального(чи Нємцова чи інших) віддавала КОНКРЕТНА людина(або група, що малоймовірно), а не якісь абстрактні "Региональные элиты". Хто ця КОНКРЕТНА людина, якщо вона спроможна віддавати такі накази?Якщо так дальше міркувати - то чому всі вважають що це Путін напав на Крим/Донбас? Може це якісь "элиты" дали наказ.Ось не розумію - чому всі ополчились на Путіна? Може він взагалі "не при дєлах".

Ответы на Ваши вопросы очевидны))

Такой процесс, как управление и дальнейшие действия вооруженными силами рфии, полностью в руках пу.

В отличие от процесса отравления веществом (пусть и боевым отравляющим) одного отдельного человека.



Естественно, что бла-бла-бла.

Но это бла-бла-бла от Борового (человека с иного уровня обладания информацией, чем, например, Ваш).

Т.е. бла-бла-бла разные. Ответы на Ваши вопросы очевидны))Такой процесс, как управление и дальнейшие действия вооруженными силами рфии, полностью в руках пу.В отличие от процесса отравления веществом (пусть и боевым отравляющим) одного отдельного человека.Естественно, что бла-бла-бла.Но это бла-бла-бла от Борового (человека с иного уровня обладания информацией, чем, например, Ваш).Т.е. бла-бла-бла разные. detroytred

Повідомлень: 23279 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1939 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 17:13 detroytred написав: andrijk777 написав: Хто ця КОНКРЕТНА людина, якщо вона спроможна віддавати такі накази?

Хто ця КОНКРЕТНА людина, якщо вона спроможна віддавати такі накази?

Ответы на Ваши вопросы очевидны))

Ответы на Ваши вопросы очевидны))

Жодної конкретики (крім того що наказ віддав Пу) я ще ні від кого не чув. А у вас все очевидно...

Я давно зрозумів що з логікою у вас проблеми.

detroytred написав: Естественно, что бла-бла-бла.

Но это бла-бла-бла от Борового (человека с иного уровня обладания информацией, чем, например, Ваш).

Т.е. бла-бла-бла разные. Естественно, что бла-бла-бла.Но это бла-бла-бла от Борового (человека с иного уровня обладания информацией, чем, например, Ваш).Т.е. бла-бла-бла разные.

Я не займаюсь створенням ексклюзивного контенту, чим займається Гордон і Боровий, чи як його там. (крім того що наказ віддав Пу) я ще ні від кого не чув. А у вас все очевидно...Я давно зрозумів що з логікою у вас проблеми., чим займається Гордон і Боровий, чи як його там. Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 09 вер, 2020 17:16, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 2463 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 17:15 Волгарь написав: detroytred написав: Это одна из причин.



– А кому выгодно теперь отравить Навального?



– Очень интересный вопрос. Это следствие более широкого явления. Сегодня Россия находится в средневековом состоянии. Вотчинное землевладение. То есть вотчинные регионы принадлежат некоторым группам вместе с землей, предприятиями, холопами... И эти вотчины управляются... Вот пока цены на нефть были высокими, было такое разделение: Кремль владел ресурсами, то есть прибылью от продажи ресурсов и энергоресурсов, а регионы, вотчины, владели собственными региональными структурами или возможностями и источниками финансирования. Некоторое время назад произошло существенное падение стоимости энергоресурсов и Кремль попытался превратить вотчины в опричнины. То есть во владения государя. Вот как опричнина была владением государя, вся прибыль от которой поступала государю, в его бюджет. Путин привык уже к этой структуре разделения, и это же был не просто способ кормления – это был способ поддержания лояльности.



И когда начались эти конфликты, то есть чекисты пытались контролировать региональные бюджеты... Наиболее ярко это проявилось в случае с Хабаровском и [бывшим губернатором региона Сергеем] Фургалом. Местные элиты, предприниматели считали это своей вотчиной и свой бюджет тоже считали вотчиной. И когда появились довольно сильные силовики, которые начали объяснять, что это все не их – теперь это опричнине принадлежит, Кремлю, – возник конфликт. Там же ведь не просто были выступления... с местными предпринимателями, местными элитами. И выступления очень радикальные и хорошо финансируемые.



Произошедшее с Навальным – та же ситуация. Региональные элиты, против которых началась борьба центра, Кремля, спецслужб, возражают. Строительная мафия, против которой начались расследования, и Навальный фактически получил эти сливы информации – и начал делать какие-то свои материалы Фонда борьбы с коррупцией. Но за Навальным стояли спецслужбы, которые давали ему эту информацию и ориентировали его...

Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/publications/bor ... 16851.html Это одна из причин.– А кому выгодно теперь отравить Навального?– Очень интересный вопрос. Это следствие более широкого явления. Сегодня Россия находится в средневековом состоянии. Вотчинное землевладение. То есть вотчинные регионы принадлежат некоторым группам вместе с землей, предприятиями, холопами... И эти вотчины управляются... Вот пока цены на нефть были высокими, было такое разделение: Кремль владел ресурсами, то есть прибылью от продажи ресурсов и энергоресурсов, а регионы, вотчины, владели собственными региональными структурами или возможностями и источниками финансирования. Некоторое время назад произошло существенное падение стоимости энергоресурсов и Кремль попытался превратить вотчины в опричнины. То есть во владения государя. Вот как опричнина была владением государя, вся прибыль от которой поступала государю, в его бюджет. Путин привык уже к этой структуре разделения, и это же был не просто способ кормления – это был способ поддержания лояльности.И когда начались эти конфликты, то есть чекисты пытались контролировать региональные бюджеты... Наиболее ярко это проявилось в случае с Хабаровском и [бывшим губернатором региона Сергеем] Фургалом. Местные элиты, предприниматели считали это своей вотчиной и свой бюджет тоже считали вотчиной. И когда появились довольно сильные силовики, которые начали объяснять, что это все не их – теперь это опричнине принадлежит, Кремлю, – возник конфликт. Там же ведь не просто были выступления... с местными предпринимателями, местными элитами. И выступления очень радикальные и хорошо финансируемые.Произошедшее с Навальным – та же ситуация. Региональные элиты, против которых началась борьба центра, Кремля, спецслужб, возражают. Строительная мафия, против которой начались расследования, и Навальный фактически получил эти сливы информации – и начал делать какие-то свои материалы Фонда борьбы с коррупцией. Но за Навальным стояли спецслужбы, которые давали ему эту информацию и ориентировали его...Больше читайте тут:

Весь текст - РЕДКОСТНАЯ ГЛУПОСТЬ. Полное непонимание ситуации в РФ во всех сферах. Несомненно, что отравив Навального, Россия выстрелила себе в ногу (видимо, надеялись, что он умрет в самолете, но пилот его вовремя посадил, а местные врачи спасли). А вот насчет землевладения - оно давно ЧАСТНОЕ, и как результат против максимумов, достигнутых РСФСР (реально дутых), производство зерновых выросло на 30%, мяса на 1/5, сахара - более чем вдвое, растительного масла - в 6,5 раз. Страна, еще 12 лет назад импортировавшая почти 3,3 млн. мяса, снизила этот показатель до 700 тыс т в 19-ом, а вот экспорт в 20-ом превысит полмиллиона тонн. Про экспорт зерновых в 45-50 млн. т в год (сменивший импорт почти 16-20 млн. т при Советской власти), можно даже не упоминать. Весь текст - РЕДКОСТНАЯ ГЛУПОСТЬ. Полное непонимание ситуации в РФ во всех сферах. Несомненно, что отравив Навального, Россия выстрелила себе в ногу (видимо, надеялись, что он умрет в самолете, но пилот его вовремя посадил, а местные врачи спасли). А вот насчет землевладения - оно давно ЧАСТНОЕ, и как результат против максимумов, достигнутых РСФСР (реально дутых), производство зерновых выросло на 30%, мяса на 1/5, сахара - более чем вдвое, растительного масла - в 6,5 раз. Страна, еще 12 лет назад импортировавшая почти 3,3 млн. мяса, снизила этот показатель до 700 тыс т в 19-ом, а вот экспорт в 20-ом превысит полмиллиона тонн. Про экспорт зерновых в 45-50 млн. т в год (сменивший импорт почти 16-20 млн. т при Советской власти), можно даже не упоминать.

Так Боровой на это частное и указал.

Царю-то что с обогащения местных частников?!

Вот и вынужден был начать зариться на вотчину бояр. Так Боровой на это частное и указал.Царю-то что с обогащения местных частников?!Вот и вынужден был начать зариться на вотчину бояр. detroytred

Повідомлень: 23279 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1939 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 17:15 Тракторист написав: Волгарь написав: Несомненно, что отравив Навального, Россия выстрелила себе в ногу (видимо, надеялись, что он умрет в самолете, но пилот его вовремя посадил, а местные врачи спасли). Несомненно, что отравив Навального, Россия выстрелила себе в ногу (видимо, надеялись, что он умрет в самолете, но пилот его вовремя посадил, а местные врачи спасли).

а почему вы так однозначны и не рассматривает другие варианты отравителей? а почему вы так однозначны и не рассматривает другие варианты отравителей?

Потому что Отравление было произведено субстанцией семейства Новичок (скажем мягко), т.е. ХИМИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ (немцы, учитывая их отношения с РФ, в данном случае никогда не пошли бы на прямую фальсификацию), доступ к которому имеют только спецслужбы.

Это крайне опасная субстанция, с которой нужно уметь квалифицированно обращаться (чтобы не отравиться самим и не отравить окружающих). Не посади пилот самолет и не вколи врачи сразу антидот, Навальный бы просто умер в полете, а вскрытие ничего бы не дало - списали бы на те совершенно идиотские объяснения, которые в последние дни предлагали по ТВ. А приказ спецслужбам на такую боевую операцию мог поступить только с самого верха. Потому что Отравление было произведено субстанцией семейства Новичок (скажем мягко), т.е. ХИМИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ (немцы, учитывая их отношения с РФ, в данном случае никогда не пошли бы на прямую фальсификацию), доступ к которому имеют только спецслужбы.Это крайне опасная субстанция, с которой нужно уметь квалифицированно обращаться (чтобы не отравиться самим и не отравить окружающих). Не посади пилот самолет и не вколи врачи сразу антидот, Навальный бы просто умер в полете, а вскрытие ничего бы не дало - списали бы на те совершенно идиотские объяснения, которые в последние дни предлагали по ТВ. А приказ спецслужбам на такую боевую операцию мог поступить только с самого верха. Волгарь Повідомлень: 7682 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 773 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 17:20 andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав: Хто ця КОНКРЕТНА людина, якщо вона спроможна віддавати такі накази?

Хто ця КОНКРЕТНА людина, якщо вона спроможна віддавати такі накази?

Ответы на Ваши вопросы очевидны))

Ответы на Ваши вопросы очевидны))

Жодної конкретики (крім того що наказ віддав Пу) я ще ні від кого не чув. А у вас все очевидно...

Я давно зрозумів що з логікою у вас проблеми. (крім того що наказ віддав Пу) я ще ні від кого не чув. А у вас все очевидно...Я давно зрозумів що з логікою у вас проблеми.

Сорри, мой ответ не касался конкретно этого Вашего вопроса.

Вы же сами понимаете, надеюсь, что конкретно этот Ваш вопрос, мягко говоря, некорректный))



Если Вы ожидаете почути на такой вопрос ответ, то ... в детский сад, а не даже в школу. Сорри, мой ответ не касался конкретно этого Вашего вопроса.Вы же сами понимаете, надеюсь, что конкретно этот Ваш вопрос, мягко говоря, некорректный))Если Вы ожидаете почути на такой вопрос ответ, то ... в детский сад, а не даже в школу. detroytred

Повідомлень: 23279 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1939 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 17:21 zРадио

Turkey's population is ageing and the fertility rate is falling

According to TUIK data, Turkey’s fertility rate was 1.88 children per woman of fertile age in 2019, defined as the 15-49 year age group. This is below the 2.1 replacement rate. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8974 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 628 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 17:23 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: Якщо подивитись що написав я

70 років в одній Державі = 1922-1991 СРСР

20 років Оглядаючись = 1991-2004 , 2010-2014

15 років чітко вирішили= 2004-2010, 2014-по зараз Якщо подивитись що написав я70 років в одній Державі = 1922-1991 СРСР20 років Оглядаючись = 1991-2004 , 2010-201415 років чітко вирішили= 2004-2010, 2014-по зараз

И что ж вы написали? Смотрим:

budivelnik Додано: Вів 08 вер, 2020 20:58

Додано: Вів 08 вер, 2020 20:58

А написано-то совсем по другому. Но ничего еще не потеряно - еще лет 10 пребывания на этом форуме и, возможно (???), вы научитесь понятно выражать свои мысли. Ну а пока, интеллектуал вы наш, вам до этого еще ой как далеко. И что ж вы написали? Смотрим:А написано-то совсем по другому. Но ничего еще не потеряно - еще лет 10 пребывания на этом форуме и, возможно (???), вы научитесь понятно выражать свои мысли. Ну а пока, интеллектуал вы наш, вам до этого еще ой как далеко. yanyura Повідомлень: 5565 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1858 раз. Подякували: 1303 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 вер, 2020 17:31 Волгарь написав: Тракторист написав: Волгарь написав: Несомненно, что отравив Навального, Россия выстрелила себе в ногу (видимо, надеялись, что он умрет в самолете, но пилот его вовремя посадил, а местные врачи спасли). Несомненно, что отравив Навального, Россия выстрелила себе в ногу (видимо, надеялись, что он умрет в самолете, но пилот его вовремя посадил, а местные врачи спасли).

а почему вы так однозначны и не рассматривает другие варианты отравителей? а почему вы так однозначны и не рассматривает другие варианты отравителей?

Потому что Отравление было произведено субстанцией семейства Новичок (скажем мягко), т.е. ХИМИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ (немцы, учитывая их отношения с РФ, в данном случае никогда не пошли бы на прямую фальсификацию), доступ к которому имеют только спецслужбы.

Это крайне опасная субстанция, с которой нужно уметь квалифицированно обращаться (чтобы не отравиться самим и не отравить окружающих). Не посади пилот самолет и не вколи врачи сразу антидот, Навальный бы просто умер в полете, а вскрытие ничего бы не дало - списали бы на те совершенно идиотские объяснения, которые в последние дни предлагали по ТВ. А приказ спецслужбам на такую боевую операцию мог поступить только с самого верха. Потому что Отравление было произведено субстанцией семейства Новичок (скажем мягко), т.е. ХИМИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ (немцы, учитывая их отношения с РФ, в данном случае никогда не пошли бы на прямую фальсификацию), доступ к которому имеют только спецслужбы.Это крайне опасная субстанция, с которой нужно уметь квалифицированно обращаться (чтобы не отравиться самим и не отравить окружающих). Не посади пилот самолет и не вколи врачи сразу антидот, Навальный бы просто умер в полете, а вскрытие ничего бы не дало - списали бы на те совершенно идиотские объяснения, которые в последние дни предлагали по ТВ. А приказ спецслужбам на такую боевую операцию мог поступить только с самого верха.

Вы обратили внимание, что уж как-то уж слишком часто рфия своими операциями случайно лажает по самое не могу.

Практически постоянно. Вы обратили внимание, что уж как-то уж слишком часто рфия своими операциями случайно лажает по самое не могу.Практически постоянно. detroytred

Повідомлень: 23279 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1939 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6538653965406541 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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